Περού: Βίντεο καταγράφει σεξουαλική επίθεση μαέστρου σε 26χρονη τραγουδίστρια – «Μου έλεγαν πως θα το ξεπεράσω»

Η δημοσιοποίηση βίντεο στο Περού, που καταγράφει τη σεξουαλική επίθεση του μαέστρου Σέσαρ Σάντσες Τσαβέστα σε βάρος της 26χρονης τραγουδίστριας Νάλντι Σαλδάνια, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και οργή στην κοινή γνώμη. Η υπόθεση, η οποία δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό παρενόχλησης, διερευνάται πλέον από τις εισαγγελικές Αρχές, ενώ το συγκρότημα απομάκρυνε τον δράστη μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο.

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Διεθνή Νέα

Περού: Σεξουαλική παρενόχληση τραγουδίστριας
Πηγή: Sin Embargo
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στο Περού η δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει σεξουαλική επίθεση μαέστρου σε βάρος της 26χρονης τραγουδίστριας Νάλντι Σαλδάνια.
  • Η Νάλντι Σαλδάνια αποκάλυψε ότι το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο, αλλά η κορύφωση μιας μακράς περιόδου παρενόχλησης, με τους συναδέλφους της να της λένε πως «σιγά-σιγά θα το ξεπεράσεις».
  • Το συγκρότημα ανακοίνωσε την απομάκρυνση του μαέστρου Σέσαρ Σάντσες Τσαβέστα μόνο μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ενώ η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Περού, η δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει τη σεξουαλική επίθεση σε βάρος της 26χρονης τραγουδίστριας Νάλντι Σαλδάνια, από τον μαέστρο του συγκροτήματος στο οποίο συμμετείχε. Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή στην κοινή γνώμη, ενώ οι εισαγγελικές Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει τη διεξαγωγή έρευνας  για το συγκεκριμένο περιστατικό.

 


Η επίθεση σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια πρόβας του συγκροτήματος La Bella Luz στη Λίμα. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που η νεαρή τραγουδίστρια βγαίνει από την τουαλέτα και ο μαέστρος Σέσαρ Σάντσες Τσαβέστα την πλησιάζει, επιχειρώντας να τη φιλήσει παρά τη θέλησή της. Παρά τις προσπάθειές της να απομακρυνθεί, εκείνος συνέχισε να τη θωπεύει και να την κρατά με το ζόρι.

 

«Δεν ήταν η πρώτη φορά»

Η Νάλντι Σαλδάνια, αποκάλυψε ότι το περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο, αλλά η κορύφωση μιας μακράς περιόδου παρενόχλησης. Όπως ανέφερε, είχε φτάσει στο σημείο να φοβάται ακόμη και να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα στους χώρους των προβών, καθώς, σύμφωνα με την καταγγελία της,  ο μαέστρος την παρενοχλούσε συστηματικά.

Περιγράφοντας τη νύχτα της επίθεσης, είπε ότι ο δράστης της έκλεισε τον δρόμο, προσπάθησε να τη φιλήσει και στη συνέχεια άρχισε να την αγγίζει σε όλο της το σώμα, κρατώντας την όλο και πιο σφιχτά.

 

«Σιγά-σιγά θα το ξεπεράσεις»

Η 26χρονη κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία την επόμενη ημέρα, περιμένοντας παράλληλα στήριξη από το συγκρότημα, στο οποίο εργαζόταν επί τρία χρόνια.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, η αντίδραση των συναδέλφων της ήταν απογοητευτική, καθώς περιορίστηκαν να της πουν πως «σιγά-σιγά θα το ξεπεράσεις». Παρέμεινε στο συγκρότημα για περίπου έναν ακόμη μήνα, μέχρι που αποφάσισε να αποχωρήσει.

 


Μόνο μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο το συγκρότημα ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Σέσαρ Σάντσες Τσαβέστα, ο οποίος ήταν μαέστρος της μπάντας, ενώ φέρεται να είναι συγγενής, του ιδρυτή του μουσικού σχήματος.

Σε εξέλιξη η εισαγγελική έρευνα

Η Εισαγγελία για τη Βία κατά των Γυναικών στο Περού έχει αναλάβει την υπόθεση, διερευνώντας το αδίκημα των ασελγών πράξεων και άλλων πράξεων σεξουαλικού χαρακτήρα χωρίς συναίνεση.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο έχει πυροδοτήσει έντονη δημόσια κατακραυγή, με οργανώσεις και πολίτες να ζητούν την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

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