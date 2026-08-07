Καίτη Φίνου: Η συγκινητική ανάρτηση για την αδελφή της – «Χρόνια ουράνια Μαίρη μου»

Η Καίτη Φίνου, η οποία βίωσε τις απώλειες των αδελφών της, Μαίρης και Γιάννας, το 2018 και το 2019 αντίστοιχα, προχώρησε σε μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δημοσίευση αυτή έγινε με αφορμή το γεγονός πως σαν σήμερα είχε γεννηθεί η πρώτη της αδελφή. 

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Καίτη Φίνου
Φωτογραφία: Instagram/kaitifinou
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Καίτη Φίνου πραγματοποίησε μία πολύ συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφιερωμένη στην αδελφή της, Μαίρη, η οποία έχει φύγει από τη ζωή.
  • Η ανάρτηση έγινε με αφορμή το γεγονός πως σαν σήμερα είχε γεννηθεί η αδελφή της, η οποία πέθανε το Νοέμβριο του 2018.
  • Η Καίτη Φίνου κοινοποίησε φωτογραφίες της αδελφής της, συνοδεύοντας τες με ένα συγκινητικό μήνυμα.

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Μέσα σε έναν χρόνο, η Καίτη Φίνου είχε έρθει αντιμέτωπη με δύο σκληρές απώλειες. Η αγαπημένη ηθοποιός το Νοέμβριο του 2018, “έχασε” την αδελφή της, Μαίρη, ενώ τον Δεκέμβριο του 2019 βίωσε και τον θάνατο της άλλης της αδελφής, της Γιάννας. Πριν από λίγες ώρες, η γνωστή καλλιτέχνις πραγματοποίησε μία πολύ συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Συγκεκριμένα, σαν σήμερα είχε γεννηθεί η αδελφή της, Μαίρη, και με αφορμή αυτό το γεγονός έκανε μία νέα δημοσίευση.

Στην ανάρτησή της, η Καίτη Φίνου κοινοποίησε ορισμένες φωτογραφία, στις οποίες «πρωταγωνιστεί» η αδελφή της.

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Η ηθοποιός, στη λεζάντα της ανάρτησής της έχει γράψει: «7 Αυγούστου 1962. Κούκλα μου… κορίτσι μου… αγάπη μου… αδελφή μου… Τέτοια ώρα θα περιμέναμε να πάει 24.00 για να σου ευχηθούμε πολύχρονη… Θα έλεγες σε μένα… μεγαλώνουμε Φίνου… άντε να σε κεράσω ένα πλήρες τσεκ απ… και το γέλιο σου θ’ ακουγόταν σε όλο το τετράγωνο… Χρόνια ουράνια Μαίρη μου». 

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