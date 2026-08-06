Φωτιά στην Κάρπαθο: Επιχείρηση της Πυροσβεστικής στην περιοχή Σάνταλο

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Σάνταλο Καρπάθου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 5 Αυγούστου 2026, περίπου στις 22:30, και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την αντιμετώπισή του.

Στο έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Καρπάθου.

Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3). Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς έχει ενεργοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου.