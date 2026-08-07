Σεισμός 5,8 βαθμών στις δυτικές Φιλιππίνες, αισθητός στην πρωτεύουσα Μανίλα

Σεισμός 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της επαρχίας Δυτική Μιντόρο, στις δυτικές Φιλιππίνες, όπως ανακοίνωσε το ινστιτούτο ηφαιστειολογίας και σεισμολογίας της χώρας (PHIVOLCS).
Η σεισμική δόνηση καταγράφτηκε στις 10:38 (τοπική ώρα), περίπου 21 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την κοινότητα Μαμπουράο, σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, κατά την αρχική εκτίμηση του PHIVOLCS.
Το ινστιτούτο σημείωσε ότι δεν ανέμενε ζημιές ή θύματα, ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μετασεισμικών δονήσεων.
Ο σεισμός έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα της χώρας Μανίλα, όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Μάλιστα, εργαζόμενοι σε δημόσια επιχείρηση κλήθηκαν να βγουν από το κτίριο προληπτικά.