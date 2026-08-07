Ζήσης Ρούμπος: «Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος αγοράζει εισιτήριο για να με δει»

Με αφορμή τη θεατρική του συνεργασία με τον Διονύση Ατζαράκη το φετινό καλοκαίρι στο «Ένα μωρό για τρεις», ο Ζήσης Ρούμπος μίλησε στο περιοδικό Hello και τη δημοσιογράφο Σόνια Μαγγίνα, αποκαλύπτοντας τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, αλλά και για τη σχέση που έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια με το κοινό.

Ο γνωστός ηθοποιός και κωμικός αναφέρθηκε με ιδιαίτερη χαρά στην ανταπόκριση που έχει λάβει το πρότζεκτ του στο YouTube με τίτλο «Συντροφιά», στο οποίο συμμετέχει μαζί με τον Ορφέα Αυγουστίδη, την Ευγενία Σαμαρά, τον Γιώργο Τσούλη και τον Αντώνη Βουτσίνο.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για την αποδοχή που έχει το πρότζεκτ το οποίο τρέχω στο Youtube παρέα με τον Ορφέα Αυγουστίδη, την Ευγενία Σαμαρά, τον Γιώργο Τσούλη και τον Αντώνη Βουτσίνο. Λέγεται “Συντροφιά” και αφορά role-playing games. Χαίρει μεγάλης αγάπης από τον κόσμο και πραγματικά το απολαμβάνω», δήλωσε.

Παράλληλα, μίλησε για τα επόμενα σχέδιά του, γνωστοποιώντας πως τον χειμώνα θα επιστρέψει για δεύτερη σεζόν στο θέατρο Γκλόρια με την παράσταση «Σεσουάρ για δολοφόνους», ενώ προανήγγειλε και την επιστροφή του stand-up solo του «Τηγανητές πατάτες», αλλά και πιθανές νέες τηλεοπτικές εμφανίσεις.

«Τον χειμώνα θα είμαστε για δεύτερο σεζόν στο θέατρο Γκλόρια με το “Σεσουάρ για δολοφόνους”. Έρχονται καινούργια πράγματα, αλλά και επιστροφή του stand-up solo μου “Τηγανιτές πατάτες” και ίσως και κάτι τηλεοπτικό», ανέφερε.

Τέλος, ο Ζήσης Ρούμπος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σχέση του με το κοινό:

«Είμαι πολύ χαρούμενος όταν έρχεται κόσμος να μου μιλήσει. Και δεν ξεχνώ ποτέ – μα ποτέ – ότι αυτός ο κόσμος βάζει φαγητό πάνω στο τραπέζι μου, οπότε είμαι τριπλά ευγνώμων», παραδέχθηκε ο κωμικός και συμπλήρωσε:

«Μερικές φορές ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα αγοράσει κάποιος εισιτήριο και θα βγει από το σπίτι του για να έρθει να με δει. Επομένως, επαναλαμβάνω, μόνο χαρά αισθάνομαι».