Βόρεια Κορέα: Νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου προς την Ανατολική Θάλασσα

Οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας ανακοίνωσαν ότι η Βόρεια Κορέα προχώρησε στην εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από την ανατολική ακτή της προς τη θάλασσα. Η κίνηση αυτή καταγράφεται εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων και εν όψει των ετήσιων στρατιωτικών γυμνασίων Νότιας Κορέας και ΗΠΑ, τα οποία η Πιονγιάνγκ επικρίνει έντονα.

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Διεθνή Νέα

Βόρεια Κορέα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας ανακοίνωσαν ότι η Βόρεια Κορέα προχώρησε στην εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από την ανατολική ακτή της προς τη θάλασσα.
  • Η σημερινή πυραυλική δοκιμή έγινε ενώ η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ αναμένεται να διεξαγάγουν εντός Αυγούστου τα ετήσια στρατιωτικά γυμνάσιά τους.
  • Η Πιονγιάνγκ επικρίνει πάγια και με έντονο τρόπο τα γυμνάσια αυτού του τύπου, τα οποία θεωρεί πρόβες ενόψει εισβολής στην επικράτειά της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας ανακοίνωσαν ότι η Βόρεια Κορέα προχώρησε στην εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου από την ανατολική ακτή της προς τη θάλασσα.

«Ο στρατός μας εντόπισε στις 06:00 (σ.σ. τοπική ώρα· τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τη Βόρεια Κορέα, από την περιοχή Γουονσάν προς την κατεύθυνση της ανατολικής θάλασσας», ανέφερε το νοτιοκορεατικό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, χρησιμοποιώντας την κορεατική ονομασία αυτής που το Τόκιο αποκαλεί «θάλασσα της Ιαπωνίας».

«Ο στρατός μας ενισχύει την επαγρύπνηση και την επιτήρησή του ενόψει πιθανών επιπλέον εκτοξεύσεων», πρόσθεσε το Γενικό Επιτελείο, διευκρινίζοντας ότι η Σεούλ, το Τόκιο και η Ουάσινγκτον μοιράζονται πληροφορίες για τη δοκιμή.

Το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ότι το βλήμα, που έμοιαζε να είναι βαλλιστικός πύραυλος κατ’ αυτό, έπεσε ήδη στη θάλασσα, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η εκτόξευση καταγράφτηκε έπειτα από εκείνη βαλλιστικού πυραύλου βραχείας εμβέλειας προς την κατεύθυνση της ανατολικής θάλασσας την Πέμπτη, εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων ανάμεσα στο Τόκιο και την Πιονγιάνγκ. Η Βόρεια Κορέα κατηγορεί την Ιαπωνία, που αυξάνει ολοένα περισσότερο τις στρατιωτικές δαπάνες της, πως μετατρέπεται σε «φιλοπόλεμο κράτος».

Ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από την ίδια τοποθεσία, σύμφωνα με τον νοτιοκορεατικό στρατό. Το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε από την πλευρά του πως επρόκειτο για φερόμενο βαλλιστικό πύραυλο.

Η σημερινή πυραυλική δοκιμή έγινε ενώ η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ αναμένεται να διεξαγάγουν εντός Αυγούστου τα ετήσια στρατιωτικά γυμνάσιά τους με φόντο τις απειλές της Βόρειας Κορέας, χώρας που διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Η Πιονγιάνγκ επικρίνει πάγια και με έντονο τρόπο τα γυμνάσια αυτού του τύπου, τα οποία θεωρεί πρόβες ενόψει εισβολής στην επικράτειά της.

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