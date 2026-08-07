Συγκινεί ο Γιάννης Βαρδής για τον πατέρα του: «Να σου πω ότι δεν λείπεις θα είναι ψέμα» – Το μήνυμα και το βίντεο από την μουσική τους συνάντηση στον Real FM

Αν ζούσε, ο Αντώνης Βαρδής θα γινόταν σήμερα (7/8) 78 ετών. Ο αείμνηστος καλλιτέχνης είχε γεννηθεί στις 7 Αυγούστου του 1948 και κατάφερε με το ταλέντο και τη δουλειά του να ξεχωρίσει στη μουσική σκηνή της Ελλάδας. Μάλιστα, η είδηση του θανάτου του στις 2 Σεπτεμβρίου του 2014, είχε σκορπίσει τη θλίψη στο πανελλήνιο. Ο γιος του και τραγουδιστής, Γιάννης Βαρδής, έκανε μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του πατέρα του.

Ο Γιάννης Βαρδής στην ανάρτησή του, έχει μοιραστεί ένα βίντεο με τους ακολούθους του στο Instagram, το οποίο περιέχει ένα ηχητικό απόσπασμα από μουσική τους συνάντηση σε εκπομπή του Real FM 97.8.

Σε αυτό, τους ακούμε να ερμηνεύουν το πολύ γνωστό τραγούδι «Που να εξηγώ».

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, στο μήνυμα με το οποίο έχει συνοδέψει το βίντεο, έχει γράψει: «Να σου πω οτι δεν λείπεις θα είναι ψέμα. Αν ρωτήσεις πως περνάω ξέρεις τι θα σου πω, πολλά ψέματα.

Δεν πίστευα ποτέ πως μπορεί να σταματήσει ο χρόνος. Συμβαίνει και πορεύεσαι με αυτό. Με την ζωή να προχωράει να έρχονται καλές και λιγότερο καλές στιγμές, αλλά να υπάρχει ένα κομμάτι της ζωής σου που έχει σταματήσει ο χρόνος.

Και εκεί είναι που θα ήθελες να ξεκινήσεις διαπραγμάτευση με αυτόν τον χρόνο να σου έδινε έστω ένα λεπτό ακόμα. Δεν σε ξεχνάμε όμως. Και όπως ο χρόνος είναι αδιαπραγμάτευτος, εμείς θα του δείχνουμε πόσο περισσότερο σε αγαπάμε. Γιατί και η αγάπη μας είναι αδιαπραγμάτευτη και μεγαλώνει κάθε χρόνο. Χρόνια πολλά μπαμπά».