Δέντρο έπεσε σε καφέ στο Μαρούσι – Βίντεο αναγνώστη

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Αναστάτωση προκλήθηκε πριν από λίγη ώρα στην πλατεία ΗΣΑΠ στο Μαρούσι όταν ένα μεγάλο δέντρο έπεσε πάνω σε τραπεζάκια καφετέριας!

Από τύχη δεν τραυματίστηκε περαστικός ή θαμώνας της καφετέριας.

Δείτε το βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr

«Δύσκολο Σαββατοκύριακο» με ενισχυμένους βοριάδες

Οι μετεωρολογοι είχαν προειδοποίησει για «δύσκολο Σαββατοκύριακο» με ενισχυμένους βοριάδες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Για σήμερα Σάββατο 27 Ιουνίου, ο ι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Στα νότια παραθαλάσσια τμήματα θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Πτώσεις δέντρων από τους δυνατούς ανέμους στην Καβάλα

Σύμφωνα με το ENA Channel, οι ισχυρές ριπές του ανέμου έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της Νέας Καρβάλης προκαλώντας πτώσεις δέντρων σε διάφορα σημεία, αλλά και μιας κολώνας της ΔΕΗ που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.