Άρτα: Στον εισαγγελέα ο διευθυντής του ΔΕΔΔΗΕ για τις εκρήξεις στο ΚΥΤ Αράχθου

Ο διευθυντής του ΔΕΔΔΗΕ Άρτας συνελήφθη κατόπιν εισαγγελικής εντολής και οδηγείται στον εισαγγελέα, στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και τη φωτιά στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Αράχθου. Το περιστατικό προκάλεσε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της ευρύτερης περιοχής, ενώ η έρευνα για τα ακριβή αίτια βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενώπιον του εισαγγελέα στην Άρτα οδηγείται ο διευθυντής του ΔΕΔΔΗΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη για τις εκρήξεις και τη φωτιά στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Αράχθου.
  • Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες του περιστατικού.
  • Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τα αίτια, ενώ οι εκρήξεις στο ΚΥΤ Αράχθου προκάλεσαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της ευρύτερης περιοχής της Άρτας.

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Ενώπιον του εισαγγελέα στο Πρωτοδικείο Άρτας οδηγείται το πρωί της Παρασκευής (7/8) ο διευθυντής του ΔΕΔΔΗΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και τη φωτιά στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Αράχθου, στη Γραμμενίτσα.

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Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, κατόπιν εισαγγελικής εντολής και στο πλαίσιο της κατεπείγουσας έρευνας για τις συνθήκες του περιστατικού.

Ο διευθυντής του ΔΕΔΔΗΕ προσήλθε το απόγευμα της Πέμπτης (6/8) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Άρτας, όπου εξετάστηκε επί πολλές ώρες από τους αρμόδιους αξιωματικούςς.

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Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής του, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Άρτας, όπου παρέμεινε κρατούμενος, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις και εκδηλώθηκε η φωτιά στην εγκατάσταση.

Οι εκρήξεις στο ΚΥΤ Αράχθου προκάλεσαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της ευρύτερης περιοχής της Άρτας, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε γειτονική έκταση, πριν τεθεί υπό έλεγχο από τις ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

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