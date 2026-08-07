Φωτιά στη Βοιωτία: Προφυλακίστηκαν ο Δήμαρχος Στυλίδας και άλλοι δύο κατηγορούμενοι – Μαραθώνιες απολογίες

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Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την φωτιά που εκδηλώθηκε στο αιολικό πάρκο στη Βοιωτία και γρήγορα εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική.

Ο δήμαρχος Στυλίδας, Γιάννης Αποστόλου, ο εργολάβος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Θηβών και ύστερα από μία μαραθώνια διαδικασία κρίθηκαν προφυλακιστέοι, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ενημερώθηκε από τις ανακριτικές αρχές ότι αναζητείται στο πλαίσιο της έρευνας, και παρουσιάστηκε οικειοθελώς την Τρίτη.

Με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ύστερα από μία μαραθώνια διαδικασία η οποία κράτησε από τις 9:30′ το πρωί της Πέμπτης (6/8) μέχρι τις 4:30′ τα ξημερώματα της Παρασκευής (7/8).

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, πολλοί φίλοι του δημάρχου Στυλίδας είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο για να του συμπαρασταθούν και είχαν παραμείνει εκεί όλες αυτές τις ώρες μέχρι να βγει η απόφαση.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Δημάρχου Στυλίδας, ο ποινικολόγος Γιώργος Δούμας, είχε μιλήσει στο LamiaReport για «Ιφιγένειες». «Στην ελληνική δικαιοσύνη δεν χωρούν, ούτε πρέπει να χωρούν “Ιφιγένειες” στον βωμό των όποιων συμφερόντων και επιδιώξεων», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.