Μία ακόμη γυναικοκτονία, συγκλονίζει την Τουρκία, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά, το τραγικό τίμημα, που μπορεί να έχει η αδυναμία προστασίας των θυμάτων ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας.

İstanbul Mecidiyeköy’de 26 yaşındaki N.M.Ş., nöbetçi eczaneye giderken eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti. Şüphelinin 2021’de başka bir kadına yönelik öldürme teşebbüsünden 14 yıl ceza aldığı ortaya çıktı. #Cinayet #KadınaŞiddet pic.twitter.com/jy5n5eFw4p — Memo Haber (@memo_haber) August 6, 2026



Η 26χρονη Νίλντα Μιουγκέ Σαχίν, είχε ζητήσει βοήθεια από τις Αρχές, είχε καταγγείλει τις απειλές που δεχόταν και είχε εξασφαλίσει περιοριστική εντολή εις βάρος του πρώην συντρόφου της. Ωστόσο, μόλις εννέα ημέρες αργότερα, έπεσε νεκρή από τα πυρά του.



Τα ξημερώματα της Πέμπτης (6/8/2026), στην Κωνσταντινούπολη, η 26χρονη περίμενε πάνω στη μηχανή της έξω από φαρμακείο, ενώ η αδελφή της είχε μπει στο κατάστημα για να αγοράσει φάρμακα, καθώς οι δύο γυναίκες, επέστρεφαν από νοσοκομείο.

Τη στιγμή εκείνη, εμφανίστηκε ο πρώην σύντροφός της, ο 35χρονος Ναζίρ Ιλγκίν, ο οποίος την πλησίασε και την πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής.

📌Şişli’de kadın cinayeti: Eski sevgilisi tarafından silahla öldürüldü İstanbul’da eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan Nilda Müge Şahin (26) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Nazır I.’nın eski sevgilisini bir aydır takip ettiği öğrenildi. pic.twitter.com/zepharqun3 — Lokman Sarıkurt (@lokmannss) August 5, 2026

Το τραγικό περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με το βίντεο να δείχνει τη στιγμή, που ο δράστης πλησιάζει τη νεαρή γυναίκα και ανοίγει πυρ εναντίον της χωρίς κανέναν δισταγμό. Η Σαχίν διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο δράστης είχε αφεθεί ελεύθερος

Μετά τη δολοφονία, αποκαλύφθηκε ότι η 26χρονη είχε απευθυνθεί στην αστυνομία μόλις εννέα ημέρες πριν από το έγκλημα, καταγγέλλοντας πως ο πρώην σύντροφός της την απειλούσε συστηματικά.

Σε βάρος του 35χρονου, είχε εκδοθεί περιοριστική εντολή, ενώ συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης. Παρά τα στοιχεία σε βάρος του, αφέθηκε ελεύθερος, με περιοριστικούς όρους.

Şişli’de eski erkek arkadaşı tarafından vurulan 26 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Cinayet şüphelisinin, 2021’de başka bir kadını öldürmeye teşebbüsten 14 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi. pic.twitter.com/7Y7HMxRnvG — TV100 (@tv100) August 5, 2026



Σύμφωνα με τις τουρκικές Αρχές, η Σαχίν και ο Ιλγκίν, διατηρούσαν σχέση περίπου έναν χρόνο και είχαν χωρίσει, πριν από τέσσερις μήνες. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο 35χρονος δεν αποδέχθηκε ποτέ τον χωρισμό και συνέχισε για μεγάλο χρονικό διάστημα να απειλεί και να παρενοχλεί την πρώην σύντροφό του, μέχρι που προέβη στην αποτρόπαια αυτή πράξη.

🚨 MECİDİYEKÖY’DE KADIN CİNAYETİ! 🔴 26 YAŞINDAKİ NİLDA GÜL’Ü TAKINTILI ESKİ SEVGİLİSİ KATLETTİ! 📌 Şişli’de kardeşine ilaç aldıktan sonra ecza önünde eski erkek arkadaşı tarafından önü kesilip silahla vurulan 26 yaşındaki Nilda Gül Şahin kaldırıldığı hastanede hayatını… pic.twitter.com/qUadFh8c7t — Doğan Can (@dogancancesur) August 5, 2026



Την ίδια ώρα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αποκαλύπτουν ότι ο Ναζίρ Ιλγκίν, είχε βαρύ ποινικό παρελθόν. Το 2021 είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε νοσηλεύτρια, πράξη για την οποία, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών. Ωστόσο, αποφυλακίστηκε με αναστολή, αφού εξέτισε μέρος της ποινής του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία, καθώς επανέρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας γυναικών που καταγγέλλουν απειλές και βία από πρώην ή νυν συντρόφους, αλλά και για το κατά πόσο οι δικαστικές αποφάσεις και οι περιοριστικοί όροι αρκούν για να αποτρέψουν τραγωδίες όπως αυτή.