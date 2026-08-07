Ειρήνη Αγγελοπούλου για την φετινή συνεργασία της με την Αλεξάνδρα Κολαΐτη: «Γνωριζόμαστε από τα 14-15 μας…» – Το βίντεο στο TikTok

Η Ειρήνη Αγγελοπούλου θα πρωταγωνιστήσει τη νέα τηλεοπτική σεζόν, στο σίριαλ «Για Σένα», όπου θα συνεργαστεί με την Αλεξάνδρα Κολαΐτη. Οι δύο ηθοποιοί, που γνωρίζονται από την εφηβεία τους, μοιράστηκαν ένα βίντεο στο TikTok από έξοδό τους. 

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Ειρήνη Αγγελοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/eirini_angelopoulou_
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ειρήνη Αγγελοπούλου, γνωστή από το «Να μ’ αγαπάς», θα πρωταγωνιστήσει στο νέο σίριαλ «Για Σένα», όπου θα συνεργαστεί με την Αλεξάνδρα Κολαΐτη.
  • Η ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση στο TikTok, ανεβάζοντας ένα βίντεο από έξοδό της για φαγητό με την Αλεξάνδρα Κολαΐτη, αναφερόμενη στη συνάδελφό της και τη συνεργασία τους.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η πρωταγωνίστρια του «Για Σένα» έγραψε: «Με την Αλεξάνδρα Κολαΐτη γνωριζόμαστε από τα 14-15 μας… και φέτος θα παίζουμε τις αδερφές».

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Η Ειρήνη Αγγελοπούλου, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μέσα από την επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Να μ’ αγαπάς», από τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα πρωταγωνιστήσει στο σίριαλ «Για Σένα». Εκεί, θα έχει την ευκαιρία να παίξει και με την Αλεξάνδρα Κολαΐτη, με την οποία γνωρίζονται πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα, η ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο TikTok, όπου αναφέρθηκε στη συνάδελφό της και στη συνεργασία τους.

Συγκεκριμένα, η Ειρήνη Αγγελοπούλου ανέβασε ένα βίντεο από έξοδο που πραγματοποίησε με την Αλεξάνδρα Κολαΐτη, για φαγητό. Στην ανάρτηση, οι δύο ηθοποιοί έχουν χρησιμοποιήσει έναν viral ήχο για το TikTok τους, ο οποίος είναι από την θρυλική σειρά του MEGA «Παρά Πέντε».

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η πρωταγωνίστρια του «Για Σένα» έχει γράψει: «Με την Αλεξάνδρα Κολαΐτη γνωριζόμαστε από τα 14-15 μας… και φέτος θα παίζουμε τις αδερφές». 

@eirini_angelopoulou Με την @alexandra kolaiti γνωριζόμαστε από τα 14-15 μας… και φέτος θα παίζουμε τις αδερφές 🌸✨🎀⭐️ 🥹 … #GiaSena #fyp #funny ♬ πρωτότυπος ήχος – Dora_Asp

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