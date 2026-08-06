Φωτιά στην Κάρπαθο: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής στην περιοχή Σάνταλο

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Σάνταλο Καρπάθου.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 5 Αυγούστου 2026, περίπου στις 22:30, και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την αντιμετώπισή του.
Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Καρπάθου.
Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3). Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σάνταλο Καρπάθου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. Συνδρομή ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2026