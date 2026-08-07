Αγγελική Ηλιάδη: Ανεβαίνοντας για το χωριό είδα τον Χριστό λαμπερό, με τον κατάλευκο, εκτυφλωτικό του χιτώνα

Μία προσωπική εμπειρία, την οποία η ίδια χαρακτήρισε «θαύμα», μοιράστηκε η Αγγελική Ηλιάδη μέσω ανάρτησής της στο Instagram, ανήμερα της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, την Πέμπτη 6 Αυγούστου.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που, σύμφωνα με την ίδια, συνέβη πριν από μερικά χρόνια, όταν επέστρεφε στο χωριό μαζί με τον γιο της. Όπως εξήγησε, είχε μόλις παραλάβει το παιδί από το νοσοκομείο της Άρτας, έπειτα από μία περιπέτεια υγείας που είχε αίσιο τέλος.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, η Αγγελική Ηλιάδη υποστήριξε ότι είδε μπροστά της τον Χριστό, τον οποίο περιέγραψε ως λαμπερό και ντυμένο με έναν κατάλευκο χιτώνα. Η ίδια ερμήνευσε την εμπειρία ως σημάδι που συνδέεται με την πίστη, την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη της προς Εκείνον.

Η ανάρτηση της Αγγελικής Ηλιάδη

Στην ανάρτησή της, η Αγγελική Ηλιάδη έγραψε: «Πριν από κάποια χρόνια έζησα το θαύμα. Τέτοια μέρα, μάλλον βραδάκι, μόλις είχα πάρει τον μικρό μου από το νοσοκομείο της Άρτας. Όλα πήγαν καλά, μετά από πολλή προσευχή στον Χριστό μας. Ανεβαίνοντας για το χωριό, Τον είδα μπροστά μου, λαμπερό, με τον κατάλευκο, εκτυφλωτικό Του χιτώνα, σαν φως από όλα τα αστέρια του σύμπαντος. Ό,τι πιο όμορφο έχω δει στη ζωή μου. Ήταν εκεί για να μου δείξει πως γνωρίζει και χαίρεται για τη λατρεία, την πίστη, την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση που έχω σε Αυτόν. Δεν θα το ξεχάσω όσο ζω. Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, γι’ αυτή την ευλογία. Ανοίξτε τα μάτια και την καρδιά σας σε Αυτόν».