Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Στους 6 οι νεκροί από τους πυροβολισμούς του μαθητή στο σχολείο του – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Μια νέα τραγωδία συγκλονίζει την Ταϊλάνδη, καθώς ένας 14χρονος μαθητής σκότωσε τους παππούδες του στο σπίτι και στη συνέχεια άνοιξε πυρ στο σχολείο του, προκαλώντας τον θάνατο εκπαιδευτικών και μαθητών και τραυματίζοντας 15 άτομα, πριν αυτοκτονήσει. Το περιστατικό αναδεικνύει ξανά το σοβαρό πρόβλημα της οπλοκατοχής στη χώρα και την ανεπάρκεια των μέτρων πρόληψης, παρά παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν.

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Διεθνή Νέα

Ταϊλάνδη: Τραυματισμένη μαθήτρια στο σχολείο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα τραγωδία στην Ταϊλάνδη: Ένας 14χρονος μαθητής σκότωσε τους παππούδες του και στη συνέχεια σκόρπισε τον θάνατο στο σχολείο του, πριν αυτοκτονήσει.
  • Ο ανήλικος δράστης χρησιμοποίησε ένα πιστόλι 9 χιλιοστών, σκοτώνοντας εκπαιδευτικούς και μαθητές στο σχολείο του, ενώ τραυμάτισε και άλλους 15 ανθρώπους.
  • Η τραγωδία αναδεικνύει ξανά το σοβαρό πρόβλημα της οπλοκατοχής στην Ταϊλάνδη, με περίπου 10 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα σε κυκλοφορία στη χώρα.

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Στα οκτώ έχουν ανέλθει τα θύματα, από την ανείπωτη τραγωδία στην Ταϊλάνδη, που έχει συγκλονίσει όχι μόνο τη χώρα αλλά και τη διεθνή κοινότητα.

Μακελειό στην Ταϊλάνδη: Ο 14χρονος σκότωσε τους παππούδες του πριν το αιματοκύλισμα στο σχολείο

 

 

 


Ο 14χρονος μαθητής της τρίτης γυμνασίου, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, «σκόρπισε» τον θάνατο στο σπίτι του πυροβολώντας θανάσιμα τον παππού του και τη γιαγιά του, ενώ στη συνέχεια αφαίρεσε τη ζωή άλλων έξι ανθρώπων, στο σχολείο του, στο παράρτημα Debsirin Nonthaburi στην επαρχία Bang Kruai, στα βορειοδυτικά περίχωρα της Μπανγκόκ, πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

 

Το χρονικό της επίθεσης

Η διπλή δολοφονία στο σπίτι: Η εφιαλτική διαδρομή του ανήλικου δράστη ξεκίνησε από το οικογενειακό του περιβάλλον, όπου πυροβόλησε και σκότωσε θανάσιμα τους ίδιους του τους παππούδες. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, με τον δράστη να χρησιμοποιεί ένα πιστόλι 9 χιλιοστών που ανήκε στον παππού του, ο οποίος ήταν εκπαιδευτικός. Στην κατοχή του ανήλικου βρέθηκαν επιπλέον 34 σφαίρες, γεγονός που υποδηλώνει ότι ήταν προετοιμασμένος, για ακόμη μεγαλύτερη αιματοχυσία.

 


Τρόμος και εισβολή στο σχολείο: Οπλισμένος με το όπλο του παππού του, ο 14χρονος κατευθύνθηκε στο σχολικό συγκρότημα την ώρα που βρίσκονταν εκεί χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικοί. Εισέβαλε στις εγκαταστάσεις πυροβολώντας τουλάχιστον 26 φορές και κινούμενος από αίθουσα σε αίθουσα. Οι πρώτες εκρήξεις προκάλεσαν σύγχυση, καθώς πολλοί υπέθεσαν ότι επρόκειτο για βεγγαλικά, όμως γρήγορα επικράτησε αλλόφρων πανικός. Από τα πυρά του έχασαν τη ζωή τους εκπαιδευτικοί και μαθητές, ενώ άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

 


Μαρτυρίες και τραγικός επίλογος: Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στιγμές απόλυτου τρόμου. Μαθήτρια ανέφερε ότι είδε τον δράστη να πυροβολεί την καθηγήτρια που στεκόταν μπροστά από την τάξη της, ενώ δεκάδες παιδιά ταμπουρώθηκαν μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας για να προστατευτούν την ώρα που οι αστυνομικές δυνάμεις επιχειρούσαν να εκκενώσουν το κτίριο.

 


Άλλος μαθητής δήλωσε στο Reuters πως ο καταιγισμός των πυροβολισμών ήταν τόσο έντονος, που στην αρχή νόμιζαν ότι πρόκειται για κάποιου είδους  βεγγαλικά.

Η αιματηρή επίθεση ολοκληρώθηκε όταν ο έφηβος έστρεψε το όπλο στον εαυτό του. Οι διασώστες τον εντόπισαν στον επάνω όροφο βαρύτατα τραυματισμένο στο κεφάλι και, παρά τις προσπάθειες για ΚΑΡΠΑ και τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, ο ανήλικος υπέκυψε τα τραύματά του.

Ο Πρωθυπουργός της χώρας, Ανούτιν Τσαρνβιρακούλ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και διέταξε την άμεση παροχή βοήθειας στα θύματα και τις οικογένειές τους, ενώ οι αρχές διεξάγουν εκτεταμένη έρευνα για να εξακριβώσουν τα ακριβή κίνητρα της φονικής επίθεσης.

 

Έκκληση του σχολείου για αίμα

Το σχολείο αποτελεί τοπικό παράρτημα του φημισμένου σχολείου Debsirin, ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Μπανγκόκ, με ιστορία ενός αιώνα. Το Debsirin εξέφρασε επίσης τα «θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια» σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ έχει ήδη κάνει έκκληση για αίμα, λόγω των τραυματιών.

 

Η μάστιγα της οπλοκατοχής στην Ταϊλάνδη

Η νέα αυτή τραγωδία φέρνει ξανά στο προσκήνιο το σοβαρό πρόβλημα της οπλοκατοχής στην Ταϊλάνδη, η οποία καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην περιοχή, με περίπου 10 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα σε κυκλοφορία, δηλαδή ένα όπλο για κάθε επτά κατοίκους.

Παρά τις υποσχέσεις των αρχών για αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου μετά από παρόμοια περιστατικά, όπως η επίθεση εφήβου σε σχολείο του νότου τον Φεβρουάριο ή η πολύνεκρη τραγωδία του 2022 σε παιδικό σταθμό με 36 νεκρούς, τα μέτρα προστασίας αποδεικνύονται ανεπαρκή για την πρόληψη τέτοιων φρικιαστικών επιθέσεων.

Πηγή: Reuters/NBC News

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