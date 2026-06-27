Σέρρες: Ένοχος ο 16χρονος για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου – Ποινή κάθειρξης 10 ετών

Ο 16χρονος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες, παραμονές Θεοφανίων του 2026. Το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων επέβαλε στον ανήλικο ποινή κάθειρξης 10 ετών για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Σέρρες
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένοχος κρίθηκε ο 16χρονος για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου, παραμονές Θεοφανίων του 2026, στις Σέρρες.
  • Το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.
  • Στον ανήλικο επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 10 ετών, η οποία είναι η μέγιστη των ποινών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένοχος κρίθηκε ο 16χρονος για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου, παραμονές Θεοφανίων του 2026, στις Σέρρες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Σερρών, το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων έκρινε ένοχο τον 16χρονο για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Το δικαστήριο επέβαλε στον ανήλικο ποινή κάθειρξης 10 ετών, που είναι η μέγιστη των ποινών.

Προηγουμένως, η εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την ενοχή του κατηγορούμενου για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, άρθρο 299 του Ποινικού Κώδικα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