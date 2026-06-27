Αντιπαράθεση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για τον νέο εκλογικό νόμο- Σδούκου: «Συμπληρωματική ψηφοφορία για μεγαλύτερη συμμετοχή» – Τσουκαλάς: «Θέλουν αυτοδιοικητικούς με μικρή δημοκρατική νομιμοποίηση»

Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσαν οι δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, σχετικά με τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο για δήμους και περιφέρειες.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς επέκρινε τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τον νέο εκλογικό νόμο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποστηρίζοντας ότι περιορίζουν τη δημοκρατική διαδικασία.

«Σύμφωνα με την Εκπρόσωπο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η δημοκρατική διαδικασία της εκλογής δήμαρχου και περιφερειάρχη είναι… ταλαιπωρία και η κατάργηση της δεύτερης Κυριακής είναι η λύση».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι οι αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση έχουν στόχο τον έλεγχο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δεσμεύθηκε ότι το κόμμα του θα επιδιώξει την κατάργησή τους, εφόσον αναλάβει τη διακυβέρνηση.

«Καταλάβαμε. Η κυβέρνηση λέει ξεκάθαρα πως η Δημοκρατία είναι… ταλαιπωρία για τη Νέα Δημοκρατία και προσπαθεί να την αποφύγει. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ελέγξει πλήρως την Τοπική Αυτοδιοίκηση και από φορέα αυτονομίας, ανάπτυξης και δημιουργίας να την μετατρέψει στο μακρύ χέρι του μονοκομματικού κράτους που επιθυμεί να δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία.

Η Δημοκρατία δεν λειτουργεί με τις μαθηματικές πατέντες του Υπουργείου Εσωτερικών. Το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση, δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος για την Αυτοδιοίκηση. Δέσμευση μας η κατάργηση του».

Η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας

Η Νέα Δημοκρατία απάντησε με αιχμηρή ανακοίνωση, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί ελέγχου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υπερασπιζόμενη το προτεινόμενο σύστημα εκλογής.

«Το γαρ πολύ της δημοσκοπικής θλίψεως γεννά παραφροσύνη. Ο κ. Τσουκαλάς κάνει πως δεν άκουσε ότι αναφέρθηκα σε σύστημα συμπληρωματικής ψηφοφορίας. Ένα σύστημα που εξασφαλίζει ότι η τελική απόφαση για το ποιος ή ποια θα είναι δήμαρχος γίνεται με την μέγιστη δυνατή συμμετοχή των πολιτών» τόνισε σε δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Η εκπρόσωπος της ΝΔ υποστήριξε ότι η πρόταση της κυβέρνησης αποσκοπεί στη διευκόλυνση της συμμετοχής των πολιτών, ενώ παράλληλα άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση που τηρεί απέναντι στις αλλαγές.

«Ο κ. Τσουκαλάς και το ΠΑΣΟΚ δεν νοιάζονται για τη συμμετοχή των πολιτών, μόνο για το ποια παζάρια μπορεί να τους εξασφαλίσουν κάποιο δήμαρχο παραπάνω. Σε ό,τι αφορά την ταλαιπωρία, ας μην ρωτά μόνο τους κατοίκους των μεγάλων πόλεων, αλλά και τους ανθρώπους της περιφέρειας που θέλουν να ψηφίσουν στον τόπο καταγωγής τους» σημείωσε επίσης στην γραπτή ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος της ΝΔ.

Τσουκαλάς: Η κυρία Σδούκου κάνει πως δεν κατάλαβε τι λέμε και τι λέει ο κόσμος

Ακολούθησε νέα απάντηση του εκπρόσωπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, όπου αναφέρεται ότι «η κυρία Σδούκου κάνει πως δεν κατάλαβε τι λέμε και τι λέει ο κόσμος».

Ο Κώστας Τσουκαλάς τονίζει πως «θέλουν αυτοδιοικητικούς με μικρή δημοκρατική νομιμοποίηση για να τους ελέγχουν. Θέλουν την αυτοδιοίκηση ικέτη του στενού κρατικού μηχανισμού. Θέλουν να αλώσουν κάθε πτυχή του δημοσίου χώρου, τοποθετώντας “γαλάζια” παιδιά».

«Αφού είναι τόσο ορθολογικό το σχέδιο σας, κυρία Σδούκου, γιατί καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν το ακολουθεί; Είστε η πιο παλαιοκομματική κυβέρνηση των τελευταίων πολλών ετών. Και ο κόσμος πια το ξέρει», καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς.