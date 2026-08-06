Άρτα: Πυρκαγιά σε υποσταθμό της ΔΕΗ – Ορατές από 30 χιλιόμετρα οι λάμψεις

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Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα Άρτας, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά περιορίστηκε στο σημείο όπου εκδηλώθηκε, χωρίς να απειλήσει τις εγκαταστάσεις του υποσταθμού ή να επεκταθεί σε άλλους χώρους. Για την αντιμετώπισή της επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς ακούστηκαν εκρήξεις από τον υποσταθμό, ενώ εξαιτίας του περιστατικού σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης σε αρκετά χωριά της περιοχής.

Οι εικόνες από το σημείο ήταν εντυπωσιακές, καθώς οι ισχυρές λάμψεις από τη φωτιά έγιναν ορατές ακόμη και από απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων.

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.