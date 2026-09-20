Η ψευδαίσθηση της τελειότητας: Γιατί τα πιο «άψογα» συστήματα κινδυνεύουν με κατάρρευση – Η απρόσμενη ανακάλυψη επιστημόνων

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι μια αναπάντεχη δόση αταξίας μπορεί να κάνει τα πολύπλοκα συστήματα πιο σταθερά, μετατρέποντας τις «ατέλειες» σε ένα πιθανό σχεδιαστικό πλεονέκτημα. Για χρόνια, οι ερευνητές εργάζονταν συχνά με την παραδοχή ότι τα δίκτυα θα έπρεπε να λειτουργούν πιο αξιόπιστα όταν τα επιμέρους τμήματά τους συμπεριφέρονται όσο το δυνατόν πιο παρόμοια.

Τα πραγματικά συστήματα, ωστόσο, σπάνια παρουσιάζουν τέτοια ομοιομορφία. Οι γεννήτριες παραγωγής ενέργειας λειτουργούν διαφορετικά η μία από την άλλη, οι νευρώνες ποικίλλουν σε μορφή και συμπεριφορά, τα είδη κατέχουν διαφορετικούς ρόλους στα οικοσυστήματα και τα συστατικά στοιχεία στο εσωτερικό των κατασκευασμένων υλικών δεν είναι πάντα απόλυτα ομοιόμορφα.

Οι φυσικοί στο Πανεπιστήμιο Northwestern υποστηρίζουν τώρα ότι αυτές οι διαφορές μπορεί μερικές φορές να αποτελούν πλεονέκτημα και όχι ελάττωμα.

Γιατί η αταξία μπορεί να ενισχύσει τη σταθερότητα

Σε μια νέα μελέτη, οι ερευνητές δημιούργησαν ένα μαθηματικό πλαίσιο σχεδιασμένο να προσδιορίζει πότε η παραλλαγή, την οποία οι επιστήμονες συχνά περιγράφουν ως αταξία, μπορεί στην πραγματικότητα να κάνει ένα δίκτυο πιο σταθερό.

Τα αποτελέσματά τους υποδηλώνουν ότι πολλά φυσικά, κατασκευασμένα και βιολογικά συστήματα μπορούν να γίνουν πιο ανθεκτικά όταν τα συστατικά τους μέρη, ή οι συνδέσεις μεταξύ τους, δεν είναι πανομοιότυπα. Αυτό το εύρημα αμφισβητεί την ιδέα ότι η ομοιομορφία πρέπει να είναι πάντα ο στόχος. Αντίθετα, η προσεκτική εισαγωγή διαφορών σε ένα σύστημα θα μπορούσε να βοηθήσει τους μηχανικούς να σχεδιάσουν πιο ανθεκτικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, δομημένα υλικά και άλλες διασυνδεδεμένες τεχνολογίες.

Η εργασία αυτή μπορεί επίσης να βοηθήσει να εξηγηθεί γιατί η παραλλαγή (ανομοιομορφία) είναι τόσο κοινή στα φυσικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των νευρικών, βιολογικών και οικολογικών δικτύων. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου στο περιοδικό Science. Οι ερευνητές ανέπτυξαν επίσης έναν ιστότοπο που επιτρέπει στους χρήστες να εξερευνήσουν το μαθηματικό πλαίσιο οπτικά.

Προσαρμόζοντας διάφορες παραμέτρους, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθήσουν τα συστατικά στοιχεία του δικτύου να αλληλεπιδρούν, να συγχρονίζονται και να σχηματίζουν οργανωμένα μοτίβα.

«Προηγούμενες μελέτες διαπίστωσαν έναν αυξανόμενο αριθμό περιπτώσεων στις οποίες η αταξία (που αναφέρεται επίσης ως ετερογένεια, ανομοιομορφία ή ασυμμετρία) στους κόμβους ενός δικτύου μπορεί στην πραγματικότητα να βελτιώσει τη σταθερότητα και την επιθυμητή συμπεριφορά», δήλωσε ο Adilson Motter του Northwestern, ο οποίος επικεφαλής της εργασίας. «Το έχουμε δει αυτό σε σημαντικά συστήματα του πραγματικού κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων ηλεκτροδότησης, των μεταϋλικών και των υπολογισμών του εγκεφάλου.

