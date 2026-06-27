Τα πρώτα αποτελέσματα της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας: Πού κυμαίνονται οι βασικοί μισθοί – Τι λέει η Νίκη Κεραμέως

Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ), που ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, πέρυσι τον Νοέμβριο, φαίνεται πως αποδίδει καρπούς στους κλάδους που έχει ήδη εφαρμοστεί, όπως στον τουρισμό και την εστίαση, στα ζαχαρώδη προϊόντα ,την αρτοποιία, στους τεχνολόγους και τους επιστήμονες τροφίμων.

Ο συμβάσεις αυτές συμβάλλουν στη βελτίωση των αποδοχών, στην ενίσχυση της απασχόλησης και στη διαμόρφωση ενός πιο σταθερού και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με αποφάσεις της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, περισσότεροι από 400.000 εργαζόμενοι καλύπτονται πλέον από τους όρους των συμβάσεων αυτών, κάτι που οδηγεί στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής τους.

Κεραμέως: όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι θα καλύπτονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

«Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι η Κοινωνική Συμφωνία δεν αποτελεί απλώς ένα θεσμικό πλαίσιο αρχών, αλλά ένα λειτουργικό εργαλείο που ήδη παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα για εργαζόμενους και επιχειρήσεις», υποστηρίζει η Νίκη Κεραμέως μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ και ξεκαθαρίζει πως «η ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας αποτελεί βασική προτεραιότητα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

Σε λίγους μόλις μήνες μετά τη θεσμοθέτηση της Κοινωνικής Συμφωνίας, σύμφωνα με τη Νίκη Κεραμέως «μετά τη θεσμοθέτηση της Κοινωνικής Συμφωνίας και τη στενή συνεργασία που αναπτύξαμε με τους κοινωνικούς εταίρους, μέσα σε λίγους μήνες, έχουν ήδη υπογραφεί νέες σημαντικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με καλύτερους μισθούς και όρους εργασίας για τους εργαζόμενους, καθώς και ένα πιο σταθερό πλαίσιο λειτουργίας για τις επιχειρήσεις. Η πρόσφατη αναγνώριση της ελληνικής πρωτοβουλίας από την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί επιβεβαίωση ότι η χώρα μας κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Συνεχίζουμε με συνέπεια να εργαζόμαστε, ώστε όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι να καλύπτονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας».

Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις βασικός πυλώνας του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το νέο πλαίσιο παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Κοινωνικά Δικαιώματα, τις Δεξιότητες, τις Ποιοτικές Θέσεις Εργασίας και την Ετοιμότητα, Roxana Mînzatu, καθώς και του προέδρου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), Séamus Boland.

Η εκδήλωση ανέδειξε τη σημασία της ενίσχυσης των συλλογικών διαπραγματεύσεων ως βασικού πυλώνα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και έφερε στο επίκεντρο την ελληνική εμπειρία ως χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής πολιτικών κοινωνικού διαλόγου.

Η Συμφωνία που διευκολύνει τη σύναψη και την επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και ενισχύει την προστασία των εργαζομένων, ακόμη και μετά τη λήξη τους, επιβεβαιώνει στην πράξη, σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως, τη σημασία της συντονισμένης συνεργασίας εργαζομένων, εργοδοτών και της κυβέρνησης για την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

«Το νέο πλαίσιο δεν προέκυψε αποκλειστικά μέσω νομοθετικής παρέμβασης, αλλά αποτέλεσε προϊόν πολύμηνης διαβούλευσης, συνεννόησης και κοινής δέσμευσης των κοινωνικών εταίρων και της Πολιτείας. Η πορεία αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η ελληνική εμπειρία αναδεικνύεται πλέον ως παράδειγμα καλής πρακτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε έναν τομέα όπου, μέχρι πρότινος, καταγράφονταν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης», αναφέρει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Από την Κοινωνική Συμφωνία στο πεδίο εφαρμογής…

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας έχουν συναφθεί σε βασικούς κλάδους της οικονομίας, όπως στον τουρισμό και στην εστίαση, στα ζαχαρώδη προϊόντα και στην αρτοποιία, καθώς και στους τεχνολόγους και επιστήμονες τροφίμων. Ειδικά για τον κλάδο του τουρισμού-επισιτισμού η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για την περίοδο 2026-2028, καταστήματα σε όλη τη χώρα.

Οι βασικοί μισθοί κυμαίνονται από 930 ευρώ έως 1.100 ευρώ, ανάλογα με την ειδικότητα, έως και 20% πάνω από τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό, ενώ προβλέπονται αύξηση 4% από 1.4.2027 και προσαύξηση 5% ανά τριετία για προϋπηρεσία.

Προβλέπονται επίσης επίδομα γάμου 10%, επίδομα εποχικής απασχόλησης 10%, επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης από 6% έως 15%, αναλόγως εκπαίδευσης, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 10%, ταμειακό επίδομα 5% και προσαύξηση 20% για διευθυντές ή αγορανομικά υπεύθυνους.

Καθιερώνεται πενθήμερη, 40ωρη εβδομαδιαία εργασία με δύο ημέρες ανάπαυσης, ενώ ισχύουν προσαυξήσεις για εργασία σε ημέρα ανάπαυσης (10%), για Κυριακές και αργίες (75%) και για εργασία άνω των 48 ωρών εβδομαδιαίως (20%).

Ορίζεται διάλειμμα εντός ωραρίου και παρέχεται δυνατότητα διακεκομμένου ωραρίου για το προσωπικό κουζίνας.

Η διάρκεια της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ορίζεται από την 1η Απριλίου 2026 έως την 31η Μαρτίου 2028.

Με απόφαση της υπουργού Κεραμέως, βάσει των προβλέψεων της Κοινωνικής Συμφωνίας, η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας επεκτάθηκε στο σύνολο των εργαζομένων του κλάδου, καλύπτοντας πλέον περισσότερους από 400.000 εργαζόμενους.

Αντίστοιχα, στον κλάδο των ζαχαρωδών προϊόντων υπεγράφη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για την περίοδο 2026-2028, η οποία καλύπτει πάσης φύσεως βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις ζαχαρωδών προϊόντων, καθώς και επιχειρήσεις παραγωγής φύλλου κρούστας, σφολιάτας και καταϊφιού σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Σύμβαση καθορίζει βασικά ημερομίσθια, ανάλογα με την ειδικότητα, από 42,61 ευρώ έως 44,05 ευρώ, επίπεδο που υπερβαίνει κατά 8,42% έως 12,09% το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο.

Εισάγει συνολική μισθολογική αύξηση 9,2% σε ορίζοντα τριετίας, η οποία κατανέμεται σε αύξηση 3% από την 1η Ιανουαρίου 2026, 3,2% από την 1η Ιανουαρίου 2027 και 3% από την 1η Ιανουαρίου 2028.

Κατοχυρώνονται ωριμάνσεις έως και δέκα τριετίες, με προσαύξηση 5% ανά τριετία, επίδομα γάμου 10%, καθώς και επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης 5% για αποφοίτους σχολών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και 10% για αποφοίτους τουριστικών σχολών. Για τους αρχιτεχνίτες προβλέπεται προσαύξηση 20%.

Η διάρκεια της Σύμβασης εκτείνεται από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως την 31η Δεκεμβρίου 2028.

Με την επέκτασή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η κάλυψη αυξήθηκε σε 23.000 εργαζόμενους έναντι 6.000 που καλύπτονταν προηγουμένως, διευρύνοντας σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της.

Επιπροσθέτως, πριν από λίγες ημέρες, υπεγράφη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και στον κλάδο των τεχνολόγων και επιστημόνων τροφίμων, για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια. Η Συλλογική Σύμβαση είναι τριετούς διάρκειας και καλύπτει περισσότερους από 2.500 εργαζόμενους. Προβλέπει αυξήσεις αποδοχών, επίδομα για κάθε τέκνο μέχρι την ενηλικίωσή του και επίδομα για τους προϊσταμένους τμημάτων.

Πριν από λίγες ημέρες, ανακοινώθηκε και η υπογραφή νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία προβλέπει: