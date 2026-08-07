Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο, τουλάχιστον 6 νεκροί και 15 τραυματίες – Αυτοκτόνησε ο δράστης – ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Ένας μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο στην Ταϊλάνδη το πρωί της Παρασκευής, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένας καθηγητής, και τον τραυματισμό περίπου 20 άλλων. Ο δράστης, μαθητής, φέρεται να αυτοκτόνησε μετά την επίθεση στο σχολείο Debsirin Nonthaburi στην περιοχή Μπανγκ Κρία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μακελειό σε σχολείο στην Ταϊλάνδη, όπου ένας μαθητής το πρωί της Παρασκευής (7/8) άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δυο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 20.
  • Νεκρός φέρεται να είναι και ο δράστης, μαθητής, σύμφωνα με πληροφορίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας από τους νεκρούς ήταν καθηγητής.
  • Το λύκειο «Ντεμπσιρίν Νονθαμπούρι» βρίσκεται στα βορειοδυτικά προάστια της Μπανγκόκ. Μαθητές φαίνονται να βγαίνουν μαζικά έξω από το σχολείο, ενώ τα ασθενοφόρα βρίσκονταν ήδη έξω από το κτίριο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μακελειό σε σχολείο στην Ταϊλάνδη, όπου ένας μαθητής το πρωί της Παρασκευής (7/8) άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 15, όπως ανέφεραν αστυνομικοί σε δημοσιογράφους.

Τουλάχιστο δύο εκ των τραυματιών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, μεταδίδει το BBC.

Αυτοκτόνησε ο δράστης

Νεκρός φέρεται να είναι και ο δράστης, μαθητής, ο οποίος όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης φέρεται να αυτοκτόνησε μετά το μακελειό που προκάλεσε.

 

Αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα Plai Bang έσπευσαν στο σχολείο αφού έλαβαν αναφορές για πυροβολισμούς και αμέσως απέκλεισαν το σημείο.

Το λύκειο όπου εκτυλίχτηκε η τραγωδία βρίσκεται στην περιοχή Μπανγκ Κρία, στην επαρχία Νονταμπουρί.

Στιγμές πανικού στο σχολείο που έγινε το μακελειό

Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από το προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, μαθητές φαίνονται να βγαίνουν μαζικά έξω από το σχολείο «Ντεμπσιρίν Νονθαμπούρι», στα βορειοδυτικά προάστια της Μπανγκόκ, ενώ τα ασθενοφόρα βρίσκονταν ήδη έξω από το κτίριο.

Σε μία φωτογραφία, φαίνεται ένα άτομο ξαπλωμένο σε φορείο έξω από ένα ασθενοφόρο, ενώ ένα άλλο λαμβάνει πρώτες βοήθειες από έναν διασώστη.

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