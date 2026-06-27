Αττική: Προβλήματα λόγω των ισχυρών ανέμων, παροχή βοήθειας σε 46 περιστατικά – Δέντρο έπεσε σε ταξί στη Νέα Σμύρνη – ΦΩΤΟ

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Σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην Αττική. Στη Νέα Σμύρνη, ένα δέντρο έπεσε σε διερχόμενο ταξί, στο ύψος του Άλσους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πτώση του δέντρου συνέβη στη συμβολή της Ελ. Βενιζέλου με την Εφέσου.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες για την κοπή του δέντρου, ενώ ενημερώθηκε και ο δήμος για την περισυλλογή του.

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης οι ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει προβλήματα στην Περιφέρεια Αττικής, όπου έχουν καταγραφεί έως τώρα 46 περιστατικά παροχής βοηθείας, όπως κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων.

Δείτε εικόνες από την πτώση του δέντρου στη Νέα Σμύρνη:

Δέντρο καταπλάκωσε αυτοκίνητο στη Μιχαλακοπούλου – Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό

Νωρίτερα, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την πτώση ενός δέντρου στην οδό Μιχαλακοπούλου στην περιοχή του Παγκρατίου, το οποίο καταπλάκωσε ένα αυτοκίνητο, στο οποίο βρισκόταν μέσα ο οδηγός.

Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία και στο σημείο κατέφθασαν πέντε πυροσβέστες με 2 υδροφόρα οχήματα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να απεγκλωβιστεί σε λίγα λεπτά.

Στη συνέχεια έφτασαν υπάλληλοι από το αρμόδιο τμήμα του δήμου, οι οποίοι περισυνέλεξαν τα κομμάτια του δέντρου που βρίσκονταν στο έδαφος.

Δέντρο έπεσε σε καφέ στο Μαρούσι – Βίντεο αναγνώστη

Αναστάτωση προκλήθηκε πριν από λίγη ώρα στην πλατεία ΗΣΑΠ στο Μαρούσι όταν ένα μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε τραπεζάκια καφετέριας!

Από τύχη δεν τραυματίστηκε περαστικός ή θαμώνας της καφετέριας.

Δείτε το βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr

Πτώσεις δέντρων από τους δυνατούς ανέμους στην Καβάλα

Σύμφωνα με το ENA Channel, οι ισχυρές ριπές του ανέμου έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της Νέας Καρβάλης προκαλώντας πτώσεις δέντρων σε διάφορα σημεία, αλλά και μιας κολώνας της ΔΕΗ που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

«Δύσκολο Σαββατοκύριακο» με ενισχυμένους βοριάδες

Οι μετεωρολόγοι είχαν προειδοποίησει για «δύσκολο Σαββατοκύριακο» με ενισχυμένους βοριάδες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Για σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου, ο ι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Στα νότια παραθαλάσσια τμήματα θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Meteo.gr: Πολύ ενισχυμένοι άνεμοι το Σάββατο

Πολύ ενισχυμένοι άνεμοι βορείων διευθύνσεων πνέουν το Σάββατο 27/06 στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, με τις ριπές τους να ξεπερνούν τοπικά τα 100 km/h. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr η υψηλότερη μέγιστη ριπή ανέμου μέχρι τις 14:00 σημειώθηκε στην Παξιμάδα Καρύστου με 111 km/h, ενώ οι οκτώ υψηλότερες μέγιστες ριπές, παρουσιάζονται στον σχετικό πίνακα.