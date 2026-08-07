Βόλος: Στο Αυτόφωρο 39χρονη Βρετανίδα για σοβαρό επεισόδιο στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου – Έσπαγε καρέκλες και τραπέζια, επιτέθηκε σε γιατρούς

Μια 39χρονη Βρετανίδα αναμένεται να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου για σοβαρό επεισόδιο στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου, όπου φέρεται να προκάλεσε φθορές και επιτέθηκε σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό. Το περιστατικό ξεκίνησε μετά από αδιαθεσία της 15χρονης κόρης της, η οποία είχε καταναλώσει αλκοόλ κατά τη διάρκεια εκδρομής με σκάφος. Η δίκη της αναβλήθηκε για σήμερα, Παρασκευή, λόγω απουσίας μάρτυρα αστυνομικού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου αναμένεται να εκδικαστεί σήμερα η υπόθεση της 39χρονης Βρετανίδας για σοβαρό επεισόδιο στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου. Έσπαγε καρέκλες και τραπέζια, ενώ επιτέθηκε σε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.
  • Η 39χρονη αλλοδαπή, φέρεται να τα έκανε γης μαδιάμ στο Κέντρο Υγείας του νησιού, αφού πρώτα είχε καταναλώσει αλκοόλ μαζί με την 15χρονη κόρη της σε boat trip, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία.
  • Η 39χρονη συνελήφθη για έκθεση ανήλικης σε κίνδυνο, διατάραξη της λειτουργίας Υπηρεσίας και βία κατά υπαλλήλων. Η δίκη της αναβλήθηκε για σήμερα, Παρασκευή, λόγω απουσίας μάρτυρα αστυνομικού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου αναμένεται να εκδικαστεί σήμερα η υπόθεση της 39χρονης Βρετανίδας για σοβαρό επεισόδιο στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου.

Η 39χρονη αλλοδαπή, φέρεται να τα έκανε γης μαδιάμ στο Κέντρο Υγείας του νησιού, αφού πρώτα είχε καταναλώσει αλκοόλ μαζί με την 15χρονη κόρη της σε boat trip.

Η ανήλικη αισθάνθηκε αδιαθεσία το βράδυ της Τρίτης ύστερα από ημερήσια εκδρομή με τουριστικό σκάφος κατά τη διάρκεια της οποίας, σύμφωνα με την αναφορά στην αστυνομία, κατανάλωσε μπίρες και κοκτέιλ.

Μετά την επιστροφή τους στο ξενοδοχείο, ήταν σε κακό χάλι, κι έτσι από τη διεύθυνση του ξενοδοχείου ενημερώθηκε η Αστυνομία. Η 39χρονη αντέδρασε έντονα κατά την προσαγωγή της.

Οι αστυνομικοί μετέφεραν μητέρα και κόρη στο Κέντρο Υγείας, όπου όμως το επεισόδιο συνεχίστηκε. Σύμφωνα με τον Ταχυδρόμο, η Βρετανίδα φέρεται να παρουσίασε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά, ενώ οι γιατροί προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στην κόρη της.

Έσπαγε καρέκλες και τραπέζια, ρίχνοντας κλωτσιές, ενώ παρουσίασε επιθετική συμπεριφορά στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό και αντιστάθηκε σθεναρά, όταν ένας αστυνομικός προσπάθησε να την συγκρατήσει.

«Δεν θυμάμαι και πολλά»

Η 39χρονη συνελήφθη για έκθεση ανήλικης σε κίνδυνο, διατάραξη της λειτουργίας Υπηρεσίας και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Κρατήθηκε και χθες οδηγήθηκε για να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Η ίδια βρισκόταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και έκλαιγε.

Παρόλα αυτά ήθελε να δικαστεί, όπως ενημέρωσε τον διερμηνέα της, καθώς την Κυριακή πρέπει να αποχωρήσει από το νησί και να επιστρέψει γρήγορα στο σπίτι της. «Ούτως ή άλλως δεν θυμάμαι και πολλά», είπε μέσω του διερμηνέα της, ζητώντας να γίνει το Αυτόφωρο.

Όμως, το δικαστήριο αποφάσισε τελικά να αναβληθεί η δίκη για σήμερα, Παρασκευή, επειδή απουσίαζε ο αστυνομικός που ήταν μάρτυρας στο επεισόδιο. «Κάποιος πρέπει να ενημερώσει το δικαστήριο τι συνέβη», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος ανακοινώνοντας παράλληλα την άρση της κράτησής της.

 

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