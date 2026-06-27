Μουντιάλ 2026: «Πρωτιά» για το Βέλγιο στον όμιλο – Διέλυσε με 5-1 τη Νέα Ζηλανδία

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τροσάρ, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα, το Βέλγιο «ισοπέδωσε» τη Νέα Ζηλανδία με 5-1 στο Βανκούβερ. Με τη νίκη αυτή για την τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου, οι «κόκκινοι διάβολοι» εξασφάλισαν την πρωτιά (υπερτερώντας στην ισοβαθμία με την Αίγυπτο λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων) και πήραν πανηγυρικά το εισιτήριο για τους «32» του Μουντιάλ. Αντίθετα, η Νέα Ζηλανδία αποχαιρέτησε τη διοργάνωση. Στα νοκ άουτ, το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων του Μουντιάλ.

Το Βέλγιο κυριάρχησε από το ξεκίνημα του ματς και η πίεσή του απέδωσε καρπούς στο 28΄ με τον Τροσάρ, ενώ ο άσος της Άρσεναλ διπλασίασε τα τέρματα του ευρωπαϊκού συγκροτήματος στο 50΄. Ο Ντε Μπρόινε ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 66΄, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη. Η Νέα Ζηλανδία, η οποία «ψάχνει» ακόμη την «παρθενική» νίκη της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, μείωσε με τον Τζαστ στο 84΄, αλλά ο Λουκάκου στο 86΄ και ο Σαλεμάκερς στις καθυστερήσεις (90+4΄) έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του Βελγίου.

Διαιτητής: Αντχάμ Μακχαντμέχ (Ιορδανία)

Κίτρινες : Στάμενιτς, Τζαστ

Κόκκινη: –

Οι συνθέσεις:

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ (Ντάρεν Μπέιζλι): Κρόκομπ, Πέιν (64΄ Μπόξαλ), Μπίντον, Κασάς (79΄ Ντε Φρις), Σέρμαν, Μπελ (64΄ ΜακΚάουατ), Στάμενιτς, Σινγκ (46΄ Ράνταλ), Τζαστ, Τόμας (46΄ Ολντ), Γουντ.

ΒΕΛΓΙΟ (Ρούντι Γκαρσιά): Κουρτουά, Τεάτε, Μέχελε, Ντε Κάιπερ, Καστάν, Ντε Μπρόινε (72΄ Ονάνα), Τίλεμανς (85΄ Ράσκιν), Βανάκεν, Τροσάρ (72΄ Σαλεμάκερς), Ντοκού (56΄ Φερνάντεζ-Πάρντο), Ντε Κετελάρε (85΄ Λουκάκου).