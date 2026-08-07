Τροχαίο στις Σέρρες: «Διαλύθηκαν» τα αυτοκίνητα από τη μετωπική σύγκρουση – Θρήνος για την μητέρα και τον γιο που βρήκαν τραγικό θάνατο

Συγκλονίζουν οι εικόνες από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (7/8) στον δρόμο Αμφίπολης – Δράμας, έξω από την Παλαιοκώμη στις Σέρρες, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό στο ύψος της Παλαιοκώμης και τα αμάξια «διαλύθηκαν» στο μπροστινό τους μέρος όπως βλέπετε και στην εικόνες του lionnews.gr όπου έχει καταγραφεί ό,τι απέμεινε από το φορτηγό.

Μάνα και γιος τα θύματα της τραγωδίας

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους οι δύο επιβαίνοντες του αυτοκινήτου μία 43χρονη γυναίκα και ο 24χρονος γιος της, υπήκοοι Αλβανίας. Το επιβατικό αυτοκίνητο οδηγούσε ο 24χρονος, ενώ η μητέρα του ήταν συνεπιβάτιδα.

Ο 56χρονος οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, όπου νοσηλεύεται.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, δύο πυροσβεστικά οχήματα και πληρώματα του ΕΚΑΒ, τα οποία επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων και τη διαχείριση του περιστατικού.

Η κυκλοφορία στο σημείο επηρεάστηκε προσωρινά, ενώ οι αστυνομικές Αρχές διεξάγουν προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική μετωπική σύγκρουση.