Ειρήνη Αγγελοπούλου για την φετινή συνεργασία της με την Αλεξάνδρα Κολαΐτη: «Γνωριζόμαστε από τα 14-15 μας…» – Το βίντεο στο TikTok

Η Ειρήνη Αγγελοπούλου, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μέσα από την επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Να μ’ αγαπάς», από τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα πρωταγωνιστήσει στο σίριαλ «Για Σένα». Εκεί, θα έχει την ευκαιρία να παίξει και με την Αλεξάνδρα Κολαΐτη, με την οποία γνωρίζονται πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα, η ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο TikTok, όπου αναφέρθηκε στη συνάδελφό της και στη συνεργασία τους.

Συγκεκριμένα, η Ειρήνη Αγγελοπούλου ανέβασε ένα βίντεο από έξοδο που πραγματοποίησε με την Αλεξάνδρα Κολαΐτη, για φαγητό. Στην ανάρτηση, οι δύο ηθοποιοί έχουν χρησιμοποιήσει έναν viral ήχο για το TikTok τους, ο οποίος είναι από την θρυλική σειρά του MEGA «Παρά Πέντε».

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η πρωταγωνίστρια του «Για Σένα» έχει γράψει: «Με την Αλεξάνδρα Κολαΐτη γνωριζόμαστε από τα 14-15 μας… και φέτος θα παίζουμε τις αδερφές».