Αλλά δεν γνωρίζαμε πόσο διαδεδομένο ήταν αυτό το φαινόμενο ή ποια είδη συστημάτων θα μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτό. Η νέα μας μελέτη απαντά σε αυτά τα ερωτήματα, εξηγεί γιατί αυτές οι διαφορές μπορούν να βελτιώσουν τη σταθερότητα και μάλιστα αποκαλύπτει γιατί οι επιστήμονες παραβλέπανε αυτό το φαινόμενο για τόσο πολύ καιρό».

Ο Motter είναι καθηγητής Φυσικής και Αστρονομίας στην έδρα Charles E. and Emma H. Morrison στο Weinberg College of Arts and Sciences του Northwestern και διευθυντής του Κέντρου Δυναμικής Δικτύων (Center for Network Dynamics). Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής του Northwestern Arthur Montanari και ο μεταπτυχιακός φοιτητής Pietro Zanin, αμφότεροι μέλη της ομάδας του Motter, είναι οι πρώτοι συγγραφείς της μελέτης.

Γιατί τα παλαιότερα μοντέλα δικτύων παρέβλεψαν αυτό το φαινόμενο

Πολλά διασυνδεδεμένα συστήματα επιβιώνουν μόνο εάν μπορούν να ανακάμψουν από διαταραχές. Μια ισχυρή ριπή ανέμου μπορεί να διαλύσει ένα σμήνος πουλιών. Μια ξαφνική έξαρση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να καταπονήσει ένα δίκτυο ηλεκτροδότησης. Μια πρόσκρουση μπορεί να παραμορφώσει ένα υλικό.

Οι επιστήμονες συχνά αναπαριστούν αυτά τα συστήματα ως δίκτυα που αποτελούνται από επιμέρους συστατικά στοιχεία, τα οποία ονομάζονται κόμβοι (nodes), και συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους (links). Σε ένα ηλεκτρικό δίκτυο, οι γεννήτριες λειτουργούν ως κόμβοι και οι γραμμές μεταφοράς αποτελούν τους συνδέσμους μεταξύ τους. Σε ένα οικολογικό δίκτυο, τα είδη είναι οι κόμβοι, ενώ οι σχέσεις τους (ανταγωνισμός, συνεργασία και θήρευση) σχηματίζουν τους συνδέσμους.

Παραδοσιακά, οι ερευνητές έχουν επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στον τρόπο με τον οποίο συνδέονται αυτοί οι κόμβοι. Πολλές μελέτες βασίζονται επίσης σε απλοποιημένα μαθηματικά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένου του ευρέως διαδεδομένου μοντέλου Kuramoto, τα οποία αναπαριστούν κάθε κόμβο με μία μόνο μεταβλητή.

Αυτές οι απλοποιημένες προσεγγίσεις έχουν προσφέρει πολύτιμες γνώσεις, αλλά μπορούν να παραλείψουν σημαντικές συμπεριφορές που συναντώνται σε συστήματα του πραγματικού κόσμου, όπου τα επιμέρους συστατικά στοιχεία και οι αλληλεπιδράσεις τους μπορεί να είναι πολύ πιο περίπλοκες.

«Τα πραγματικά συστήματα σπάνια είναι ομοιόμορφα», δήλωσε ο Montanari. «Τα πουλιά διαφέρουν στις προσωπικότητές τους, οι νευρώνες ποικίλλουν σε σχήμα, ακόμη και οι κοινωνικές μας σχέσεις μπορεί να είναι ασύμμετρες. Αυτές οι διαφορές μπορεί να φαίνονται τυχαίες, αλλά μπορούν να επηρεάσουν βαθιά τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται το σύστημα στο σύνολό του».

Προηγούμενες έρευνες είχαν ήδη υποδηλώσει ότι τέτοιες διαφορές θα μπορούσαν μερικές φορές να είναι ευεργετικές. Σε μια μελέτη του 2020 στο Nature Physics, η ομάδα του Motter έδειξε ότι οι ηλεκτρικές γεννήτριες μπορούσαν να συγχρονιστούν πιο επιτυχημένα όταν λειτουργούσαν κάπως διαφορετικά η μία από την άλλη.

Μια μελέτη του 2025 στο Nature Communications υπό την καθοδήγηση του Montanari διαπίστωσε ανάλογα αποτελέσματα σε μοντέλα που αφορούσαν τη συμπεριφορά σμήνους (flocking) και σμήνη μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Αυτό που παρέμενε ασαφές ήταν αν αυτά τα παραδείγματα αποτελούσαν σπάνιες εξαιρέσεις ή αν υπεδείκνυαν έναν πολύ ευρύτερο κανόνα. «Η αταξία μπορεί να σταθεροποιήσει τα δίκτυα, αλλά μόνο όταν η δυναμική των κόμβων είναι αρκετά πλούσια», δήλωσε ο Motter. «Τα απλοποιημένα μοντέλα μπορούν άθελά τους να αφαιρέσουν ακριβώς αυτό το σταθεροποιητικό αποτέλεσμα που θέλουμε να αποτυπώσουμε».

Αναζητώντας τη σωστή ποσότητα αταξίας

Για να διερευνήσουν το ερώτημα ευρύτερα, οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα μαθηματικό πλαίσιο που θα μπορούσε να λάβει υπόψη πιο ρεαλιστικές συμπεριφορές δικτύων. Αρχικά εξέτασαν συστήματα που βρίσκονταν κοντά σε μια σταθερή κατάσταση. Στη συνέχεια, υπολόγισαν τι συνέβαινε αφού εισάγονταν μικρές διαταραχές. Εάν αυτές οι διαταραχές εξαφανίζονταν σταδιακά, το σύστημα επέστρεφε σε σταθερότητα.

Εάν μεγάλωναν, το σύστημα οδηγούνταν προς την αστάθεια. Έπειτα, η ομάδα συνέκρινε δίκτυα των οποίων τα συστατικά στοιχεία ήταν πανομοιότυπα με δίκτυα που παρουσίαζαν διαφορές μεταξύ των συστατικών τους μερών ή των συνδέσεών τους. Αυτό επέτρεψε στους ερευνητές να προσδιορίσουν τις γενικές συνθήκες υπό τις οποίες η ετερογένεια μπορεί να υπερέχει της ομοιομορφίας.

Ο Motter και οι συνεργάτες του δοκίμασαν το πλαίσιο χρησιμοποιώντας μοντέλα δικτύων ηλεκτροδότησης, νευρώνων, σμηνών, δομημένων υλικών και οικολογικών δικτύων. Διαπίστωσαν ότι η αταξία μπορεί να βελτιώσει τη σταθερότητα με δύο κύριους τρόπους. Διαφορές μπορούν να υπάρχουν είτε μεταξύ των ίδιων των κόμβων, είτε να εμφανίζονται στους συνδέσμους που ενώνουν αυτούς τους κόμβους.

Το αποτέλεσμα εξαρτάται επίσης τόσο από τη θέση όσο και από την ποσότητα της παραλλαγής.Ένα μέτριο επίπεδο αταξίας μπορεί να κάνει ένα δίκτυο πιο σταθερό, ενώ η υπερβολική παραλλαγή θα μπορούσε τελικά να ωθήσει το ίδιο σύστημα προς την αντίθετη κατεύθυνση.

«Αν κάνεις το σύστημα πιο ομοιογενές, χάνεις τη σταθερότητα», δήλωσε ο Montanari. «Αλλά αν αυξήσεις υπερβολικά την αταξία, χάνεις επίσης τη σταθερότητα. Το πλαίσιο μας μπορεί να βοηθήσει στον ακριβή προσδιορισμό του επιπέδου αταξίας που βοηθά το σύστημα να επιτύχει τη βέλτιστη σταθερότητα».

Η τυχαία παραλλαγή μπορεί μερικές φορές να είναι αρκετή

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι οι ευεργετικές διαφορές δεν χρειάζεται πάντα να είναι προσεκτικά σχεδιασμένες εκ των προτέρων. Σε πολλά από τα μοντέλα τους, η τυχαία εισαγωγή παραλλαγών παρήγαγε μεγαλύτερη σταθερότητα σε σχέση με την καλύτερη δυνατή, εντελώς ομοιόμορφη δομή. Αυτό σημαίνει ότι το να επιτρέπεται απλώς ένας βαθμός ποικιλομορφίας μέσα σε ένα σύστημα μπορεί μερικές φορές να προσφέρει πλεονέκτημα.

Υπήρξε μια σημαντική εξαίρεση όταν η παραλλαγή εμφανιζόταν στους συνδέσμους που ενώνουν τους κόμβους, αντί για το εσωτερικό των ίδιων των κόμβων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ακόμη και δίκτυα με σχετικά απλή δυναμική κόμβων μπορούσαν να κερδίσουν σταθερότητα από την αταξία.

Γιατί η φύση μπορεί να προτιμά τα ατελή δίκτυα

Τα ευρήματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα τα υπάρχοντα περίπλοκα συστήματα, ιδιαίτερα τα οικολογικά δίκτυα, παρέχοντας παράλληλα στους μηχανικούς νέες στρατηγικές για τον σχεδιασμό συστημάτων από την αρχή.Ένα μακροχρόνιο οικολογικό αίνιγμα είναι ότι τα παλαιότερα μαθηματικά μοντέλα προέβλεπαν πως τα μεγάλα, περίπλοκα οικοσυστήματα θα έπρεπε να είναι εγγενώς ασταθή.

Η φύση, ωστόσο, περιλαμβάνει πολλά οικοσυστήματα που είναι ταυτόχρονα εξαιρετικά ποικιλόμορφα και σταθερά στον χρόνο. «Από τη δεκαετία του 1970, τα μαθηματικά μοντέλα προέβλεπαν ότι τα μεγάλα, πολύπλοκα οικοσυστήματα θα έπρεπε να αποσταθεροποιούνται και να καταρρέουν», δήλωσε ο Montanari. «Κι όμως, πολύ μεγάλα και εξαιρετικά ποικιλόμορφα οικοσυστήματα επιμένουν στη φύση.

Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι η παραλλαγή (ανομοιομορφία) στις αμοιβαία επωφελείς αλληλεπιδράσεις, όπως αυτές μεταξύ των επικονιαστών και των λουλουδιών, θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξήγηση αυτού του παραδόξου».

Η ίδια αρχή θα μπορούσε τελικά να επηρεάσει τον σχεδιασμό προηγμένων υλικών.Τα δομημένα υλικά (architected materials) κατασκευάζονται συχνά από επαναλαμβανόμενες, σχεδόν πανομοιότυπες μονάδες.

Τα νέα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι μηχανικοί θα μπορούσαν να επιτύχουν διαφορετικές ή βελτιωμένες συμπεριφορές μεταβάλλοντας σκόπιμα τα σχήματα, τα μεγέθη, τους προσανατολισμούς και τις φυσικές ιδιότητες αυτών των μονάδων.Για να γίνει αυτό αποτελεσματικά, οι ερευνητές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτά τα υλικά ως μηχανικά δίκτυα και να χρησιμοποιήσουν μοντέλα αρκετά λεπτομερή ώστε να διατηρούν την πραγματική δυναμική του συστήματος.

Στη συνέχεια, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν υπολογιστικές τεχνικές για την αναζήτηση των συνδυασμών παραλλαγών που προσφέρουν το μεγαλύτερο όφελος. «Όταν η αταξία ενισχύει τη σταθερότητα, η επόμενη πρόκληση είναι να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να τη σχεδιάσουμε», δήλωσε ο Motter.

Η μελέτη, με τίτλο «Disorder-promoted stability» (Σταθερότητα προωθούμενη από την αταξία), υποστηρίχθηκε από το Γραφείο Ερευνών του Στρατού (Army Research Office – αριθμός επιχορήγησης W911NF-22-2-0109) και το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών (National Science Foundation – αριθμός επιχορήγησης DMS-2308341).

Η μελέτη αναγνωρίζει επίσης το ενθαρρυντικό ερευνητικό περιβάλλον που παρείχε το Εθνικό Ινστιτούτο Θεωρίας και Μαθηματικών στη Βιολογία των NSF-Simons (NSF-Simons National Institute for Theory and Mathematics in Biology – αριθμός επιχορήγησης NSF DMS-2235451 και αριθμός επιχορήγησης Ιδρύματος Simons MP-TMPS-00005320).