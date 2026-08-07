Δανάη Μπάρκα: Το άσχημο σχόλιο που δέχτηκε και η απάντησή της – «Μόνο με πλαστικές συντηρείς τέτοιο έργο τέχνης»

Η Δανάη Μπάρκα δέχτηκε ένα προσβλητικό σχόλιο σε πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram, στο οποίο απάντησε δημόσια με χιούμορ. Το περιστατικό αναδεικνύει το ευρύτερο θέμα των αρνητικών σχολίων που αντιμετωπίζουν τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα και όχι μόνο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το θέμα των προσβλητικών σχολίων απασχολεί μεγάλο μέρος του κόσμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τη Δανάη Μπάρκα να έρχεται πρόσφατα αντιμέτωπη με μία τέτοια κατάσταση.
  • Συγκεκριμένα, στην πιο πρόσφατη ανάρτηση που έκανε στο Instagram, μία χρήστης της πλατφόρμας της έγραψε στα σχόλια: «Η πλαστική δυστυχώς φαίνεται».
  • Η παρουσιάστρια και ηθοποιός ανήρτησε το μήνυμα ως story, απαντώντας με χιούμορ: «Χαχαχα το ωραιότερο σχόλιο που είδα. Η αλήθεια είναι ότι μόνο με πλαστικές συντηρείς τέτοιο έργο τέχνης».

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Ένα από τα πράγματα που απασχολεί μεγάλο μέρος του κόσμου που ασχολείται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι το θέμα των προσβλητικών σχολίων. Ειδικά τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα είναι συχνά αποδέκτες τέτοιων μηνυμάτων, με πολλούς από αυτούς να απαντούν πολλές φορές και δημόσια. Η Δανάη Μπάρκα πρόσφατα ήρθε αντιμέτωπη με μία τέτοια κατάσταση και η τοποθέτησή της ήταν αποστομωτική.

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Συγκεκριμένα, στην πιο πρόσφατη ανάρτηση που έκανε στο Instagram, μία χρήστης της πλατφόρμας της έγραψε στα σχόλια: «Η πλαστική δυστυχώς φαίνεται». 

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός είδε το μήνυμα και το ανήρτησε με την μορφή του story στο προφίλ της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας: «Χαχαχα το ωραιότερο σχόλιο που είδα. Η αλήθεια είναι ότι μόνο με πλαστικές συντηρείς τέτοιο έργο τέχνης». 

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