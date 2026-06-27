Φρίκη στην Ταϊλάνδη: 17χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα – Συνελήφθη Αυστραλός για τη δολοφονία της

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Οι αρχές της Ταϊλάνδης συνέλαβαν έναν 46χρονο Αυστραλό, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία μιας 17χρονης, το πτώμα της οποίας βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα κοντά στη λουτρόπολη Πατάγια.

Ο Σάιμον Κάρμαν συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής στο αεροδρόμιο Σουβαρναμπούμι της Μπανγκόκ, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό το Περθ της Αυστραλίας, σύμφωνα με την αστυνομία και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι κάμερες κατέγραψαν τις τελευταίες κινήσεις της 17χρονης

Σύμφωνα με τους ερευνητές, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη 17χρονη να εισέρχεται σε συγκρότημα κατοικιών μαζί με τον ύποπτο τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Λίγες ώρες αργότερα, άλλο βιντεοληπτικό υλικό τον δείχνει να αποχωρεί μόνος του από το κτίριο, μεταφέροντας μια μεγάλη μαύρη βαλίτσα, την οποία φόρτωσε σε μοτοσικλέτα.

Η σορός της ανήλικης εντοπίστηκε αργότερα γυμνή μέσα στη βαλίτσα, η οποία είχε εγκαταλειφθεί κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή, σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου είχε θεαθεί για τελευταία φορά, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 17χρονη είχε δεχθεί άγρια επίθεση και έφερε εκτεταμένους μώλωπες στο πρόσωπο.

Η εξαφάνισή της δηλώθηκε στις αρχές το απόγευμα της Παρασκευής από φίλους της.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τις τελευταίες κινήσεις της, οι οποίες την οδήγησαν στο δωμάτιο όπου είχε εισέλθει μαζί με τον ύποπτο, και στη συνέχεια ενημέρωσαν τις υπηρεσίες μετανάστευσης, οι οποίες τον ακινητοποίησαν στο αεροδρόμιο.

Ο ύποπτος αρνείται τη δολοφονία

Ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος της Πατάγια, συνταγματάρχης Ανέκ Σαρατόνγκγιου, δήλωσε ότι οι αρχές θεωρούν τον Κάρμαν υπεύθυνο για τη δολοφονία και τον ανακρίνουν.

Όπως ανέφερε, ο ύποπτος έφερε γρατζουνιές από νύχια, οι οποίες, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι «συμβατές με πάλη».

Όταν ρωτήθηκε σε βίντεο μετά τη σύλληψή του για τα σημάδια στον λαιμό του, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι προκλήθηκαν από… αράχνη.

Σε βάρος του αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, απόκρυψη πτώματος και απομάκρυνση ανήλικης με σκοπό την άσεμνη πράξη.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι παρέχει προξενική συνδρομή στον συλληφθέντα, χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω σχόλια.

Η σύλληψη πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες αφότου η Ταϊλάνδη μείωσε τη διάρκεια της παραμονής χωρίς βίζα για τους τουρίστες, έπειτα από σειρά υποθέσεων που αφορούσαν αλλοδαπούς κατηγορούμενους για διακίνηση ναρκωτικών, εμπορία ανθρώπων και λειτουργία παράνομων επιχειρήσεων.

Βίντεο με την ανεύρεση της βαλίτσας και τη σύλληψη του Αυστραλού κατηγορουμένου από το ταϊλανδικό κανάλι Amarin TV: