Κλιμακώνει η Άγκυρα: Αερομαχίες τουρκικών – ελληνικών οπλισμένων μαχητικών στο Αιγαίο

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο προκλητικότητας χθες η Τουρκία, με 17 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και σκληρές αερομαχίες ελληνικών – τουρκικών οπλισμένων F-16, με μία από αυτές να καταλήγει σε εμπλοκή ενός τουρκικού μαχητικού από τα γαλάζια φτερά. Η Τουρκία βάζει φωτιά στο καλοκαίρι, καταγράφοντας 4η συνεχόμενη ημέρα παραβιάσεων και αναχαιτίσεων.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η απότομη κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας πάνω από το Αιγαίο επαναφέρει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καταγράφοντας ρεκόρ παραβιάσεων από τον Φεβρουάριο του 2023. Η περίοδος των «ήρεμων νερών» φαίνεται να δοκιμάζεται σκληρά, καθώς οπλισμένα τουρκικά μαχητικά, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας προβαίνουν σε επικίνδυνες αερομαχίες με την ελληνική Πολεμική Αεροπορία.

Το κλίμα σχετικής ηρεμίας που επικράτησε στο Αιγαίο μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του Φεβρουαρίου του 2023 στην Τουρκία φαίνεται πως αποτελεί πλέον παρελθόν. Η λεγόμενη «διπλωματία των σεισμών» και οι διακηρύξεις περί επαναπροσεγγίσεως και διατήρησης χαμηλών τόνων υποχωρούν σταδιακά μπροστά στη συστηματική επιστροφή της Άγκυρας στις αναθεωρητικές της πρακτικές. Την τελευταία εβδομάδα, η δραστηριότητα της τουρκικής αεροπορίας εντός του FIR Αθηνών έχει αγγίξει επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί καθ’ όλη τη διάρκεια του τελευταίου ενάμιση έτους, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στο ελληνικό Πεντάγωνο.

Η τακτική της σταδιακής αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν άλλαξε στην πραγματικότητα ποτέ, απλώς είχε προσαρμοστεί σε χαμηλότερους επιχειρησιακούς ρυθμούς. Τις τελευταίες 4 ημέρες, η τουρκική πλευρά επιλέγει να αυξήσει ξανά την πίεση, συνδυάζοντας την παρουσία συμβατικών μαχητικών αεροσκαφών με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά και την ετοιμότητα των ελληνικών δυνάμεων αεράμυνας.

Τα αποκαλυπτικά στοιχεία της τουρκικής δραστηριότητας

Η επίσημη χθεσινή ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), που κοινοποιούνται στο υπουργείο Εξωτερικών, αποτυπώνει ανάγλυφα την επικίνδυνη τροπή που λαμβάνουν τα πράγματα πάνω από το Αιγαίο. Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία, συνολικά οκτώ τουρκικά αεροσκάφη πέταξαν πάνω από το Βορειοανατολικό, το Κεντρικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο, προβαίνοντας σε σωρεία παραβάσεων των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου.

Η τουρκική δύναμη αποτελούνταν από έναν σχηματισμό δύο οπλισμένων μαχητικών αεροσκαφών F-16, καθώς και από έξι μεμονωμένα αεροσκάφη, στα οποία περιλαμβάνονταν ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 και πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η παρουσία των τουρκικών μέσων οδήγησε σε δέκα παραβάσεις των κανόνων κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και σε δεκαεπτά παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Ειδικότερα, τα F-16 ευθύνονται για μία παράβαση και δύο παραβιάσεις, το ATR-72 κατέγραψε μία παράβαση και πέντε παραβιάσεις, ενώ τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημείωσαν οκτώ παραβάσεις και δέκα παραβιάσεις.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο, όμως, είναι η καταγραφή μίας σκληρής αερομαχίας, που κατέληξε σε εμπλοκή μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει ότι η τουρκική αεροπορία, πλέον, δεν περιορίζεται σε απλές εισόδους χωρίς υποβολή σχεδίου πτήσης, αλλά επιδιώκει την επιθετική αντιπαράθεση στον αέρα.

