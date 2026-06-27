Μουντιάλ 2026: Ισοπαλία πρόκρισης για την Αίγυπτο – Αγώνας-θρίλερ με το Ιράν

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Αθλητισμός

Αίγυπτος Ιράν
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς νικητή (1-1) έληξε η αναμέτρηση της Αιγύπτου με το Ιράν στο Σιάτλ, με την Αίγυπτο να «κλειδώνει» την πρόκριση ως δεύτερη του 7ου ομίλου. – Οι «Φαραώ» στρέφουν πλέον την προσοχή τους στη φάση των «32», όπου θα αντιμετωπίσουν την Αυστραλία, ενώ το Ιράν περιμένει να δει αν θα προκριθεί ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες. – Η Αίγυπτος άνοιξε το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό, με το Ιράν να ισοφαρίζει στο 14΄ και το φινάλε να είναι δραματικό με δοκάρια και ακυρωθέν γκολ για τους Ιρανούς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Χωρίς νικητή (1-1) έληξε η αναμέτρηση της Αιγύπτου με το Ιράν στο Σιάτλ, για την αυλαία του 7ου ομίλου του Μουντιάλ. Το αποτέλεσμα αυτό έφερε την Αίγυπτο -που είχε ήδη «κλειδώσει» την πρόκριση- στη δεύτερη θέση του γκρουπ, πίσω από το πρωτοπόρο Βέλγιο. Πλέον, οι «Φαραώ» στρέφουν την προσοχή τους στη φάση των «32», όπου θα τεθούν αντιμέτωποι με την Αυστραλία στο Ντάλας (3/7, 21:00). Αντίθετα, το Ιράν βρίσκεται στην αναμονή για να διαπιστώσει αν θα περάσει στην επόμενη φάση ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες.

Η Αίγυπτος άνοιξε το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό με τον Μαχμούντ Σαμπέρ, ενώ το Ιράν έχασε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 11΄, καθώς ο Μεχντί Ταρεμί του Ολυμπιακού εκτέλεσε πέναλτι, αλλά δεν κατάφερε να «νικήσει» τον Μοσταφά Σουμπίρ. Τελικά οι Ιρανοί ισοφάρισαν στο 14΄ με τον Ραμίν Ρεζαεϊάν, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν στη συνέχεια κι άλλες ευκαιρίες για να πάρουν τη νίκη. Το φινάλε του ματς ήταν… δραματικό, με τον Ταρεμί να στέλνει με κεφαλιά την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Σοτζά Χαλιλζαντέχ βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα για λογαριασμό του Ιράν, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR ως οφσάιντ. Λίγο αργότερα το Ιράν είχε κι άλλο δοκάρι με τον Εζατολαχί, με αποτέλεσμα το 1-1 να παραμείνει ως το τέλος. Έτσι, το Ιράν παρέμεινε στους τρεις βαθμούς και περιμένει πλέον να δει αν θα προκριθεί στους «32» ως μια από τις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες όλων των ομίλων.

Διαιτητής: Σίμον Μάρτσινιακ (Πολωνία)
Κίτρινες : Σαμπέρ, Ιμπραχίμ, Λασίν – Κανανί, Νεματί, Εζατολαχί, Χαλιλζαντέχ
Κόκκινη: –

Οι συνθέσεις:

ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Χοσάμ Χασάν): Σουμπίρ, Χανί, Ραμπιά, Αμπντελμονΐμ (14΄ Ιμπραχίμ), Φατούχ, Ασούρ (46΄ Μαρμούς), Ζίκο (76΄ Αμπντελκαρίμ), Λασίν, Σαμπέρ (46΄ Ατιά), Τρεζεγκέ, Σαλάχ (57΄ Ζίζο).

ΙΡΑΝ (Αμίρ Γκαλενοεΐ): Μπεϊρανβάντ, Χαλιλζαντέχ, Μοχαμαντί, Κανανί (46΄ Χαρντανί), Νεματί, Ρεζαεϊάν, Εζατολαχί, Μοχεμπί (90+1΄ Τζαχανμπάχς), Γκόντος (67΄ Μογκανλού), Γκορμπανί, Ταρέμι.

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