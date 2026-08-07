Συγκινεί ο Γιάννης Βαρδής για τον πατέρα του: «Να σου πω ότι δεν λείπεις θα είναι ψέμα» – Το μήνυμα και το βίντεο από την μουσική τους συνάντηση στον Real FM

Ο Γιάννης Βαρδής τίμησε τη μνήμη του πατέρα του, Αντώνη Βαρδή, με αφορμή την ημέρα της γέννησής του, κάνοντας μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. Η ανάρτηση περιλάμβανε ένα βίντεο με ηχητικό απόσπασμα από εκπομπή του Real FM, όπου οι δύο καλλιτέχνες είχαν ερμηνεύσει μαζί το τραγούδι «Που να εξηγώ», συνοδευόμενο από ένα προσωπικό μήνυμα. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Γιάννης Βαρδής
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο αείμνηστος Αντώνης Βαρδής, ο οποίος θα έκλεινε τα 78 του χρόνια στις 7 Αυγούστου, είχε ξεχωρίσει στη μουσική σκηνή της Ελλάδας.
  • Ο γιος του και τραγουδιστής, Γιάννης Βαρδής, έκανε μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του πατέρα του.
  • Στην ανάρτησή του, ο Γιάννης Βαρδής έγραψε, μεταξύ άλλων, ότι: «Να σου πω οτι δεν λείπεις θα είναι ψέμα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Αν ζούσε, ο Αντώνης Βαρδής θα γινόταν σήμερα (7/8) 78 ετών. Ο αείμνηστος καλλιτέχνης είχε γεννηθεί στις 7 Αυγούστου του 1948 και κατάφερε με το ταλέντο και τη δουλειά του να ξεχωρίσει στη μουσική σκηνή της Ελλάδας. Μάλιστα, η είδηση του θανάτου του στις 2 Σεπτεμβρίου του 2014, είχε σκορπίσει τη θλίψη στο πανελλήνιο. Ο γιος του και τραγουδιστής, Γιάννης Βαρδής, έκανε μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων του πατέρα του.

Γιάννης Βαρδής – Νατάσα Σκαφιδά: Ξεχωριστή ημέρα για την οικογένειά τους – Ο γιος τους Αντώνης έγινε 7 ετών

Ο Γιάννης Βαρδής στην ανάρτησή του, έχει μοιραστεί ένα βίντεο με τους ακολούθους του στο Instagram, το οποίο περιέχει ένα ηχητικό απόσπασμα από μουσική τους συνάντηση σε εκπομπή του Real FM 97.8.

Σε αυτό, τους ακούμε να ερμηνεύουν το πολύ γνωστό τραγούδι «Που να εξηγώ».

Συγκινητικός Γιάννης Βαρδής για τον πατέρα του: «Ήταν ωραίος τύπος με πολύ χιούμορ, λείπει πολύ» – Τι συμβουλή του είχε δώσει

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, στο μήνυμα με το οποίο έχει συνοδέψει το βίντεο, έχει γράψει: «Να σου πω οτι δεν λείπεις θα είναι ψέμα. Αν ρωτήσεις πως περνάω ξέρεις τι θα σου πω, πολλά ψέματα.

Δεν πίστευα ποτέ πως μπορεί να σταματήσει ο χρόνος. Συμβαίνει και πορεύεσαι με αυτό. Με την ζωή να προχωράει να έρχονται καλές και λιγότερο καλές στιγμές, αλλά να υπάρχει ένα κομμάτι της ζωής σου που έχει σταματήσει ο χρόνος.

Γιάννης Βαρδής: Σπάνια εξομολόγηση για τη σχέση με τον πατέρα του – «Δεν υπήρχε ουσιαστική επαφή – Έτσι, ξανασυστηθήκαμε»

Και εκεί είναι που θα ήθελες να ξεκινήσεις διαπραγμάτευση με αυτόν τον χρόνο να σου έδινε έστω ένα λεπτό ακόμα. Δεν σε ξεχνάμε όμως. Και όπως ο χρόνος είναι αδιαπραγμάτευτος, εμείς θα του δείχνουμε πόσο περισσότερο σε αγαπάμε. Γιατί και η αγάπη μας είναι αδιαπραγμάτευτη και μεγαλώνει κάθε χρόνο. Χρόνια πολλά μπαμπά».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Vardis (@giannisvardis)

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