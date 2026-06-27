Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν – Αισθητός σε Πακιστάν, Ινδία και άλλες χώρες της περιοχής

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Σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην οροσειρά Χίντου Κους, στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν, προκαλώντας δονήσεις που έγιναν αισθητές σε πολλές γειτονικές χώρες, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν και η βορειοδυτική Ινδία.

Σύμφωνα με τα πρώτα σεισμολογικά στοιχεία, η δόνηση καταγράφηκε στις 19:04 (ώρα Ινδίας) και είχε εστιακό βάθος 215 χιλιομέτρων, γεγονός που την κατατάσσει στους σεισμούς μεγάλου εστιακού βάθους, αναφέρει η Voice of Goa.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 81 χιλιόμετρα από την πόλη Καλαφγκάν, στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν.

जम्मू हिल गया आज #earthquake 🚨 JUST IN Earthquake tremors have been felt across several parts of North Kashmir. Authorities are assessing the situation Earthquake details Magnitude 6.2 Epicentre Afghanistan #BreakingNews #Earthquake #NorthKashmir #Kashmir… https://t.co/TJQ0CQXvk7 pic.twitter.com/LBEkDqyEda — Indian Observer (@ag_Journalist) June 27, 2026

Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές χώρες

Εκτός από το Αφγανιστάν, ο σεισμός έγινε αισθητός στο Πακιστάν, την Ινδία, την Κίνα, το Τατζικιστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Κιργιστάν και το Τουρκμενιστάν.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Γιατί έγινε αισθητός σε τόσο μεγάλη περιοχή

Σεισμολόγοι επισημαίνουν ότι το μεγάλο εστιακό βάθος επέτρεψε στα σεισμικά κύματα να διαδοθούν σε πολύ μεγάλη γεωγραφική έκταση.

Ωστόσο, οι σεισμοί αυτού του τύπου προκαλούν συνήθως μικρότερες καταστροφές στην επιφάνεια, καθώς σημαντικό μέρος της σεισμικής ενέργειας εξασθενεί πριν φτάσει στο έδαφος.

Οι αρμόδιες αρχές στις χώρες που επηρεάστηκαν παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ οι σεισμολογικές υπηρεσίες συνεχίζουν την ανάλυση των στοιχείων.