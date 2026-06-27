Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν: Αποδέχθηκαν την πρόσκληση του βασιλιά Καρόλου να μείνουν σε βασιλική κατοικία κατά την επίσκεψή τους στη Βρετανία

Ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν θα διαμείνουν τον επόμενο μήνα σε βασιλική κατοικία κατά την πρώτη οικογενειακή τους επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο έπειτα από τέσσερα χρόνια, σε μια εξέλιξη που αναζωπυρώνει τις εικασίες περί σταδιακής αποκατάστασης των σχέσεών τους με τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Σύμφωνα με το CNN, το ζευγάρι θα ταξιδέψει μαζί με τα δύο παιδιά του, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ. Πρόκειται για το πρώτο ταξίδι της τετραμελούς οικογένειας στη Βρετανία από το 2022, όταν είχε παραστεί στους εορτασμούς για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Για πρώτη φορά αποδέχθηκαν την πρόσκληση

Πηγή από το παλάτι είχε αναφέρει στο CNN ότι οι Σάσεξ είχαν στο παρελθόν προσκληθεί να διαμείνουν σε βασιλική κατοικία σε μελλοντική επίσκεψή τους, ωστόσο αυτή είναι η πρώτη φορά που αποδέχονται την πρόταση.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οικογένεια θα φιλοξενηθεί τόσο σε βασιλική κατοικία όσο και σε ιδιωτικό κατάλυμα.

Ο Χάρι και η Μέγκαν αποχώρησαν από τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020 και εγκαταστάθηκαν στην Καλιφόρνια, επιδιώκοντας, όπως είχαν δηλώσει τότε, μια «οικονομικά ανεξάρτητη» ζωή.

Η απόφασή τους σηματοδότησε την έναρξη μιας μακράς δημόσιας ρήξης με τη βασιλική οικογένεια. Σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις αλλά και στην αυτοβιογραφία του, ο Χάρι απέδωσε την αποχώρησή τους, μεταξύ άλλων, στην πίεση από τα βρετανικά ταμπλόιντ, στις δύσκολες οικογενειακές σχέσεις και στον θεσμικό ρατσισμό.

Οι επαφές με τον βασιλιά Κάρολο και η διαμάχη για την ασφάλεια

Ο πρίγκιπας Χάρι επανενώθηκε με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο Γ’, τον περασμένο Σεπτέμβριο, για πρώτη φορά έπειτα από 19 μήνες, κατά τη διάρκεια ιδιωτικής συνάντησης στο Clarence House, ενώ ο μονάρχης υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο. Έκτοτε, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες διατηρούν επαφή, αν και ο Χάρι εξακολουθεί να βρίσκεται σε ρήξη με τον αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Τον Ιανουάριο ο δούκας του Σάσεξ βρέθηκε ξανά στο Λονδίνο για δικαστική υπόθεση που αφορά αγωγή κατά του εκδότη της Daily Mail, σχετικά με καταγγελίες για παράνομη συλλογή πληροφοριών και τηλεφωνικές υποκλοπές.

Αφού το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών αφαίρεσε την κρατική προστασία του μετά την αποχώρησή του από τα βασιλικά καθήκοντα, ο Χάρι είχε δηλώσει στο BBC ότι δεν μπορούσε να φανταστεί να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στο Ηνωμένο Βασίλειο υπό αυτές τις συνθήκες. Οι λεπτομέρειες για τα μέτρα ασφαλείας της επικείμενης επίσκεψης δεν έχουν γίνει γνωστές, ωστόσο κατά τη διαμονή τους σε βασιλική κατοικία θα καλύπτονται από τα υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας.

Οι υποχρεώσεις του Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η επίσκεψη θα συμπέσει με την αντίστροφη μέτρηση ενός έτους για τους Invictus Games του 2027, που θα φιλοξενηθούν στο Μπέρμιγχαμ, τη διεθνή αθλητική διοργάνωση για τραυματίες στρατιωτικούς που ίδρυσε ο πρίγκιπας Χάρι πριν από περισσότερο από μία δεκαετία.

Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει επίσης εκδηλώσεις στο Λονδίνο και στα Μίντλαντς που σχετίζονται με οργανώσεις τις οποίες στηρίζει. Η Μέγκαν θα τον συνοδεύσει στις εκδηλώσεις των Invictus Games στο Λονδίνο, ενώ τα δύο παιδιά τους δεν αναμένεται να εμφανιστούν σε δημόσιες εκδηλώσεις και οι λεπτομέρειες της ιδιωτικής τους παραμονής δεν θα δημοσιοποιηθούν.