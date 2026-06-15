Νίκη Κεραμέως: Οι μεταρρυθμίσεις – ορόσημα στην αγορά εργασίας την τελευταία διετία

Η Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, παρουσιάζει σε ανάρτησή της τα σημαντικότερα ορόσημα της διετίας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν στοχεύουν στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης, σύγχρονης και δυναμικής αγοράς εργασίας για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, περιλαμβάνοντας μειώσεις ανεργίας, αυξήσεις μισθών και ψηφιοποίηση υπηρεσιών.

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Νίκη Κεραμέως
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, παρουσιάζει τα ορόσημα της διετίας, αναδεικνύοντας σημαντικές μεταρρυθμίσεις για μια πιο δίκαιη αγορά εργασίας. Στα επιτεύγματα περιλαμβάνεται η μείωση της ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας 17ετίας.
  • Σημαντική αύξηση σημείωσαν ο κατώτατος μισθός, φτάνοντας τα 920 ευρώ, και ο μέσος μισθός, που ξεπέρασε τα 1.500 ευρώ, ενισχύοντας το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων.
  • Άλλα βασικά σημεία περιλαμβάνουν την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και την επιτάχυνση της απονομής συντάξεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Τα ορόσημα της διετίας στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παρουσιάζει η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της, αναδεικνύοντας τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν, με στόχο μια πιο δίκαιη, πιο σύγχρονη και πιο δυναμική αγορά εργασίας για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

«Ελλάδα 2030» – Νίκη Κεραμέως: «Η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά αύξησης της απασχόλησης στην Ε.Ε.»

Συγκεκριμένα, η κ. Κεραμέως αναφέρει τα εξής:

«Δύο χρόνια στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Δύο χρόνια ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, με στόχο μια αγορά εργασίας πιο δίκαιη, πιο σύγχρονη και πιο δυναμική για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Κεραμέως στον Realm 97,8: Υπάρχει ένας διαγκωνισμός μεταξύ του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Τσίπρα – Έρχεται νομοσχέδιο για το μισθολογικό χάσμα ανδρών – γυναικών

Τα 10 πιο σημαντικά ορόσημα της διετίας:

– Μείωση της ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας 17ετίας.

– Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ και του μέσου μισθού σε πάνω από 1.500 ευρώ– Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων.

Κεραμέως: Επικοινώνησε με τον τραυματία εργαζόμενο του ΕΦΚΑ – Βρίσκεται σε καλή κατάσταση

– Σύναψη της Ιστορικής Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

– Επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους.

– Ενίσχυση των ατόμων με αναπηρία και δημιουργία νέων Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας.

– Επένδυση στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και επανακατάρτισης.

– Επιτάχυνση της απονομής συντάξεων και ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας των ασφαλισμένων.

– Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

– Ενίσχυση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

– Σύνδεση εργαζομένων και επιχειρήσεων μέσω του Rebrain Greece και των Ημερών Καριέρας, καλύπτοντας πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η πρόοδος έρχεται, όταν εργαζόμενοι, επιχειρήσεις και Πολιτεία προχωρούν μαζί και σε αυτήν την προσπάθεια συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και ακόμη μεγαλύτερους στόχους για τα επόμενα χρόνια».

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