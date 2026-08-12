Βέλγιο: Χαιρετίζει την κατάργηση της θανατικής ποινής στο Λίβανο

Την κατάργηση της θανατικής ποινής στον Λίβανο καλωσόρισε το Βέλγιο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της απόφασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον συμβολισμό της για τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής.
«Το Βέλγιο αντιτίθεται στη θανατική ποινή, πάντα και παντού», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Μαξίμ Πρεβό.
Ο Βέλγος υπουργός τόνισε πως η χώρα του εργάζεται εδώ και χρόνια για την καθολική κατάργηση της θανατικής ποινής και χαρακτήρισε την απόφαση του Λιβάνου «ένα ισχυρό βήμα προς τα εμπρός για τα ανθρώπινα δικαιώματα» και «σημαντικό παράδειγμα για την περιοχή».
Το κοινοβούλιο του Λιβάνου ενέκρινε την Τρίτη νόμο για την κατάργηση της θανατικής ποινής, με την πλειονότητα των 128 μελών της Βουλής να ψηφίζει υπέρ. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Χεζμπολάχ ήταν η μόνη που δεν την υποστήριξε.
Με τη συγκεκριμένη απόφαση, σύμφωνα με το κείμενο, ο Λίβανος γίνεται η πρώτη χώρα στη Μέση Ανατολή που καταργεί τη θανατική ποινή.
Lebanon abolishes death penalty in first for region https://t.co/KYbG7t6EDx https://t.co/KYbG7t6EDx
— Reuters (@Reuters) August 11, 2026
«Η σημερινή θαρραλέα απόφαση δείχνει ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες, η πρόοδος είναι δυνατή», συμπλήρωσε ο Πρεβό.
🇱🇧 (EN/FR) I strongly welcome the Lebanese Parliament’s historic decision to abolish the death penalty.
Belgium opposes the death penalty always and everywhere. We have long worked for its universal abolition, and Lebanon’s decision is a powerful step forward for human rights…
— Maxime PREVOT (@prevotmaxime) August 11, 2026