Σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στην Άσπενδο: Ήρθε στο φως άγαλμα του Ασκληπιού 1.800 ετών

Ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο επιφύλασσε η αρχαιολογική σκαπάνη στην αρχαία πόλη της Ασπένδου, φέρνοντας στο φως ένα σπουδαίο κειμήλιο του παρελθόντος.

Έπειτα από 18 αιώνες σιωπής μέσα στο χώμα, ο θεός της ιατρικής και της θεραπείας, ο Ασκληπιός, «αντικρίζει» ξανά το φως της δημοσιότητας.

Το εντυπωσιακό αυτό εύρημα δεν εμπλουτίζει μόνο την ιστορική μας γνώση για την περιοχή, αλλά αποκαλύπτει και τη βαθιά σύνδεση των αρχαίων κατοίκων με τη λατρεία της υγείας.

Κάτω από τα ερείπια μιας πύλης που είχε καταρρεύσει προ πολλού στη νότια Τουρκία, οι αρχαιολόγοι έφεραν ξανά στο φως ένα πρόσωπο στο οποίο η Άσπενδος της ρωμαϊκής εποχής στρεφόταν κάποτε για ελπίδα:

Τον Ασκληπιό, τον θεό της ιατρικής, σκαλισμένο σε μάρμαρο, ο οποίος στέκεται ψηλότερος από τους περισσότερους ανθρώπους που περνούν από μπροστά του σήμερα.

Η ανακάλυψη ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νούρι Ερσόι, ο οποίος μοιράστηκε την είδηση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αντί να περιμένει μια επίσημη συνέντευξη Τύπου — δείγμα του πόσο ανυπομονούσε το Υπουργείο να γνωστοποιήσει το εύρημα.

Ο Ερσόι το περιέγραψε, με δικά του λόγια, ως ένα σύμβολο ίασης ηλικίας σχεδόν 1.800 ετών που είδε επιτέλους ξανά το φως της δημοσιότητας στην Άσπενδο.

Θαμμένοι στο πέρασμα του χρόνου: Το μυστικό που έκρυβε η αρχαία πύλη

Με ύψος περίπου 2,20 μέτρα —ψηλότερο από τα περισσότερα πλαίσια πόρτας— το μαρμάρινο σύμπλεγμα απεικονίζει τον Ασκληπιό δίπλα σε μια μικρότερη μορφή στα πόδια του:

Τον γιο και πιστό σύντροφό του, τον Τελεσφόρο.

Ανασκάφηκε ανάμεσα στα κατεστραμμένα ερείπια της βόρειας πτέρυγας της Μνημειακής Πύλης, ακριβώς εκεί όπου η Ανατολική Πλατεία της Ασπένδου ανοίγει προς την Οδό του Θεάτρου, σε μια από τις πιο πολυσύχναστες και ορατές γωνιές της αρχαίας πόλης.

Η τοποθεσία έχει μεγάλη σημασία.

Δεν επρόκειτο για κάποιο κρυφό ιερό, απομονωμένο για ιδιωτική λατρεία — ήταν ένας δημόσιος χώρος, ένα μέρος από το οποίο περνούσαν καθημερινά οι απλοί άνθρωποι πηγαίνοντας προς το θέατρο ή την αγορά.

Το γεγονός ότι βρέθηκε εδώ ένα άγαλμα του θεού της ιατρικής υποδηλώνει ότι η υγεία και η θεραπεία δεν αποτελούσαν απλώς ιδιωτικές υποθέσεις στη ρωμαϊκή Άσπενδο.

Ήταν κάτι για το οποίο ολόκληρη η πόλη ένιωθε υπερήφανη και το αναδείκνυε σε κοινή θέα.

Η ανασκαφή αποτελεί μέρος του έργου της Τουρκίας «Κληρονομιά για το Μέλλον» (Heritage for the Future), μιας πανεθνικής προσπάθειας για τη χρηματοδότηση και τον συντονισμό αρχαιολογικών εργασιών σε ιστορικούς χώρους.

