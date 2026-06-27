Λίβανος: Ισραηλινό drone έπληξε τη Ναμπατίγια παρά τη συμφωνία-πλαίσιο με το Ισραήλ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πραγματοποίησε επίθεση στη νότια πόλη Ναμπατίγια του Λιβάνου το Σάββατο, παρά τη συμφωνία-πλαίσιο που επιτεύχθηκε την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

Σύμφωνα με το NNA, το drone έπληξε διασταύρωση κοντά στο λούνα παρκ Farah, στην περιοχή Ναμπατίγια αλ Φάουκα, στο κυβερνείο Ναμπατίγια.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Προώθηση ισραηλινών δυνάμεων κοντά στην Κφαρ Σούμπα

Σε ξεχωριστό περιστατικό, το κρατικό πρακτορείο ανέφερε ότι ισραηλινές δυνάμεις προωθήθηκαν προς τις παρυφές της Κφαρ Σούμπα, στην περιοχή Χασμπάγια, ανοίγοντας παράλληλα πυρ με μεσαία και βαρέα πολυβόλα.

Τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση του πέμπτου γύρου των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, όπου Λίβανος και Ισραήλ κατέληξαν σε συμφωνία-πλαίσιο.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η συμφωνία επικεντρώνεται στην αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από το λιβανικό έδαφος και στην ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στις περιοχές της νότιας χώρας που βρίσκονται σήμερα υπό ισραηλινή κατοχή.

Το Ισραήλ εξακολουθεί να κατέχει τμήματα του νότιου Λιβάνου, ορισμένα εδώ και δεκαετίες και άλλα από τον πόλεμο του 2023-2024.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των λιβανικών αρχών, από τις 2 Μαρτίου 2026 οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο έχουν προκαλέσει τον θάνατο 4.243 ανθρώπων, τον τραυματισμό 12.186 ακόμη και τον εκτοπισμό περισσότερων από ενός εκατομμυρίου κατοίκων.