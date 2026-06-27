Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν – Αισθητός σε Πακιστάν, Ινδία και άλλες χώρες της περιοχής

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην οροσειρά Χίντου Κους, στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν, με εστιακό βάθος 215 χιλιομέτρων. Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Πακιστάν, της Ινδίας, της Κίνας και χωρών της Κεντρικής Ασίας, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές μέχρι στιγμής.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην οροσειρά Χίντου Κους, στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν.
  • Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές γειτονικές χώρες, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν, η Ινδία, η Κίνα και το Τατζικιστάν.
  • Το μεγάλο εστιακό βάθος (215 χλμ.) επέτρεψε τη διάδοση των κυμάτων σε πολύ μεγάλη έκταση, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

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Σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην οροσειρά Χίντου Κους, στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν, προκαλώντας δονήσεις που έγιναν αισθητές σε πολλές γειτονικές χώρες, μεταξύ των οποίων το Πακιστάν και η βορειοδυτική Ινδία.

Σύμφωνα με τα πρώτα σεισμολογικά στοιχεία, η δόνηση καταγράφηκε στις 19:04 (ώρα Ινδίας) και είχε εστιακό βάθος 215 χιλιομέτρων, γεγονός που την κατατάσσει στους σεισμούς μεγάλου εστιακού βάθους, αναφέρει η Voice of Goa.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 81 χιλιόμετρα από την πόλη Καλαφγκάν, στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές χώρες

Εκτός από το Αφγανιστάν, ο σεισμός έγινε αισθητός στο Πακιστάν, την Ινδία, την Κίνα, το Τατζικιστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Κιργιστάν και το Τουρκμενιστάν.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Γιατί έγινε αισθητός σε τόσο μεγάλη περιοχή

Σεισμολόγοι επισημαίνουν ότι το μεγάλο εστιακό βάθος επέτρεψε στα σεισμικά κύματα να διαδοθούν σε πολύ μεγάλη γεωγραφική έκταση.

Ωστόσο, οι σεισμοί αυτού του τύπου προκαλούν συνήθως μικρότερες καταστροφές στην επιφάνεια, καθώς σημαντικό μέρος της σεισμικής ενέργειας εξασθενεί πριν φτάσει στο έδαφος.

Οι αρμόδιες αρχές στις χώρες που επηρεάστηκαν παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ οι σεισμολογικές υπηρεσίες συνεχίζουν την ανάλυση των στοιχείων.

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