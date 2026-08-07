Υπό έλεγχο φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο – Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο, στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Πολυκράτη. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ διερευνάται η πιθανότητα ο χώρος να χρησιμοποιούνταν περιστασιακά από άστεγους και τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.

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Εικόνα από το σημείο που ξέσπασε η φωτιά
Πηγή: Ert News
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμερα, (7/8/2026) , για πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο, στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Πολυκράτη.
  • Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, θέτοντας υπό έλεγχο τη φωτιά. Διεξάγεται έρευνα στο κτίριο, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν ως κατάλυμα από άστεγους.
  • Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από απορρίμματα εντός του κτιρίου, ενώ τα ακριβή αίτια διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στις 05:40 σήμερα, (7/8/2026) , έπειτα από αναφορά για πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Πολυκράτη, στην περιοχή του Μοσχάτου.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς. Αφού η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προχώρησαν σε εξονυχιστική έρευνα στο εσωτερικό του κτηρίου, καθώς υπάρχουν εκτιμήσεις, ότι ο χώρος ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν περιστασιακά ως κατάλυμα από άστεγους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από απορρίμματα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτηρίου. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα τόσο στο κτίριο όσο και στα ξερά χόρτα του περιβάλλοντος χώρου, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Βάσει των πληροφοριών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης ή εξάπλωσης της, σε διπλανά κτίρια.

Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ άνδρες της Πυροσβεστικής βρίσκονται ακόμη στο σημείο, Στη 13.00 το μεσημέρι θα μεταβεί το αρμόδιο κλιμάκιο του Ανακριτικού τμήματος , ώστε να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια που ξέσπασε η πυρκαγιά.

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