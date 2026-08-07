Τουρκία: 26χρονη δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τον πρώην σύντροφό της – Τον είχε καταγγείλει 9 ημέρες πριν για απειλές εναντίον της

Μία ακόμη γυναικοκτονία συγκλονίζει την Τουρκία, αναδεικνύοντας το τραγικό τίμημα της αδυναμίας προστασίας των θυμάτων έμφυλης βίας. Η 26χρονη Νίλντα Μιουγκέ Σαχίν, παρά την περιοριστική εντολή που είχε εξασφαλίσει, δολοφονήθηκε εννέα ημέρες αργότερα από τον πρώην σύντροφό της, Ναζίρ Ιλγκίν. Ο δράστης είχε βαρύ ποινικό παρελθόν και είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις για την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας.

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Διεθνή Νέα

Τουρκία: 26χρονη - πυροβολισμός από τον πρώην της
Πηγή: IIKE TV
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία ακόμη γυναικοκτονία συγκλονίζει την Τουρκία, καθώς η 26χρονη Νίλντα Μιουγκέ Σαχίν δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της, μόλις εννέα ημέρες αφότου τον είχε καταγγείλει και είχε εξασφαλίσει περιοριστική εντολή.
  • Ο 35χρονος Ναζίρ Ιλγκίν την πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής στην Κωνσταντινούπολη, με το τραγικό περιστατικό να καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας.
  • Ο δράστης, με βαρύ ποινικό παρελθόν, είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την αδυναμία προστασίας των θυμάτων έμφυλης βίας.

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Μία ακόμη γυναικοκτονία, συγκλονίζει την Τουρκία, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά, το τραγικό τίμημα, που μπορεί να έχει η αδυναμία προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας.

 


Η 26χρονη Νίλντα Μιουγκέ Σαχίν, είχε ζητήσει βοήθεια από τις Αρχές, είχε καταγγείλει τις απειλές που δεχόταν και είχε εξασφαλίσει περιοριστική εντολή εις βάρος του πρώην συντρόφου της. Ωστόσο, μόλις εννέα ημέρες αργότερα, έπεσε νεκρή από τα πυρά του.

 


Τα ξημερώματα της Πέμπτης (6/8/2026), στην Κωνσταντινούπολη, η 26χρονη περίμενε πάνω στη μηχανή της έξω από φαρμακείο, ενώ η αδελφή της είχε μπει στο κατάστημα για να αγοράσει φάρμακα, καθώς οι δύο γυναίκες, επέστρεφαν από νοσοκομείο.

Τη στιγμή εκείνη, εμφανίστηκε ο πρώην σύντροφός της, ο 35χρονος Ναζίρ Ιλγκίν, ο οποίος την πλησίασε και την πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής.

 

 

Το τραγικό περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με το βίντεο να δείχνει τη στιγμή, που ο δράστης πλησιάζει τη νεαρή γυναίκα και ανοίγει πυρ εναντίον της χωρίς κανέναν δισταγμό. Η Σαχίν διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο δράστης είχε αφεθεί ελεύθερος

Μετά τη δολοφονία, αποκαλύφθηκε ότι η 26χρονη είχε απευθυνθεί στην αστυνομία μόλις εννέα ημέρες πριν από το έγκλημα, καταγγέλλοντας πως ο πρώην σύντροφός της την απειλούσε συστηματικά.

Σε βάρος του 35χρονου, είχε εκδοθεί περιοριστική εντολή, ενώ συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης. Παρά τα στοιχεία σε βάρος του, αφέθηκε ελεύθερος, με περιοριστικούς όρους.

 


Σύμφωνα με τις τουρκικές Αρχές, η Σαχίν και ο Ιλγκίν, διατηρούσαν σχέση περίπου έναν χρόνο και είχαν χωρίσει, πριν από τέσσερις μήνες. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο 35χρονος δεν αποδέχθηκε ποτέ τον χωρισμό και συνέχισε για μεγάλο χρονικό διάστημα να απειλεί και να παρενοχλεί την πρώην σύντροφό του, μέχρι που προέβη στην αποτρόπαια αυτή πράξη.

 


Την ίδια ώρα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αποκαλύπτουν ότι ο Ναζίρ Ιλγκίν, είχε βαρύ ποινικό παρελθόν. Το 2021 είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε νοσηλεύτρια, πράξη για την οποία, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών. Ωστόσο, αποφυλακίστηκε με αναστολή, αφού εξέτισε μέρος της ποινής του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία, καθώς επανέρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας γυναικών που καταγγέλλουν απειλές και βία από πρώην ή νυν συντρόφους, αλλά και για το κατά πόσο οι δικαστικές αποφάσεις και οι περιοριστικοί όροι αρκούν για να αποτρέψουν τραγωδίες όπως αυτή.

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