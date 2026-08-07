Τροχαίο στις Σέρρες: «Διαλύθηκαν» τα αυτοκίνητα από τη μετωπική σύγκρουση – Θρήνος για την μητέρα και τον γιο που βρήκαν τραγικό θάνατο

Δύο άνθρωποι, μία 43χρονη μητέρα και ο 24χρονος γιος της, έχασαν τη ζωή τους σε μετωπική σύγκρουση επιβατικού αυτοκινήτου με φορτηγό το πρωί της Παρασκευής (7/8) στον δρόμο Αμφίπολης – Δράμας, έξω από την Παλαιοκώμη Σερρών. Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και νοσηλεύεται, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

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Σέρρες - Τροχαίο δυστύχημα - Μετωπική φορτηγού με αυτοκίνητο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός από μετωπική σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό στις Σέρρες.
  • Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκινήτου μία 43χρονη γυναίκα και ο 24χρονος γιος της, υπήκοοι Αλβανίας.
  • Τα οχήματα «διαλύθηκαν» από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συγκλονίζουν οι εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (7/8) στον δρόμο Αμφίπολης – Δράμας, έξω από την Παλαιοκώμη στις Σέρρες, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς.

Τραγωδία στις Σέρρες: Δύο νεκροί και ένας τραυματίας σε τροχαίο – Μάνα και γιος τα θύματα

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό στο ύψος της Παλαιοκώμης και τα αμάξια «διαλύθηκαν» στο μπροστινό τους μέρος όπως βλέπετε και στην εικόνες του lionnews.gr όπου έχει καταγραφεί ό,τι απέμεινε από το φορτηγό.

Σέρρες - Τροχαίο δυστύχημα - Μετωπική φορτηγού με αυτοκίνητο

Μάνα και γιος τα θύματα της τραγωδίας

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκινήτου μία 43χρονη γυναίκα και ο 24χρονος γιος της, υπήκοοι Αλβανίας. Το επιβατικό αυτοκίνητο οδηγούσε ο 24χρονος, ενώ η μητέρα του ήταν συνεπιβάτιδα.

Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, όπου νοσηλεύεται.

Σέρρες - Τροχαίο δυστύχημα - Μετωπική φορτηγού με αυτοκίνητο

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, δύο πυροσβεστικά οχήματα και πληρώματα του ΕΚΑΒ, τα οποία επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων και τη διαχείριση του περιστατικού.

Η κυκλοφορία στο σημείο επηρεάστηκε προσωρινά, ενώ οι αστυνομικές Αρχές διεξάγουν προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική μετωπική σύγκρουση.

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