Γυναίκα νόμιζε ότι ένα κόκκινο σημάδι στο πρόσωπό της ήταν έκζεμα – Τελικά διαγνώστηκε με καρκίνο

Ένα μικρό κόκκινο σημάδι στο πρόσωπο, που αρχικά θεώρησε πως ήταν έκζεμα, αποδείχθηκε τελικά βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, η συχνότερη μορφή καρκίνου του δέρματος. Η 30χρονη Beth Brown μοιράζεται την προσωπική της ιστορία, με στόχο να ευαισθητοποιήσει περισσότερους ανθρώπους για τους κινδύνους της υπεριώδους ακτινοβολίας και τη σημασία της αντηλιακής προστασίας.

Γυναίκα νόμιζε ότι ένα κόκκινο σημάδι στο πρόσωπό της ήταν έκζεμα – Τρόμαξε όταν ανακάλυψε την άληθεια

Μια γυναίκα από το Dorset της Αγγλίας εκπέμπει σήμα κινδύνου, αφού έκανε το λάθος να μπερδέψει μια κόκκινη κηλίδα στο πρόσωπό της με απλό έκζεμα. Όταν η Beth Brown είδε για πρώτη φορά το κόκκινο σημάδι, δεν υπέθεσε ότι επρόκειτο για κάτι σοβαρό. Ωστόσο, αποφάσισε να επισκεφθεί γιατρό όταν διαπίστωσε ότι αυτό μεγάλωνε συνεχώς.

Η 30χρονη αεροσυνοδός τρόμαξε όταν διαγνώστηκε με βασικοκυτταρικό καρκίνωμα (BCC), την πιο συχνή μορφή καρκίνου του δέρματος. Η ίδια αποκάλυψε ότι πριν από τη διάγνωση δεν χρησιμοποίησε ποτέ αντηλιακή κρέμα (SPF), ενώ από την ηλικία των 22 ετών έκανε συστηματικά σολάριουμ για να μαυρίσει.

Τον περασμένο Μάιο, η Beth υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαιρεση του όγκου. Το δέρμα της έχει πλέον επανέλθει πλήρως, αν και η ίδια συνεχίζει να κάνει τακτικούς προληπτικούς ελέγχους.

Μετά από αυτή την περιπέτεια υγείας, η γυναίκα προειδοποιεί τους πάντες να αποφεύγουν τα τεχνητά μέσα μαυρίσματος και να φορούν πάντα τη σωστή αντηλιακή προστασία στις εξωτερικές τους μετακινήσεις. «Ήμουν πολύ αφελής. Πίστευα ότι δεν θα συνέβαινε ποτέ σε μένα. Μετανιώνω πικρά για τη χρήση σολάριουμ», δήλωσε η ίδια.

«Όταν διαγνώστηκα με βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, τρόμαξα πολύ και ένιωσα πραγματικά ανόητη. Σκεφτόμουν: “μήπως το προκάλεσα η ίδια στον εαυτό μου;”. Θέλω απλώς να βοηθήσω άλλα κορίτσια και να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο. Είναι κάτι πολύ πιο συχνό από όσο νομίζετε και μπορεί να συμβεί στον καθένα».

Η παγίδα του μαυρίσματος και η καθυστερημένη διάγνωση

Η Beth εξήγησε ότι δεν είχε τη συνήθεια να βάζει αντηλιακό από μικρή, ενώ το επάγγελμά της ως αεροσυνοδός την οδηγούσε συχνά σε ηλιόλουστους προορισμούς. Πριν από τη διάγνωσή της, χρησιμοποιούσε σολάριουμ από δύο φορές τον μήνα έως μία φορά την εβδομάδα, ξεκινώντας με συνεδρίες των 6 λεπτών, μετά 8 και τελικά φτάνοντας τα 20 λεπτά.

«Τώρα με τρομάζει, αλλά τότε ήταν απλώς συνήθεια. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το να είσαι μαυρισμένος προβάλλεται ως κάτι ελκυστικό, αλλά στην πραγματικότητα είναι λυπηρό, γιατί καταστρέφεις το δέρμα σου», ανέφερε.

Η Beth άρχισε να παρατηρεί την αλλοίωση στο δέρμα της, και μέχρι τον Οκτώβριο του 2025 το σημάδι είχε μεγαλώσει τόσο που δεν μπορούσε να καλυφθεί με μακιγιάζ. Τότε μίλησε στη μητέρα του συντρόφου της, η οποία τυγχάνει να είναι γιατρός. Εκείνη ήταν που την παρότρυνε να κάνει άμεσα εξετάσεις για πιθανό καρκίνωμα.

«Αν δεν ήταν εκείνη, μπορεί να μην είχα πάει ποτέ στον γιατρό. Σοκαρίστηκα τόσο πολύ, δεν είχα συνειδητοποιήσει τις συνέπειες που μπορεί να έχει η έλλειψη αντηλιακού και η χρήση σολάριουμ», εξομολογήθηκε η 30χρονη.

Η διαδικασία της ανάρρωσης

Η Beth χρειάστηκε να περιμένει έξι μήνες μέχρι το ραντεβού για την αφαίρεση του όγκου. «Φοβόμουν πάρα πολύ ότι ο όγκος θα μεγάλωνε κατά τη διάρκεια της αναμονής». Πλέον βρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης, έχοντας πάρει έναν μήνα άδεια από την εργασία της για να επουλωθεί το τραύμα.

«Δεν γνώριζα πόσο απαιτητική θα ήταν η διαδικασία επούλωσης», εξομολογείται. «Είχα πει στη δουλειά μου ότι θα επέστρεφα την επόμενη κιόλας μέρα, γιατί νόμιζα ότι θα έκανα απλώς ένα μικρό ράμμα. Τελικά, βγήκα από το χειρουργείο με μια οπή στο πρόσωπό μου».

Σήμερα, η γυναίκα έχει σταματήσει οριστικά το σολάριουμ και δεν βγαίνει ποτέ από το σπίτι χωρίς αντηλιακό: «Λατρεύω τον ήλιο, αλλά πλέον φροντίζω το δέρμα μου. Φοράω αντηλιακό με δείκτη προστασίας (SPF) καθημερινά, δεν μπορώ καν να διανοηθώ να βγω έξω χωρίς αυτό στο πρόσωπό μου».