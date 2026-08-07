Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Στους 6 οι νεκροί από τους πυροβολισμούς του μαθητή στο σχολείο του – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Στα οκτώ έχουν ανέλθει τα θύματα, από την ανείπωτη τραγωδία στην Ταϊλάνδη, που έχει συγκλονίσει όχι μόνο τη χώρα αλλά και τη διεθνή κοινότητα.



Ο 14χρονος μαθητής της τρίτης γυμνασίου, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, «σκόρπισε» τον θάνατο στο σπίτι του πυροβολώντας θανάσιμα τον παππού του και τη γιαγιά του, ενώ στη συνέχεια αφαίρεσε τη ζωή άλλων έξι ανθρώπων, στο σχολείο του, στο παράρτημα Debsirin Nonthaburi στην επαρχία Bang Kruai, στα βορειοδυτικά περίχωρα της Μπανγκόκ, πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

🇹🇭 At least eight dead in Thailand shooting A teenage suspect has killed his grandparents before shooting dead at least six more people at a school near Bangkok. pic.twitter.com/lNlafXD8MC — AFP News Agency (@AFP) August 7, 2026

Το χρονικό της επίθεσης

Η διπλή δολοφονία στο σπίτι: Η εφιαλτική διαδρομή του ανήλικου δράστη ξεκίνησε από το οικογενειακό του περιβάλλον, όπου πυροβόλησε και σκότωσε θανάσιμα τους ίδιους του τους παππούδες. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, με τον δράστη να χρησιμοποιεί ένα πιστόλι 9 χιλιοστών που ανήκε στον παππού του, ο οποίος ήταν εκπαιδευτικός. Στην κατοχή του ανήλικου βρέθηκαν επιπλέον 34 σφαίρες, γεγονός που υποδηλώνει ότι ήταν προετοιμασμένος, για ακόμη μεγαλύτερη αιματοχυσία.

BREAKING The suspect in a school shooting in Thailand killed a total of eight people Friday, police say. First he shot his grandparents dead, using his grandfather’s handgun, then went to his school north of Bangkok and killed three teachers and three students, police say pic.twitter.com/tAAvN92f6i — AFP News Agency (@AFP) August 7, 2026



Τρόμος και εισβολή στο σχολείο: Οπλισμένος με το όπλο του παππού του, ο 14χρονος κατευθύνθηκε στο σχολικό συγκρότημα την ώρα που βρίσκονταν εκεί χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί. Εισέβαλε στις εγκαταστάσεις πυροβολώντας τουλάχιστον 26 φορές και κινούμενος από αίθουσα σε αίθουσα. Οι πρώτες εκρήξεις προκάλεσαν σύγχυση, καθώς πολλοί υπέθεσαν ότι επρόκειτο για βεγγαλικά, όμως γρήγορα επικράτησε αλλόφρων πανικός. Από τα πυρά του έχασαν τη ζωή τους εκπαιδευτικοί και μαθητές, ενώ άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Student shooter dies by suicide after Nonthaburi school attack; 2 dead, up to 20 injured A student believed to be the shooter in the attack at Debsirin Nonthaburi School in Bang Kruai district died by suicide after opening fire inside the school on Friday, according to officials… pic.twitter.com/ji5sky38tN — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) August 7, 2026



Μαρτυρίες και τραγικός επίλογος: Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στιγμές απόλυτου τρόμου. Μαθήτρια ανέφερε ότι είδε τον δράστη να πυροβολεί την καθηγήτρια που στεκόταν μπροστά από την τάξη της, ενώ δεκάδες παιδιά ταμπουρώθηκαν μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας για να προστατευτούν την ώρα που οι αστυνομικές δυνάμεις επιχειρούσαν να εκκενώσουν το κτίριο.

📌 At Least 6 Dead in School Shooting in Thailand, up to 20 Injured Police identified the gunman as a student at the school. Authorities recovered dozens of rounds of ammunition from his bag after the shooter has taken his life.#Thailand #crime #Shooting pic.twitter.com/GkRKikf4UT — Context 360 (@NewsContext360) August 7, 2026



Άλλος μαθητής δήλωσε στο Reuters πως ο καταιγισμός των πυροβολισμών ήταν τόσο έντονος, που στην αρχή νόμιζαν ότι πρόκειται για κάποιου είδους βεγγαλικά.

Η αιματηρή επίθεση ολοκληρώθηκε όταν ο έφηβος έστρεψε το όπλο στον εαυτό του. Οι διασώστες τον εντόπισαν στον επάνω όροφο βαρύτατα τραυματισμένο στο κεφάλι και, παρά τις προσπάθειες για ΚΑΡΠΑ και τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, ο ανήλικος υπέκυψε τα τραύματά του.

🇹🇭 Terrified kids were quietly sobbing and hiding under their desks as they listened to a school shooter killing people in Thailand The death toll from the attack has reportedly risen to 8 The 14-year-old killed his grandparents before setting out to gun down five teachers, and… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 7, 2026

Ο Πρωθυπουργός της χώρας, Ανούτιν Τσαρνβιρακούλ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και διέταξε την άμεση παροχή βοήθειας στα θύματα και τις οικογένειές τους, ενώ οι αρχές διεξάγουν εκτεταμένη έρευνα για να εξακριβώσουν τα ακριβή κίνητρα της φονικής επίθεσης.

Death toll in shooting at Bang Kruai, Thailand school (#โรงเรียน) rises to 7, including 3 teachers, 3 students and the suspect, according to Khaosod Online. At least 20-30 others were injured. New footage shows the moment gunfire can be heard.#โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี pic.twitter.com/BgfXWHNaKu — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) August 7, 2026

Έκκληση του σχολείου για αίμα

Το σχολείο αποτελεί τοπικό παράρτημα του φημισμένου σχολείου Debsirin, ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Μπανγκόκ, με ιστορία ενός αιώνα. Το Debsirin εξέφρασε επίσης τα «θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια» σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ έχει ήδη κάνει έκκληση για αίμα, λόγω των τραυματιών.

Η μάστιγα της οπλοκατοχής στην Ταϊλάνδη

Η νέα αυτή τραγωδία φέρνει ξανά στο προσκήνιο το σοβαρό πρόβλημα της οπλοκατοχής στην Ταϊλάνδη, η οποία καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην περιοχή, με περίπου 10 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα σε κυκλοφορία, δηλαδή ένα όπλο για κάθε επτά κατοίκους.

Παρά τις υποσχέσεις των αρχών για αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου μετά από παρόμοια περιστατικά, όπως η επίθεση εφήβου σε σχολείο του νότου τον Φεβρουάριο ή η πολύνεκρη τραγωδία του 2022 σε παιδικό σταθμό με 36 νεκρούς, τα μέτρα προστασίας αποδεικνύονται ανεπαρκή για την πρόληψη τέτοιων φρικιαστικών επιθέσεων.

Πηγή: Reuters/NBC News