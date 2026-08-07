Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο, τουλάχιστον 6 νεκροί και 15 τραυματίες – Αυτοκτόνησε ο δράστης – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

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Μακελειό σε σχολείο στην Ταϊλάνδη, όπου ένας μαθητής το πρωί της Παρασκευής (7/8) άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 15, όπως ανέφεραν αστυνομικοί σε δημοσιογράφους.

Τουλάχιστο δύο εκ των τραυματιών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, μεταδίδει το BBC.

Αυτοκτόνησε ο δράστης

Νεκρός φέρεται να είναι και ο δράστης, μαθητής, ο οποίος όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης φέρεται να αυτοκτόνησε μετά το μακελειό που προκάλεσε.

Student shooter dies by suicide after Nonthaburi school attack; 2 dead, up to 20 injured A student believed to be the shooter in the attack at Debsirin Nonthaburi School in Bang Kruai district died by suicide after opening fire inside the school on Friday, according to officials… pic.twitter.com/ji5sky38tN — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) August 7, 2026

Αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα Plai Bang έσπευσαν στο σχολείο αφού έλαβαν αναφορές για πυροβολισμούς και αμέσως απέκλεισαν το σημείο.

[Breaking] Student opens fire at Nonthaburi school, several injured A student allegedly opened fire at Debsirin Nonthaburi School in Bang Kruai district on Friday morning, leaving an initial four to five people injured, police said. Officers from Plai Bang Police Station were… pic.twitter.com/b2vGUwPg19 — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) August 7, 2026

Το λύκειο όπου εκτυλίχτηκε η τραγωδία βρίσκεται στην περιοχή Μπανγκ Κρία, στην επαρχία Νονταμπουρί.

Στιγμές πανικού στο σχολείο που έγινε το μακελειό

Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από το προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, μαθητές φαίνονται να βγαίνουν μαζικά έξω από το σχολείο «Ντεμπσιρίν Νονθαμπούρι», στα βορειοδυτικά προάστια της Μπανγκόκ, ενώ τα ασθενοφόρα βρίσκονταν ήδη έξω από το κτίριο.

Σε μία φωτογραφία, φαίνεται ένα άτομο ξαπλωμένο σε φορείο έξω από ένα ασθενοφόρο, ενώ ένα άλλο λαμβάνει πρώτες βοήθειες από έναν διασώστη.