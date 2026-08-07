Περού: Βίντεο καταγράφει σεξουαλική επίθεση μαέστρου σε 26χρονη τραγουδίστρια – «Μου έλεγαν πως θα το ξεπεράσω»

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Περού, η δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει τη σεξουαλική επίθεση σε βάρος της 26χρονης τραγουδίστριας Νάλντι Σαλδάνια, από τον μαέστρο του συγκροτήματος στο οποίο συμμετείχε. Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή στην κοινή γνώμη, ενώ οι εισαγγελικές Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διεξαγωγή έρευνας για το συγκεκριμένο περιστατικό.

🚨⚠️ Conteúdo sensível

A cantora peruana Naldy Saldaña, ex-integrante da banda de cumbia La Bella Luz, denunciou o então diretor musical da banda, 🤮César Sánchez Chavesta, por supostos episódios de importunação e contato físico sem consentimento. Segundo a artista, os fatos… pic.twitter.com/DSxvuxmyFu — Val_Ce1ᶜˢᶜ (@Val_Ce1) August 7, 2026



Η επίθεση σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια πρόβας του συγκροτήματος La Bella Luz στη Λίμα. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που η νεαρή τραγουδίστρια βγαίνει από την τουαλέτα και ο μαέστρος Σέσαρ Σάντσες Τσαβέστα την πλησιάζει, επιχειρώντας να τη φιλήσει παρά τη θέλησή της. Παρά τις προσπάθειές της να απομακρυνθεί, εκείνος συνέχισε να τη θωπεύει και να την κρατά με το ζόρι.

«Δεν ήταν η πρώτη φορά»

Η Νάλντι Σαλδάνια, αποκάλυψε ότι το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο, αλλά η κορύφωση μιας μακράς περιόδου παρενόχλησης. Όπως ανέφερε, είχε φτάσει στο σημείο να φοβάται ακόμη και να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα στους χώρους των προβών, καθώς, σύμφωνα με την καταγγελία της, ο μαέστρος την παρενοχλούσε συστηματικά.

Περιγράφοντας τη νύχτα της επίθεσης, είπε ότι ο δράστης της έκλεισε τον δρόμο, προσπάθησε να τη φιλήσει και στη συνέχεια άρχισε να την αγγίζει σε όλο της το σώμα, κρατώντας την όλο και πιο σφιχτά.

VIDEO | La cantante peruana Naldy Saldaña ha acusado al director de la orquesta de cumbia La Bella Luz, César Sánchez, de tocamientos indebidos e intento de agresión sexual. Los hechos ocurrieron en un ensayo de grupo y fueron captados por las cámaras de seguridad del lugar. pic.twitter.com/s9hhiwZn8B — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 5, 2026

«Σιγά-σιγά θα το ξεπεράσεις»

Η 26χρονη κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία την επόμενη ημέρα, περιμένοντας παράλληλα στήριξη από το συγκρότημα, στο οποίο εργαζόταν επί τρία χρόνια.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, η αντίδραση των συναδέλφων της ήταν απογοητευτική, καθώς περιορίστηκαν να της πουν πως «σιγά-σιγά θα το ξεπεράσεις». Παρέμεινε στο συγκρότημα για περίπου έναν ακόμη μήνα, μέχρι που αποφάσισε να αποχωρήσει.

La cantante peruana Naldy Saldaña denunció por presuntos tocamientos sin consentimiento al director musical de La Bella Luz, César Sánchez Chavesta. Tras difundirse el caso, la orquesta lo separó de sus funciones y la Fiscalía de Perú abrió una investigación. Aquí la nota… pic.twitter.com/SOytgcgXM9 — REFORMA (@Reforma) August 7, 2026



Μόνο μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο το συγκρότημα ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Σέσαρ Σάντσες Τσαβέστα, ο οποίος ήταν μαέστρος της μπάντας, ενώ φέρεται να είναι συγγενής, του ιδρυτή του μουσικού σχήματος.

Σε εξέλιξη η εισαγγελική έρευνα

Η Εισαγγελία για τη Βία κατά των Γυναικών στο Περού έχει αναλάβει την υπόθεση, διερευνώντας το αδίκημα των ασελγών πράξεων και άλλων πράξεων σεξουαλικού χαρακτήρα χωρίς συναίνεση.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο έχει πυροδοτήσει έντονη δημόσια κατακραυγή, με οργανώσεις και πολίτες να ζητούν την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.