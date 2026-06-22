Δεν θα εκδοθεί στην Αυστραλία ο Τζέιμς Δαλαμάγκας – Θα δικαστεί στην Ελλάδα

Oι αρμόδιες ελληνικές Αρχές μπλόκαραν την έκδοση του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία. Ο 56χρονος αναμένεται να δικαστεί στη χώρα μας, όπως αποφάσισε το Τμήμα Εκδόσεων του Εφετείου της Αθήνας.

Σύμφωνα με το MEGA, ο λόγος είναι πως όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, που ζητείται να εκδοθούν από τρίτες χώρες, και όταν μάλιστα εμπλέκονται σε εγκλήματα που αφορούν επίσης ελληνικής καταγωγής θύματα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, η ελληνική νομοθεσία είναι αρνητική στις εκδόσεις, διότι επιλέγει να τους δικάσει στην Ελλάδα.

Αναμένεται να διαβιβαστούν όλα τα έγγραφα από τις αυστραλιανές Αρχές, ωστόσο για τον ελληνικό νόμο το αδίκημα αυτό (που αφορά το περιστατικό του 1999 σε νυχτερινό κέντρο του Σίδνεϊ) έχει παραγραφεί, καθώς έχουν περάσει 27 χρόνια.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας αναμένεται να μείνει στη φυλακή επτά μήνες και στη συνέχεια θα αφεθεί ελεύθερος σύμφωνα με το ίδιο μέσο.