Ανδρομάχη: «Κάποιες φορές όσο και να το θέλουμε το σώμα μας φωνάζει “όχι”» – Το μήνυμα στο Instagram

Μία φαρυγγίτιδα ταλαιπωρεί αυτές τις ημέρες την Ανδρομάχη. Παράλληλα, η γνωστή τραγουδίστρια αυτή την περίοδο βρίσκεται σε περιοδεία, η οποία μάλιστα θα ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας μας. Με ανάρτησή της στο Instagram προφίλ της, η επιτυχημένη καλλιτέχνις θέλησε να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο που βρέθηκε την Πέμπτη 6 Αυγούστου σε λάιβ της, καθώς δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Στο κείμενο που δημοσίευσε με την μορφή του Instagram story, η Ανδρομάχη έγραψε: «Ένα μεγάλο συγγνώμη από καρδιάς, που σήμερα δεν μπόρεσα να ανταπεξέλθω στο λάιβ λόγω της φαρυγγίτιδας που με ταλαιπωρεί αυτές τις ημέρες! Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν εκεί!».

«Δυστυχώς, κάποιες φορές όσο και να το θέλουμε το σώμα μας φωνάζει “όχι”. Σας αγαπώ! Εις το επανιδείν», πρόσθεσε η τραγουδίστρια στην ανάρτησή της.