Αλαλούμ μεταξύ Ελλάδας-Αυστραλίας για την έκδοση Δαλαμάγκα – Πώς «χάθηκαν στη μετάφραση»

Διεθνή αναστάτωση και σύγχυση μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας προκάλεσε ο χειρισμός έκδοσης του υπ’ αριθμόν ένα καταζητούμενου της Αυστραλίας, Τζέιμς Δαλαμάγκα.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» αποκάλυψε την Παρασκευή 26 Ιουνίου όλα ξεκίνησαν στις 9 Ιουνίου, όταν οι αυστραλιανές δικαστικές Αρχές έστειλαν στο ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης μία σειρά ερωτημάτων για το ισχύον νομικό καθεστώς στην Ελλάδα που αφορούν υποθέσεις έκδοσης. Συγκεκριμένα ζητούσαν να πληροφορηθούν τι προβλέπει η ελληνική νομοθεσία σε περιπτώσεις όπου ο καταζητούμενος είναι Έλληνας πολίτης, ποια είναι η αντιμετώπιση σε περίπτωση παραγραφής και τι έχει ακολουθηθεί σε αντίστοιχες υποθέσεις.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μόνον δικαστικοί λειτουργοί είναι αρμόδιοι να απαντήσουν τα συγκεκριμένα ερωτήματα, ως εκ τούτου ήταν μονόδρομος η διαβίβαση του αιτήματος του γενικού Εισαγγελέα Αυστραλίας στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Πατρών.

Ο εισαγγελέας απάντησε περιγράφοντας το γενικό νομικό πλαίσιο που διέπει τις εκδόσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διακρατική σύμβαση του 1991 και την ελληνική νομοθεσία. Απάντησε γενικά και όχι αποκλειστικά για την υπόθεση Δαλαμάγκα και την έκδοση του ή μη στην Αυστραλία.

Όμως, φαίνεται πως αυτή η απάντηση παρερμηνεύθηκε στην Αυστραλία ως θέση της ελληνικής πλευράς για τη μη έκδοση του Δαλαμάγκα.

Μόλις έγινε ευρέως γνωστή η είδηση μέσω των αυστραλιανών μέσων ενημέρωσης, προκλήθηκε οργή στην οικογένεια του θύματος αλλά και σφοδρές αντιδράσεις από πολλούς που εκτίμησαν πως η Ελλάδα θέλει να κλείσει οριστικά την υπόθεση πριν καν ξεκινήσει η δίκη!