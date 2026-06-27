Εύβοια: Τέσσερις τραυματίες σε τροχαίο στη Δροσιά – Δείτε το βίντεο

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Τροχαίο ατύχημα με τέσσερις τραυματίες συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου (27/6) στην Εύβοια.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και χτύπησε άλλο όχημα, στην περιοχή της Δροσιάς, στην Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας evia online, οι τέσσερις επιβαίνοντες στα οχήματα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΒΑΒ στο νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο γυναίκες συνοδηγοί βρίσκονται σε πιο σοβαρή κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή πυροσβεστικές δυνάμεις, η αστυνομία και το ΕΚΑΒ.