Το εύρημα χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 2ου αιώνα μ.Χ. — την ίδια γενικά εποχή κατά την οποία κατασκευάστηκε και το περίφημο θέατρο της Ασπένδου.

Αποκωδικοποιώντας το εύρημα: Η μορφή του θεού και του άγνωστου συντρόφου του

Φανταστείτε τον Ασκληπιό έτσι όπως τον οραματίζονταν οι γλύπτες της εποχής του:

Να στέκεται μετωπικά, ένας ώριμος άνδρας με πλούσια κώμη και περίτεχνα δουλεμένη γενειάδα, με το βάρος του σώματός του να πέφτει στο αριστερό πόδι, ενώ το δεξί λυγίζει ελαφρά και προτάσσεται προς τα εμπρός.

Το πάνω μέρος του σώματός του είναι ως επί το πλείστον γυμνό, αλλά ένας μανδύας —ένα ιμάτιο— είναι ριγμένος πάνω από τον αριστερό του ώμο και πέφτει σε βαθιές, προσεγμένες πτυχώσεις γύρω από τη μέση και τα πόδια του.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι ακριβώς αυτού του είδους οι λεπτομέρειες —η στάση του σώματος, η πτυχολογία, η επεξεργασία του προσώπου και των μαλλιών— που χαρακτηρίζουν το έργο ως αυθεντικό προϊόν των γλυπτικών εργαστηρίων της ρωμαϊκής εποχής και όχι ως μεταγενέστερη απομίμηση.

Στα πόδια του στέκεται ο Τελεσφόρος, και εδώ ο γλύπτης ακολούθησε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση.

Αντί για ένα εξιδανικευμένο ενήλικο σώμα, ο Τελεσφόρος εμφανίζεται ως μια μικρή, παιδική φιγούρα, τυλιγμένη από την κορυφή ως τα νύχια σε ένα μακρύ ένδυμα με κουκούλα, το οποίο κρύβει σχεδόν κάθε ανατομική λεπτομέρεια και του δίνει μια σχεδόν κιονοειδή σιλουέτα.

Πρόκειται για μια σκόπιμη οπτική αντίθεση, η οποία δεν ήταν τυχαία:

Στην αρχαιότητα, ο Ασκληπιός αντιπροσώπευε την ίδια την ιατρική —τη διάγνωση, τη θεραπεία, τον συνεχή αγώνα ενάντια στην ασθένεια— ενώ ο Τελεσφόρος αντιπροσώπευε αυτό που ακολουθούσε: την ανάρρωση, τη διατήρηση της υγείας και τη σταδιακή αποκατάσταση.

Τοποθετώντας τους δύο δίπλα-δίπλα, αποκτά κανείς μια ολοκληρωμένη οπτική ιστορία για το τι σήμαινε να αρρωσταίνει και να θεραπεύεται κανείς στον ρωμαϊκό κόσμο.

Πέρα από τα συνηθισμένα: Τι καθιστά το άγαλμα της Ασπένδου τόσο ξεχωριστό

Είναι εύκολο να διαβάσει κανείς έναν τέτοιο τίτλο και να προσπεράσει, όμως οι αρχαιολόγοι πιθανότατα θα συζητούν για αυτό το εύρημα για χρόνια, για μερικούς συγκεκριμένους λόγους.

Αφενός, οι άμεσες υλικές αποδείξεις για τη λατρεία του Ασκληπιού ειδικά στην Άσπενδο ήταν ελάχιστες μέχρι τώρα.

Η λατρεία του Ασκληπιού ήταν διαδεδομένη σε ολόκληρο τον ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο —με τα μεγάλα θεραπευτήρια στην Επίδαυρο και την Πέργαμο να αποτελούν τα πιο διάσημα παραδείγματα— όμως η συγκεκριμένη σύνδεση αυτής της ευρύτερης παράδοσης με την ίδια την Άσπενδο βασιζόταν, μέχρι αυτή την ανακάλυψη, περισσότερο σε υποθέσεις παρά σε χειροπιαστά στοιχεία.

