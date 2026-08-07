«Επιδρομή» κατσαρίδων μέρα-νύχτα στους δρόμους της Πάτρας – ΒΙΝΤΕΟ

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Οι κατσαρίδες είναι… επίμονες! Τα ενοχλητικά έντομα κάνουν και το φετινό καλοκαίρι «επιδρομή» σε γειτονιές της Πάτρας, όπως στην οδό Έλληνος Στρατιώτου και το Σκαγιοπούλειο, προκαλώντας τα παράπονα κατοίκων και επαγγελματιών.

Τα έντομα παρατηρούνται να βγαίνουν από σχάρες υπονόμων και να συγκεντρώνονται κοντά σε κάδους απορριμμάτων, προκαλώντας έντονη ενόχληση.

Σε αρκετές περιπτώσεις, κυρίως έξω από καταστήματα εστίασης, έχουν τοποθετηθεί πρόχειρα καλύμματα πάνω στις σχάρες, ώστε να περιοριστεί τόσο η έξοδος των εντόμων όσο και οι δυσάρεστες οσμές από το αποχετευτικό δίκτυο.

Οι πολίτες ζητούν από τον Δήμο συχνότερες απεντομώσεις, καθώς και παρεμβάσεις μυοκτονίας για τρωκτικά -που επίσης παρατηρούνται πυκνά συχνά- όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η ζέστη είναι «σύμμαχος» των κατσαρίδων

Σύμφωνα με ειδικούς, οι υψηλές θερμοκρασίες και η αυξημένη υγρασία ευνοούν τον πολλαπλασιασμό των κατσαρίδων, οι οποίες μπορούν να εισέλθουν εύκολα σε σπίτια και επιχειρήσεις μέσω σωληνώσεων και μικρών ανοιγμάτων.