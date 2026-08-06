Φωτιά στην Κάρπαθο: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής στην περιοχή Σάνταλο

Πυρκαγιά σε περιοχή χαμηλής βλάστησης ξέσπασε αργά το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή Σάνταλο της Καρπάθου. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του Δήμου Καρπάθου, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου έχει ενεργοποιηθεί για τη διερεύνηση των αιτιών.

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Πυρκαγιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Σάνταλο Καρπάθου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις 5 Αυγούστου 2026.
  • Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, με συνδρομή από υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Καρπάθου.
  • Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3). Έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Σάνταλο Καρπάθου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 5 Αυγούστου 2026, περίπου στις 22:30, και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την αντιμετώπισή του.

Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Καρπάθου.

Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3). Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου.

 

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