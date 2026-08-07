Δανάη Μπάρκα: Το άσχημο σχόλιο που δέχτηκε και η απάντησή της – «Μόνο με πλαστικές συντηρείς τέτοιο έργο τέχνης»

Ένα από τα πράγματα που απασχολεί μεγάλο μέρος του κόσμου που ασχολείται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι το θέμα των προσβλητικών σχολίων. Ειδικά τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα είναι συχνά αποδέκτες τέτοιων μηνυμάτων, με πολλούς από αυτούς να απαντούν πολλές φορές και δημόσια. Η Δανάη Μπάρκα πρόσφατα ήρθε αντιμέτωπη με μία τέτοια κατάσταση και η τοποθέτησή της ήταν αποστομωτική.

Συγκεκριμένα, στην πιο πρόσφατη ανάρτηση που έκανε στο Instagram, μία χρήστης της πλατφόρμας της έγραψε στα σχόλια: «Η πλαστική δυστυχώς φαίνεται».

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός είδε το μήνυμα και το ανήρτησε με την μορφή του story στο προφίλ της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας: «Χαχαχα το ωραιότερο σχόλιο που είδα. Η αλήθεια είναι ότι μόνο με πλαστικές συντηρείς τέτοιο έργο τέχνης».