Σεισμός 5,8 βαθμών στις δυτικές Φιλιππίνες, αισθητός στην πρωτεύουσα Μανίλα

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Σεισμός 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της επαρχίας Δυτική Μιντόρο, στις δυτικές Φιλιππίνες, όπως ανακοίνωσε το ινστιτούτο ηφαιστειολογίας και σεισμολογίας της χώρας (PHIVOLCS).

Η σεισμική δόνηση καταγράφτηκε στις 10:38 (τοπική ώρα), περίπου 21 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την κοινότητα Μαμπουράο, σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, κατά την αρχική εκτίμηση του PHIVOLCS.

Το ινστιτούτο σημείωσε ότι δεν ανέμενε ζημιές ή θύματα, ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μετασεισμικών δονήσεων.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα της χώρας Μανίλα, όπως μετέδωσαν δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Μάλιστα, εργαζόμενοι σε δημόσια επιχείρηση κλήθηκαν να βγουν από το κτίριο προληπτικά.