Χανιά: Συνελήφθη 45χρονη Ουκρανή για εμπρησμό από πρόθεση – Έκαψε προσωπικά της αντικείμενα σε έκταση με ξηρά χόρτα, ομολόγησε την πράξη της

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Μία 45χρονη Ουκρανή συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση για την φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:45, στη θέση «Μονή Αγίου Γεωργίου», στην περιοχή Χαρωδιά Μουρνιών, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, οι ανακριτικοί υπάλληλοι προχώρησαν στη σύλληψη της 45χρονης, ύστερα από καταγγελία πολίτη.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, η 45χρονη τοποθέτησε προσωπικά της αντικείμενα σε σωρό και προέβη στην καύση τους με γυμνή φλόγα σε έκταση με ξηρά χόρτα, δημιουργώντας κίνδυνο εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιάς, καθώς σε πολύ μικρή απόσταση υπήρχε δασική βλάστηση. Μετά την πράξη της διέφυγε με όχημα που έφερε ουκρανικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Ύστερα από άμεσες ενέργειες των ανακριτικών υπαλλήλων του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χανίων και με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, το όχημα εντοπίστηκε σταθμευμένο στην αυλή σπιτιού στην περιοχή των Χανίων.

Ομολόγησε την πράξη της

Η 45χρονη συνελήφθη και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, ομολόγησε την πράξη της και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Η συλληφθείσα οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

480 πρόστιμα από την 1η Ιανουαρίου

Από την 1η Ιανουαρίου έως και την 27η Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 480 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 544.579,79 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 126 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από αυτές, οι 118 (93,65%) αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 8 (6,35%) πυρκαγιές από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις