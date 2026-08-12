Λίβανος: Ένας νεκρός από διπλό ισραηλινό πλήγμα – Ζημιές σε ασθενοφόρο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένα ασθενοφόρο υπέστη ζημιές από δύο ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, το οποίο κατήγγειλε τη «συνέχιση της στοχοποίησης» διασωστών από τον ισραηλινό στρατό.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν παρά την κατάπαυση του πυρός που ισχύει μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, της σιιτικής οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Ο αρχικός επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για δύο τραυματίες.

Ωστόσο, όπως μετέδωσε το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, το ένα από τα δυο θύματα υπέκυψε στα τραύματά του.

Το πρώτο πλήγμα είχε στόχο όχημα στη νότια πόλη Ναμπατίγια.

Κατόπιν, σύμφωνα με το υπουργείο, ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε δεύτερο πλήγμα, εναντίον διασωστών της οργάνωσης άμεσης βοήθειας Ρισάλα, που συνδέεται με το κίνημα Άμαλ, σύμμαχο της Χεζμπολάχ. Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στο ασθενοφόρο τους.

Η Βηρυτός επανέλαβε την καταδίκη της για τη «συνέχιση της στοχοποίησης» ομάδων διάσωσης από το Ισραήλ, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των διεθνών κανόνων».

Παράλληλα, η λιβανική πολιτική προστασία ανακοίνωσε ότι εργαζόμενός της έγινε στόχος επίθεσης drone καθώς προσπαθούσε να σβήσει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην επαρχία Ναμπάτια. Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε τραυματισμός, ομάδα της πολιτικής προστασίας αναγκάστηκε να φύγει από την περιοχή.

Το ANI μετέδωσε ακόμη πως ακούστηκε έκρηξη και αναφέρθηκαν βολές του ισραηλινού πυροβολικού σε άλλους τομείς του νότου.

🇱🇧 Israel double-taps ambulance, wounds two, and sets fire to fields in southern Lebanon despite ceasefire: ◦An Israeli drone strike in Nabatieh wounded two people, according to Lebanon’s Health Ministry. Israel then struck the area a second time after an ambulance crew from… https://t.co/U8uk4cIUKp — Drop Site (@DropSiteNews) August 11, 2026

🚨BREAKING: Israel Opens Fire With Artillery Strikes In South Lebanon The attacks are targeting the Ali al-Taher area. Israeli strikes have been increasing massively over the past 48hrs. pic.twitter.com/m8JOvCXpzT — MintPress News (@MintPressNews) August 11, 2026

Η Χεζμπολάχ κατηγορείται πως έσυρε το Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τον Μάρτιο, εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, την πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, την 28η Φεβρουαρίου.

Ο ισραηλινός στρατός ανταπέδωσε εξαπολύοντας ευρείας κλίμακας αεροπορικούς βομβαρδισμούς και προχωρώντας σε χερσαία εισβολή στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Οι επιχειρήσεις του, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό, στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 4.300 ανθρώπους στον Λίβανο.

Μολονότι η βία στη λιβανική επικράτεια έχει αποκλιμακωθεί, αρχικά μετά την υπογραφή του λεγόμενου μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ από τους προέδρους των ΗΠΑ και του Ιράν στα μέσα Ιουνίου, κατόπιν την υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Λιβάνου και το Ισραήλ, η Βηρυτός συνεχίζει να ανακοινώνει σποραδικά ισραηλινά πλήγματα και καταστροφές.

Η λεγόμενη συμφωνία-πλαίσιο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, την προοδευτική απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τις περιοχές του νοτίου Λιβάνου που κατέχουν και την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού σ’ αυτές, αρχής γενομένης από «πιλοτικές ζώνες».

Το σιιτικό κίνημα απορρίπτει κατηγορηματικά τη συμφωνία αυτή και το ενδεχόμενο να αφοπλιστεί.