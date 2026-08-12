Βενεζουέλα – Ισραήλ: Επαναφέρουν τις προξενικές υπηρεσίες έπειτα από 17 χρόνια

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στην αποκατάσταση των προξενικών υπηρεσιών και τη διατήρηση της διμερούς τεχνικής συνεργασίας συμφώνησαν η Βενεζουέλα και το Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Οι σχέσεις των δύο χωρών είχαν διακοπεί τον Ιανουάριο του 2009, όταν ο τότε πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ούγκο Τσάβες, απέλασε τον Ισραηλινό πρέσβη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Παρά την αποξένωση, η ισραηλινή κυβέρνηση έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια και ομάδες διάσωσης στη Βενεζουέλα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα τον Ιούνιο.

Η προσέγγιση αυτή πραγματοποιείται υπό την προσωρινή κυβέρνηση της Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία ανέλαβε την εξουσία μετά την απαγωγή και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ τον Ιανουάριο και κυβερνά υπό έντονη πίεση από την Ουάσινγκτον.

«Οι δύο χώρες συμφώνησαν να επιτρέψουν τη συνέχιση της διμερούς τεχνικής συνεργασίας που απορρέει από τις προσπάθειες αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης μετά τον διπλό σεισμό», ανέφερε σε δήλωση που εκδόθηκε στις X ο υπουργός Εξωτερικών, Φέλιξ Πλασένσια.

Επίσης, «συμφώνησαν να θεσπίσουν έναν μηχανισμό συντονισμού που θα επιτρέπει την παροχή προξενικών υπηρεσιών», προσθέτει η δήλωση.

Την Κυριακή, ο Πλασένσια συναντήθηκε με τον αρχιραββίνο της Εβραϊκής Ένωσης της Βενεζουέλας, Ισαάκ Κοέν, ο οποίος ζήτησε την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων προκειμένου να «ανταποκριθούν στις ανάγκες της εβραϊκής κοινότητας» στη λατινοαμερικανική χώρα.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Εβραϊκό Συνέδριο, περίπου 6.000 Εβραίοι ζουν στη Βενεζουέλα.

Οι κυβερνήσεις του Τσάβες και του διαδόχου του, Μαδούρο, έχουν εκφράσει την απόρριψή τους προς το Ισραήλ, αναγνωρίζοντας την Παλαιστίνη ως νόμιμο κράτος.

«Ανάθεμά σε, κράτος του Ισραήλ!», είχε αναφωνήσει ο Τσάβες κατά τη διάρκεια μιας αξιομνημόνευτης ομιλίας που μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση το 2010.

Η Βενεζουέλα έχει ενισχύσει τους δεσμούς της με το Ιράν, αρχικά υπό τον Τσάβες και στη συνέχεια υπό τον Μαδούρο, στο πλαίσιο μιας συνεργασίας που περιελάμβανε συμφωνίες πετρελαίου εν μέσω των αμερικανικών κυρώσεων και αποκλεισμών εναντίον και των δύο χωρών.

Η Ροντρίγκες αντιμετωπίζει αντιδράσεις από τα πιο ριζοσπαστικά τμήματα του «Τσαβισμού», του πολιτικού κινήματος που διαμορφώθηκε γύρω από τις ιδέες και την πολιτική κληρονομιά του Ούγκο Τσάβες.

Στις 24 Ιουλίου, περίπου 100 υποστηρικτές του Μαδούρο διαδήλωσαν κατά της προσέγγισης μεταξύ Καράκας και Ουάσινγκτον και έκαψαν σημαίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ.