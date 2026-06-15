Από ώρα σε ώρα το βούλευμα του Αρείου Πάγου για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου

Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να εκδοθεί από το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου το βούλευμα επί της αναίρεσης που έχει ασκήσει ο αντεισαγγελέας Σοφοκλής Λογοθέτης, για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου της «17Ν»

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Αλέξανδρος Γιωτόπουλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Από ώρα σε ώρα αναμένεται το βούλευμα του Αρείου Πάγου επί της αναίρεσης για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
  • Σύμφωνα με το dikastiko.gr, το Ποινικό Τμήμα θα κάνει δεκτή την εισαγγελική πρόταση για να επιστρέψει ο «Λάμπροw» της «17 Νοέμβρη» στη φυλακή.
  • Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκρινε ότι η αποφυλάκιση του Γιωτόπουλου δεν ήταν νομικά ορθή, καθώς δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτισης της ποινής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να εκδοθεί από το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου το βούλευμα επί της αναίρεσης που έχει ασκήσει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης, επί βουλεύματος του δικαστικού συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της 17Ν.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, το Ποινικό Τμήμα θα κάνει δεκτή την εισαγγελική πρόταση για να επιστρέψει ο «Λάμπρος» της «17 Νοέμβρη» στη φυλακή.

Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Σοφοκλής Λογοθέτης, μετά τη μελέτη της δικογραφίας, έκρινε ότι η αποφυλάκιση του καταδικασμένου σε 17 φορές ισόβια για τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» δεν ήταν νομικά ορθή.

Σύμφωνα με την αναίρεση, δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτισης της ποινής που προβλέπει ο νόμος για την υφ’ όρον απόλυση πολυϊσοβιτών.

Παράλληλα, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εκτιμά ότι δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκιση, καθώς από τα στοιχεία της υπόθεσης δεν προκύπτουν επαρκείς λόγοι που να δικαιολογούν τη χορήγηση του ευεργετήματος της υφ’ όρον απόλυσης.

Η υπόθεση θα εισαχθεί πλέον στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου, το οποίο θα αποφανθεί επί της αναίρεσης. Εφόσον η εισαγγελική πρόταση γίνει δεκτή, το βούλευμα αποφυλάκισης θα ακυρωθεί και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή.

 

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