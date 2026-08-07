«Επιδρομή» κατσαρίδων μέρα-νύχτα στους δρόμους της Πάτρας – ΒΙΝΤΕΟ

Οι κατσαρίδες κάνουν και φέτος «επιδρομή» σε γειτονιές της Πάτρας, όπως στην οδό Έλληνος Στρατιώτου και το Σκαγιοπούλειο, προκαλώντας τα παράπονα κατοίκων και επαγγελματιών. Οι πολίτες ζητούν από τον Δήμο συχνότερες απεντομώσεις και μυοκτονίες, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και η υγρασία ευνοούν τον πολλαπλασιασμό των εντόμων.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Πάτρα - Έντονο το πρόβλημα με τις κατσαρίδες
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι κατσαρίδες κάνουν «επιδρομή» μέρα-νύχτα στους δρόμους της Πάτρας, προκαλώντας τα παράπονα κατοίκων και επαγγελματιών.
  • Τα έντομα παρατηρούνται να βγαίνουν από σχάρες υπονόμων και να συγκεντρώνονται κοντά σε κάδους, με τους πολίτες να ζητούν συχνότερες απεντομώσεις από τον Δήμο.
  • Ειδικοί επισημαίνουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και η αυξημένη υγρασία ευνοούν τον πολλαπλασιασμό τους, διευκολύνοντας την είσοδό τους σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οι κατσαρίδες είναι… επίμονες! Τα ενοχλητικά έντομα κάνουν και το φετινό καλοκαίρι «επιδρομή» σε γειτονιές της Πάτρας, όπως στην οδό Έλληνος Στρατιώτου και το Σκαγιοπούλειο, προκαλώντας τα παράπονα κατοίκων και επαγγελματιών.

Τα έντομα παρατηρούνται να βγαίνουν από σχάρες υπονόμων και να συγκεντρώνονται κοντά σε κάδους απορριμμάτων, προκαλώντας έντονη ενόχληση.

Σε αρκετές περιπτώσεις, κυρίως έξω από καταστήματα εστίασης, έχουν τοποθετηθεί πρόχειρα καλύμματα πάνω στις σχάρες, ώστε να περιοριστεί τόσο η έξοδος των εντόμων όσο και οι δυσάρεστες οσμές από το αποχετευτικό δίκτυο.

Οι πολίτες ζητούν από τον Δήμο συχνότερες απεντομώσεις, καθώς και παρεμβάσεις μυοκτονίας για τρωκτικά -που επίσης παρατηρούνται πυκνά συχνά- όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Η ζέστη είναι «σύμμαχος» των κατσαρίδων

Σύμφωνα με ειδικούς, οι υψηλές θερμοκρασίες και η αυξημένη υγρασία ευνοούν τον πολλαπλασιασμό των κατσαρίδων, οι οποίες μπορούν να εισέλθουν εύκολα σε σπίτια και επιχειρήσεις μέσω σωληνώσεων και μικρών ανοιγμάτων.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