Βέλγιο: Χαιρετίζει την κατάργηση της θανατικής ποινής στο Λίβανο

Το Βέλγιο καλωσόρισε την κατάργηση της θανατικής ποινής στον Λίβανο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της απόφασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ως ισχυρό παράδειγμα για τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Η απόφαση του κοινοβουλίου του Λιβάνου καθιστά τη χώρα την πρώτη στη Μέση Ανατολή που καταργεί τη θανατική ποινή, με μόνη εξαίρεση την κοινοβουλευτική ομάδα της Χεζμπολάχ που δεν την υποστήριξε.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Βέλγιο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την κατάργηση της θανατικής ποινής στον Λίβανο καλωσόρισε το Βέλγιο, με τον υπουργό Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό να δηλώνει πως «το Βέλγιο αντιτίθεται στη θανατική ποινή, πάντα και παντού».
  • Το κοινοβούλιο του Λιβάνου ενέκρινε νόμο για την κατάργηση της θανατικής ποινής, με την απόφαση να χαρακτηρίζεται «ένα ισχυρό βήμα προς τα εμπρός για τα ανθρώπινα δικαιώματα» και «σημαντικό παράδειγμα για την περιοχή».
  • Με τη συγκεκριμένη απόφαση, ο Λίβανος γίνεται η πρώτη χώρα στη Μέση Ανατολή που καταργεί τη θανατική ποινή, παρά την αντίθεση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χεζμπολάχ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την κατάργηση της θανατικής ποινής στον Λίβανο καλωσόρισε το Βέλγιο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της απόφασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον συμβολισμό της για τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής.

«Το Βέλγιο αντιτίθεται στη θανατική ποινή, πάντα και παντού», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Μαξίμ Πρεβό.

Ο Βέλγος υπουργός τόνισε πως η χώρα του εργάζεται εδώ και χρόνια για την καθολική κατάργηση της θανατικής ποινής και χαρακτήρισε την απόφαση του Λιβάνου «ένα ισχυρό βήμα προς τα εμπρός για τα ανθρώπινα δικαιώματα» και «σημαντικό παράδειγμα για την περιοχή».

Το κοινοβούλιο του Λιβάνου ενέκρινε την Τρίτη νόμο για την κατάργηση της θανατικής ποινής, με την πλειονότητα των 128 μελών της Βουλής να ψηφίζει υπέρ. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Χεζμπολάχ ήταν η μόνη που δεν την υποστήριξε.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, σύμφωνα με το κείμενο, ο Λίβανος γίνεται η πρώτη χώρα στη Μέση Ανατολή που καταργεί τη θανατική ποινή.

«Η σημερινή θαρραλέα απόφαση δείχνει ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες, η πρόοδος είναι δυνατή», συμπλήρωσε ο Πρεβό.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