Τώρα, υπάρχει ένα άγαλμα που το αποδεικνύει.

Η τοποθεσία προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο σημασίας.

Επειδή το έργο βρέθηκε κοντά σε μια μνημειακή δημόσια πύλη και όχι στο εσωτερικό ενός απομονωμένου ναού, αυτό υποδηλώνει ότι οι εικόνες που σχετίζονταν με τη θεραπεία δεν περιορίζονταν σε ήσυχους, ιερούς χώρους — αποτελούσαν μέρος του τρόπου με τον οποίο η πόλη παρουσίαζε τον εαυτό της δημόσια, δίπλα στο θέατρο, την αγορά και την υπόλοιπη μεγαλοπρεπή αρχιτεκτονική της.

Υπάρχει επίσης μεγάλη αξία στο γεγονός ότι και οι δύο μορφές διασώθηκαν μαζί, και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό ανέπαφες.

Ο Ασκληπιός και ο Τελεσφόρος εντοπίζονται συχνά χωριστά, κατεστραμμένοι ή λείπουν εντελώς από τα αρχαιολογικά ευρήματα, γεγονός που αναγκάζει τους μελετητές να ανασυνθέσουν το δίδυμο μέσα από θραύσματα και γραπτές πηγές.

Το να έχουμε και τις δύο μορφές σε ένα, σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωμένο σύμπλεγμα, προσφέρει στους ερευνητές κάτι πολύ πιο σπάνιο: την ευκαιρία να μελετήσουν το πλήρες συμβολικό εύρος των αρχαίων πεποιθήσεων για τη θεραπεία, ακριβώς όπως θα το έβλεπε ένα κοινό της αρχαιότητας.

Και επειδή η χρονολόγηση του αγάλματος συμπίπτει απόλυτα με την κατασκευή του ίδιου του θεάτρου επί Μάρκου Αυρηλίου, υποδηλώνει ότι αυτό το έργο ίσως ανήκει στο ίδιο κύμα φιλόδοξων δημόσιων οικοδομημάτων που αναμόρφωσαν την Άσπενδο στα τέλη του 2ου αιώνα μ.Χ. — μια περίοδο κατά την οποία η πόλη προφανώς επένδυε σε μεγάλο βαθμό στην ίδια της την εικόνα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ο τρόπος με τον οποίο εξαπλώθηκε αυτή η είδηση.

Σχεδόν κάθε τουρκικό μέσο ενημέρωσης που κάλυψε το εύρημα —από τις μεγάλες εθνικές εφημερίδες μέχρι τους περιφερειακούς ιστότοπους— άντλησε τις πληροφορίες του από την ίδια πηγή:

Την επίσημη δήλωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και την ανάρτηση του ίδιου του Ερσόι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα βασικά δεδομένα (το ύψος του αγάλματος, η ηλικία του, το πού ακριβώς βρέθηκε και η χρονολόγησή του) επαναλαμβάνονταν σταθερά σε όλη την κάλυψη, ωστόσο κανένα από τα ρεπορτάζ που εξετάστηκαν δεν περιλάμβανε ανεξάρτητα σχόλια από εξωτερικούς αρχαιολόγους.

Αυτό είναι αρκετά συνηθισμένο για μια τόσο πρόσφατη ανακοίνωση — η πιο λεπτομερής ακαδημαϊκή ανάλυση, αν υπάρξει, πιθανότατα θα ακολουθήσει σε επιστημονικές δημοσιεύσεις μελλοντικά, παρά στις ειδήσεις της ίδιας ημέρας.

Άσπενδος: Το ρωμαϊκό θέατρο και το υδραγωγείο

Για να κατανοήσει κανείς γιατί αυτό το εύρημα είναι τόσο σημαντικό, βοηθά να γνωρίζει μερικά πράγματα για την ίδια την Άσπενδο. Στοχοθετημένη στην περιοχή Σερίκ της Αττάλειας, στα μεσογειακά παράλια της Τουρκίας, η Άσπενδος κατοικείται από τον 5ο αιώνα π.Χ., όταν και εξελίχθηκε σε σημαντικό λιμάνι και εμπορικό κέντρο της Παμφυλίας — παγκοσμίως γνωστή στην αρχαιότητα για τις εξαγωγές αλατιού, κρασιού, ελαιολάδου, σιτηρών, καθώς και αλόγων τόσο πολύτιμων που ήταν περιζήτητα σε ολόκληρη την Εγγύς Ανατολή.

Οι περισσότεροι επισκέπτες σήμερα γνωρίζουν την Άσπενδο κυρίως για ένα πράγμα: το ρωμαϊκό της θέατρο. Θεωρείται ευρέως ως το καλύτερα διατηρημένο ρωμαϊκό θέατρο σε ολόκληρο τον μεσογειακό κόσμο, διάσημο για την τόσο καλή ακουστική του, ώστε ένας ψίθυρος στη σκηνή λέγεται ότι μπορεί ακόμα και σήμερα να ακουστεί μέχρι την τελευταία σειρά των καθισμάτων.

Κατασκευάστηκε περίπου μεταξύ 161 και 180 μ.Χ., επί αυτοκράτορος Μάρκου Αυρηλίου, από τον αρχιτέκτονα Ζήνωνα, γιο ενός ντόπιου άνδρα που ονομαζόταν Θεόδωρος.

Το θέατρο βρίσκεται σε χρήση μέχρι και σήμερα, φιλοξενώντας κάθε χρόνο από το 1994 το Διεθνές Φεστιβάλ Όπερας και Μπαλέτου της Ασπένδου.

Το θέατρο δεν είναι το μόνο οικοδόμημα που παραμένει όρθιο.

Ο αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει επίσης ένα μνημειώδες σύστημα υδραγωγείου, μια πύλη της πόλης, ένα νυμφαίο, μια αγορά, μια βασιλική, ένα βουλευτήριο, ένα στάδιο, λουτρά και ένα γυμνάσιο, με τα περισσότερα από αυτά να χρονολογούνται στον 2ο και 3ο αιώνα μ.Χ. Από το 2015, «Η Αρχαία Πόλη της Ασπένδου, το Θέατρο και τα Υδραγωγεία της» έχουν συμπεριληφθεί στον Ενδεικτικό Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ενώ οι ανασκαφικές εργασίες συνεχίζονται σταθερά από το 2014 υπό τον καθηγητή δρα Βελί Κιοσέ (Veli Köse) του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Χατζέτεπε, χτίζοντας πάνω σε μια έρευνα επιφανείας που είχε ξεκινήσει ήδη από το 2008.

Ακόμη και ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας, επισκέφθηκε το θέατρο τον Μάρτιο του 1930 και διέταξε προσωπικά την αποκατάστασή του — δείγμα της μακράς ιστορίας που κατέχει η Άσπενδος στην εθνική συνείδηση της Τουρκίας.

Σ’ αυτό ακριβώς το πλαίσιο —μιας πόλης που ανέκαθεν καθοριζόταν από τη μεγαλοπρεπή δημόσια αρχιτεκτονική της— η ανακάλυψη αυτού του νέου αγάλματος αποκτά απόλυτο νόημα.

Η Άσπενδος δεν έχτισε απλώς ένα θέατρο που οι άνθρωποι θα θυμούνταν για αιώνες.

Φρόντισε επίσης, όπως αποδεικνύεται, να δώσει στον θεό της ιατρικής μια περίοπτη θέση για να στέκει περήφανα.