Η φονική ζέστη σαρώνει την Ευρώπη: Ρεκόρ θερμοκρασιών, νεκροί, ακυρώσεις εκδηλώσεων και φόβοι για νέο κύμα καύσωνα

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Η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα ισχυρότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, με τις θερμοκρασίες να καταρρίπτουν ιστορικά ρεκόρ, να προκαλούν θανάτους και σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι πιο ακραίες συνθήκες μεταφέρονται πλέον προς την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη.

Η Γερμανία κατέγραψε προσωρινά την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 41,3 βαθμούς Κελσίου κοντά στο Ζααρμπρίκεν, στα σύνορα με τη Γαλλία. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το Σάββατο αποτελεί την κορύφωση του καύσωνα, με τοπικές θερμοκρασίες που ενδέχεται να ξεπεράσουν ακόμη και τους 42 βαθμούς.

Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες και στα 16 ομόσπονδα κρατίδια, με τις περισσότερες να χαρακτηρίζονται ως «ακραία ζέστη».

Την ίδια ώρα, η Βρετανία φαίνεται να παίρνει σταδιακά «ανάσα» μέσα στο Σαββατοκύριακο, έπειτα από τρεις συνεχόμενες ημέρες κατά τις οποίες καταρρίφθηκε το εθνικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο. Η υψηλότερη τιμή έφτασε τους 37,3 βαθμούς στο Σάντον Ντάουνχαμ του Σάφολκ.

With the extreme hot temperatures reaching 39°C, Paris provides a fountain that’s giving its citizens a refreshing break from the intense heat. Stay hydrated, find some shade, and enjoy the city safely… you’ll just know a country that care about the citizens 🥹🧎🏻‍♂️‍➡️ pic.twitter.com/oJZCxn3wDu — Oyindamola🙄 (@dammiedammie35) June 27, 2026

Σπάζουν τα ρεκόρ σε ολόκληρη την Ευρώπη

Σύμφωνα με ανάλυση της επιστημονικής ομάδας World Weather Attribution, οι θερμοκρασίες σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία κυμαίνονται από 5 έως και 12 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι στο 45% των 854 ευρωπαϊκών πόλεων που εξετάστηκαν έχουν ήδη καταρριφθεί ή αναμένεται να καταρριφθούν ιστορικά ρεκόρ ζέστης.

Οι επιστήμονες βασίστηκαν στον δείκτη Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), ο οποίος συνυπολογίζει τη θερμοκρασία, την υγρασία, την ένταση του ανέμου και την ηλιακή ακτινοβολία ώστε να εκτιμήσει τη θερμική καταπόνηση που βιώνει πραγματικά ο ανθρώπινος οργανισμός.

Η εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού του ΟΗΕ, Κλερ Νάλις, δήλωσε ότι το κύμα καύσωνα «έχει καταρρίψει πολυάριθμα ρεκόρ θερμοκρασίας» και προκαλεί «σημαντικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, στα οικοσυστήματα, στη γεωργία και στην παραγωγικότητα της εργασίας», αναφέρει ο Guardian.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα ολοένα συχνότερα κύματα καύσωνα αποτελούν σαφή ένδειξη της κλιματικής αλλαγής που προκαλείται από τις ανθρώπινες εκπομπές ορυκτών καυσίμων και προειδοποιούν ότι στο μέλλον θα είναι συχνότερα, μεγαλύτερης διάρκειας και εντονότερα.

🥵 Chaos broke out in a French store as shoppers fought over fans and air conditioners The incident happened in Chambray-lès-Tours, where people were seen pushing and scrambling to grab cooling appliances amid an intense heatwave. More than half of France is under the… https://t.co/C0Kpe4Wj7K pic.twitter.com/FDdETy6zz4 — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2026

Νεκροί, πίεση στα νοσοκομεία και προβλήματα στις υποδομές

Στη Γαλλία, ένα μικρό παιδί υπέκυψε στο νοσοκομείο αφού εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο που είχε μετατραπεί σε παγίδα θανάτου λόγω των ακραίων θερμοκρασιών στη Μασσαλία. Πρόκειται για ακόμη έναν θάνατο αυτού του είδους μέσα στην εβδομάδα.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, το κύμα καύσωνα έχει συμβάλει επίσης σε δεκάδες θανάτους από πνιγμό, καθώς πολλοί πολίτες αναζήτησαν δροσιά σε θάλασσες και ποτάμια, αλλά και σε περιστατικά θερμικής εξάντλησης.

Η νοσοκομειακή αρχή του Παρισιού ανακοίνωσε ότι οι κλήσεις προς τις υπηρεσίες επειγόντων αυξήθηκαν κατά 80% την τελευταία εβδομάδα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, οι δύο αντιδραστήρες του πυρηνικού σταθμού Μπέτσναου στην Ελβετία, του παλαιότερου πυρηνικού εργοστασίου της Ευρώπης, τέθηκαν προσωρινά εκτός λειτουργίας, καθώς η θερμοκρασία του ποταμού Άαρ έφτασε τους 25 βαθμούς, καθιστώντας αδύνατη την επαρκή ψύξη των εγκαταστάσεων.

Στην Πολωνία, οι αρχές προειδοποίησαν ότι ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών και των ιστορικά χαμηλών βροχοπτώσεων του Μαΐου αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών, ενώ η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις μετακινήσεις, καθώς τα ηλεκτροφόρα καλώδια χαλαρώνουν και οι σιδηροτροχιές παραμορφώνονται.

The heatwave that has subjected western Europe to punishing temperatures and broken numerous records this week will start moving east over the weekend, Clare Nullis, spokesperson for the World Meteorological Organization, said pic.twitter.com/BKrvSMJADE — Reuters (@Reuters) June 26, 2026

Αναβολές, ακυρώσεις και αλλαγές σε μεγάλες διοργανώσεις

Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν ανατρέψει τον προγραμματισμό μεγάλων εκδηλώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η παρέλαση Υπερηφάνειας στο Παρίσι αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα της αστυνομίας, ώστε να περιοριστεί η πίεση στις υπηρεσίες υγείας.

Αντίθετα, οι διοργανωτές του Munich Pride ανακοίνωσαν ότι η πορεία θα πραγματοποιηθεί κανονικά, παρά τον καύσωνα.

Στη Βουδαπέστη, η διοργάνωση του Pride συνεχίζεται επίσης όπως είχε προγραμματιστεί, παρά τις προβλέψεις για θερμοκρασίες έως και 38 βαθμούς Κελσίου. Οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι η φετινή εκδήλωση στέλνει μήνυμα υπέρ των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας μετά την απαγόρευση της περσινής πορείας επί της κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν.

Οι διοργανωτές του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ironman στη Φρανκφούρτη αναγκάστηκαν να μειώσουν τις διαδρομές ποδηλασίας και τρεξίματος λόγω της ζέστης.

Στο Βέλγιο ακυρώθηκε η αναπαράσταση της Μάχης του Βατερλό, ενώ στην Ολλανδία ακυρώθηκε το τετραήμερο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής Defqon.1. Το φεστιβάλ Lago Lago ανακοίνωσε ότι θα περιορίσει τις πωλήσεις αλκοόλ.

Παράλληλα, εκατοντάδες επιβάτες απομακρύνθηκαν από δύο αμαξοστοιχίες της Eurostar στο Βέλγιο, όταν βλάβες άφησαν τα τρένα χωρίς κλιματισμό εν μέσω του καύσωνα.

Ο καύσωνας κατευθύνεται στα Βαλκάνια

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το θερμό κύμα μεταφέρεται πλέον προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη.

Θερμοκρασίες έως και 39 βαθμών Κελσίου αναμένονται τις επόμενες ημέρες σε περιοχές της Σερβίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Κροατίας, του Κοσόβου, της Βόρειας Μακεδονίας και του Μαυροβουνίου.

Παράλληλα, η μετεωρολογική υπηρεσία της Ρουμανίας εξέδωσε «κόκκινο» συναγερμό για ακραία ζέστη από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη, ο οποίος καλύπτει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Στη Γαλλία, η Météo-France εκτιμά ότι όλες οι εναπομείνασες κόκκινες προειδοποιήσεις θα έχουν αρθεί έως το βράδυ της Κυριακής, σηματοδοτώντας σταδιακή υποχώρηση του κύματος καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, την ώρα που οι υψηλότερες θερμοκρασίες μετακινούνται ανατολικότερα.