Η ποιοτική αναβάθμιση της τουρκικής προκλητικότητας

Η τακτική που ακολουθεί η τουρκική πολεμική αεροπορία αποδυναμώνει στην πράξη το αφήγημα της αποκλιμάκωσης. Η συνδυασμένη χρήση επανδρωμένων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών επιτρέπει στην Άγκυρα να διατηρεί μια συνεχή και πολυεπίπεδη παρουσία πάνω από το Αιγαίο. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναλαμβάνουν τον ρόλο της διαρκούς επιτήρησης και της εξάντλησης των ελληνικών μέσων αεράμυνας, ενώ τα οπλισμένα μαχητικά F-16 εισέρχονται για να αμφισβητήσουν ευθέως την ελληνική κυριαρχία και να προκαλέσουν επικίνδυνες αερομαχίες.

Παράλληλα, η παρουσία αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας όπως το ATR-72 υπογραμμίζει την πρόθεση της τουρκικής πλευράς να παρακολουθεί τις κινήσεις του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και να εμπεδώσει την παρουσία της σε καίριες θαλάσσιες και εναέριες ζώνες. Η χρήση οπλισμένων μαχητικών αεροσκαφών αυξάνει δραματικά το ρίσκο ενός ατυχήματος, καθώς οι χειρισμοί σε συνθήκες εμπλοκής απαιτούν ελάχιστα δευτερόλεπτα για να μετατραπούν σε θερμό επεισόδιο.

Η επικίνδυνη δυναμική των εμπλοκών στον αέρα

Όταν τουρκικά οπλισμένα μαχητικά αρνούνται να αποχωρήσουν μετά την αναγνώρισή τους και εμπλέκονται σε εικονικές αερομαχίες με τα ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής, η κατάσταση ξεφεύγει από τα όρια της τυπικής αμφισβήτησης. Οι αερομαχίες πάνω από το Αιγαίο διεξάγονται σε περιβάλλον υψηλής πίεσης, με τους ιπταμένους της Πολεμικής Αεροπορίας να κινούνται στα όρια των αντοχών των αεροσκαφών και των ιδίων.

Η αναχαίτιση και η εμπλοκή δεν είναι απλές διαδικασίες ρουτίνας. Εμπεριέχουν τεράστιο κίνδυνο υπολογιστικού λάθους ή μηχανικής βλάβης υπό συνθήκες ακραίων ελιγμών. Η τουρκική πλευρά φαίνεται να ποντάρει ακριβώς σε αυτή την ένταση, επιζητώντας να επιβάλει μια κατάσταση διαρκούς αμφισβήτησης και να εξαναγκάσει την Αθήνα σε μια συζήτηση υπό το κράτος εκφοβισμού και τετελεσμένων.

Η ελληνική στάση και οι στρατηγικές προεκτάσεις

Απέναντι σε αυτή τη συστηματική υπονόμευση της σταθερότητας, η ελληνική Πολεμική Αεροπορία αντιδρά με απόλυτη ψυχραιμία, επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα. Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια τακτική της χώρας, αποδεικνύοντας ότι το Αιγαίο παραμένει πλήρως θωρακισμένο.

Ωστόσο, η απότομη αυτή έξαρση της τουρκικής επιθετικότητας εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον των διπλωματικών επαφών.

Η πολιτική των «ήρεμων νερών» δεν μπορεί να λειτουργεί μονομερώς. Αν η Άγκυρα συνεχίσει να χρησιμοποιεί την τακτική των οπλισμένων μαχητικών και των εμπλοκών για να επιβάλει τις αναθεωρητικές της βλέψεις, η Αθήνα θα κληθεί να επαναξιολογήσει τη στάση της, διαμηνύοντας σε διεθνές επίπεδο ότι η ειρήνη και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο προϋποθέτουν τον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Κάτι που διεμήνυσε με κάθε σαφήνεια προ δύο ημερών και η Ύπατη Εκπρόσωπος Εξωτερικών της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, προς την Τουρκία, ερωτηθείσα για την στάση που θα κρατήσουν οι Βρυξέλλες σε περίπτωση που η Άγκυρα κάνει πράξη όσα διαρρέονται στο φιλοκυβερνητικό τύπο περί κατάθεσης του νομοσχεδίου του ανυπόστατου και αλυτρωτικού δόγματος της γαλάζιας πατρίδας.