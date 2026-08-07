ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από το φριχτό τροχαίο στις Σέρρες: Ο οδηγός του φορτηγού κατέγραψε live το δυστύχημα

Φριχτό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (7/8) στον δρόμο Αμφίπολης – Δράμας, έξω από την Παλαιοκώμη Σερρών, όπου ο 56χρονος οδηγός φορτηγού κατέγραψε ζωντανά τη στιγμή της μετωπικής σύγκρουσης. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους μία 43χρονη γυναίκα και ο 24χρονος γιος της, ενώ ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και νοσηλεύεται.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βίντεο ντοκουμέντο από το φριχτό τροχαίο δυστύχημα στις Σέρρες αποτυπώνει τη στιγμή της μετωπικής σύγκρουσης, με τον 56χρονο οδηγό του φορτηγού να καταγράφει live το δυστύχημα.
  • Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκινήτου, μία 43χρονη γυναίκα και ο 24χρονος γιος της, υπήκοοι Αλβανίας.
  • Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και νοσηλεύεται, ενώ οι αστυνομικές Αρχές διεξάγουν προανάκριση για τα αίτια της φονικής σύγκρουσης.

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Βίντεο ντοκουμέντο από το φριχτό τροχαίο δυστύχημα που έγινε το πρωί της Παρασκευής (7/8) στον δρόμο Αμφίπολης – Δράμας, έξω από την Παλαιοκώμη στις Σέρρες, αποτυπώνει τη στιγμή της μετωπικής σύγκρουσης των δύο οχημάτων, με τον 56χρονο οδηγό του φορτηγού να καταγράφει live το δυστύχημα.

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Δείτε το βίντεο που μεταδίδει η ΕΡΤ:

Τα αμάξια «διαλύθηκαν» στο μπροστινό τους μέρος όπως βλέπετε και στην εικόνες του lionnews.gr όπου έχει καταγραφεί ό,τι απέμεινε από το φορτηγό.

Σέρρες - Τροχαίο δυστύχημα - Μετωπική φορτηγού με αυτοκίνητο

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Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκινήτου μία 43χρονη γυναίκα και ο 24χρονος γιος της, υπήκοοι Αλβανίας. Το επιβατικό αυτοκίνητο οδηγούσε ο 24χρονος, ενώ η μητέρα του ήταν συνεπιβάτιδα.

Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, όπου νοσηλεύεται.

Σέρρες - Τροχαίο δυστύχημα - Μετωπική φορτηγού με αυτοκίνητο

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, δύο πυροσβεστικά οχήματα και πληρώματα του ΕΚΑΒ, τα οποία επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων και τη διαχείριση του περιστατικού.

Η κυκλοφορία στο σημείο επηρεάστηκε προσωρινά, ενώ οι αστυνομικές Αρχές διεξάγουν προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική μετωπική σύγκρουση.

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