Επενδύσεις: «Ένεση» 4,4 δισ. ευρώ για την στήριξη βιομηχανίας και μεταποίησης – Ποιες μεταρρυθμίσεις θα δώσουν νέα ώθηση στην Οικονομία

Με συνολικές επενδύσεις που φτάνουν τα 4,4 δισ. ευρώ αναμένεται να ενισχυθούν η βιομηχανία και η μεταποίηση, μετά την συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής για τη βιομηχανία, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού για την ενίσχυση της βιομηχανίας.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο συντονισμός των δράσεων και των μεταρρυθμίσεων για την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας, την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Το σχέδιο

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος παρουσίασε τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου στην βιομηχανία, το σχέδιο, τις προτεινόμενες δράσεις, τις αποφάσεις και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης για τα προσεχή χρόνια, καθώς επίσης και τις επόμενες θεσμικές και χρηματοδοτικές προτεραιότητες.

Κατά τη διάρκεια της εισήγησής του, o κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε πως «υλοποιούμε με συνέπεια ένα σαφές σχέδιο δράσεων για τη στήριξη της βιομηχανίας και της καινοτομίας, γιατί πεποίθησή μας είναι ότι αυτός είναι ο δρόμος για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, που είναι προϋποθέσεις για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής όλων των Ελλήνων, με διατηρήσιμο τρόπο”.

Συνέχισε λέγοντας πως «έχουμε υλοποιήσει σημαντικά μέτρα στήριξης της βιομηχανίας, με ισχυρά χρηματοδοτικά εργαλεία, με απλούστευση των αδειοδοτήσεων, το νέο σύστημα Open Business, το νέο πλαίσιο για τη μεταποίηση στην Αττική, καθώς και τα Επιχειρηματικά Πάρκα, με την αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου η οποία ολοκληρώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος το αμέσως επόμενο διάστημα και με ένα αποτύπωμα που είναι σαφέστατο: περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα, συνεχώς αυξανόμενη βιομηχανική παραγωγή και εξαγωγές. 60.000 νέες θέσεις εργασίας και καλύτεροι μισθοί για τους εργαζόμενους της βιομηχανίας που μπορούν να αποτελούν πλέον ένα σχέδιο ζωής για τις νέες γενιές».

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης οι μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα για την στήριξης της βιομηχανίας είναι τα εξής:

-11 κρίσιμες μεταρρυθμίσεις. Ανάμεσά στις μεταρρυθμίσεις που επιταχύνονται είναι η νέα στρατηγική για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, η στρατηγική μας για τους βιομηχανικούς λιμένες, η πρόσβαση στα οδικά και ευρύτερα στα μεταφορικά δίκτυα, το νέο Ψηφιακό Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, μια κρίσιμη μεταρρύθμιση που έχουμε αποφασίσει, καθώς και σειρά περαιτέρω απλοποιήσεων στις διαδικασίες της βιομηχανικής και γενικότερα οικονομικής δραστηριότητας.

-Επενδύσεις: Υποστηρίζονται εμπράκτως παραγωγικές επενδύσεις 3,7 δισ. ευρώ σε νέες Μονάδες Τεχνολογία, εξαγωγές και θέσεις εργασίας μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και των στρατηγικών επενδύσεων.

-Ενέργεια: Κινητοποιούνται 700 εκατ. ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενεργειακή αναβάθμιση της μεταποίησης ως το 2030.

-Εκπαίδευση: Ανοίγει από κοινού με το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Παιδείας την Εθνική Ατζέντα για τα τεχνικά επαγγέλματα, συνδέοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της παραγωγής.

-Ημιαγωγοί: Συγκροτείται Εθνική Στρατηγική για τους Ημιαγωγούς

-Πλάνο: Διαμορφώνεται σαφή και ισχυρή ελληνική θέση, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα ενόψει κρίσιμων αποφάσεων για τη βιομηχανία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανταγωνιστικότητα, αλλά και τους προϋπολογισμούς και τους ευρωπαϊκούς πόρους της επόμενης περιόδου.

-Κυβερνητική Επιτροπή: Αναβαθμίζεται η λειτουργία της κυβερνητικής επιτροπής για τη βιομηχανία με σταθερό και μόνιμο τρόπο, με ομάδες εργασίας των Υπουργείων από κοινού με τους παραγωγικούς φορείς για όλα τα θέματα που χρειάζεται, ώστε να συμβάλλει καθοριστικά με ευθύνη και λογοδοσία στην υλοποίηση των αναγκαίων δράσεων και μεταρρυθμίσεων.

Θετικό βήμα η επανενεργοποίηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας

Από την πλευρά της η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, κα Λουκία Σαράντη, συμμετείχε στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή των συναρμόδιων Υπουργών και των εκπροσώπων της βιομηχανίας.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος χαιρετίζει την επανενεργοποίηση της Επιτροπής, η οποία αποτελεί θετική εξέλιξη και επιβεβαιώνει ότι η βιομηχανία και η μεταποίηση βρίσκονται στον πυρήνα της αναπτυξιακής συζήτησης.

Οι παρεμβάσεις που παρουσιάστηκαν για τις παραγωγικές επενδύσεις, την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, τα Επιχειρηματικά Πάρκα, τις υποδομές και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Θετική είναι, επίσης, η πρόβλεψη συγκεκριμένων παραδοτέων, χρονοδιαγραμμάτων και μηχανισμού παρακολούθησης.

Παραμένει, ωστόσο, αναγκαίο οι επιμέρους δράσεις να ενταχθούν σε ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο για τη βιομηχανία, με σαφείς στόχους και συντονισμένη αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων ανταγωνιστικότητας: ενεργειακό κόστος, υποδομές, επενδύσεις, ανθρώπινο δυναμικό, καινοτομία και περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο ΣΒΕ θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά, καταθέτοντας τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις.

Η επανενεργοποίηση της Επιτροπής είναι ένα θετικό πρώτο βήμα. Ζητούμενο παραμένει ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο που θα θέσει τη βιομηχανία στο επίκεντρο του παραγωγικού προτύπου της χώρας.