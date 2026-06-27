Σέρρες: Ένοχος ο 16χρονος για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου – Ποινή κάθειρξης 10 ετών

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Ένοχος κρίθηκε ο 16χρονος για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου, παραμονές Θεοφανίων του 2026, στις Σέρρες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Σερρών, το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων έκρινε ένοχο τον 16χρονο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Το δικαστήριο επέβαλε στον ανήλικο ποινή κάθειρξης 10 ετών, που είναι η μέγιστη των ποινών.

Προηγουμένως, η εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την ενοχή του κατηγορούμενου για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, άρθρο 299 του Ποινικού Κώδικα.