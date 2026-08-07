Ζάκυνθος: Τρεις οι καταγγελίες για βιασμούς τουριστριών από τον περασμένο Μάιο – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Τρία περιστατικά βιασμών τουριστριών έχουν καταγγελθεί στις αστυνομικές αρχές στη Ζάκυνθο, από τον Μάιο έως και τις 6 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων, με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα.

«Κατά το χρονικό διάστημα από τον Μάιο 2026 έως και την 6 Αυγούστου 2026, έχουν καταγγελθεί σε αρμόδια Υπηρεσία μας τρία περιστατικά για τα οποία ακολουθήθηκαν άμεσα όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες, σε συνεργασία με τις εισαγγελικές, ιατροδικαστικές και υγειονομικές αρχές και έχουν πραγματοποιηθεί δύο συλλήψεις.

Οι Υπηρεσίες μας παραμένουν προσηλωμένες στη διερεύνηση κάθε σχετικής καταγγελίας, στην προστασία των θυμάτων και στην αξιόπιστη ενημέρωση της κοινής γνώμης, με βάση αποκλειστικά τα επίσημα και επιβεβαιωμένα στοιχεία», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ενημέρωνε για την ιδιαίτερα αυξημένη προσέλευση ασθενών στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, καθώς περισσότεροι από 200 άνθρωποι αναζητούν καθημερινά ιατρική φροντίδα στα επείγοντα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, από τις 15 Ιουνίου έως σήμερα, οκτώ τουρίστριες ζήτησαν ιατρική φροντίδα στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, αναφέροντας ότι είχαν πέσει θύματα βιασμού. Τα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά συνδέονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με την περιοχή του Λαγανά.