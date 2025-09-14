Γιάννης Βαρδής: Σπάνια εξομολόγηση για τη σχέση με τον πατέρα του – «Δεν υπήρχε ουσιαστική επαφή – Έτσι, ξανασυστηθήκαμε»

Για τη δύσκολη, αλλά ειλικρινή σχέση με τον πατέρα του, μίλησε ο Γιάννης Βαρδής στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ, αποκαλύπτοντας πως η πραγματική τους επαφή άρχισε αρκετά αργά στη ζωή του.

«Ήρθαμε κοντά γύρω στα 18 μου. Η μητέρα μου έφυγε στην Αμερική, ξαναπαντρεύτηκε και οι επιλογές δεν ήταν πολλές. “Ή έρχεσαι μαζί μου στην Αμερική ή μένεις με τον μπαμπά”, αυτές ήταν οι επιλογές. Επέλεξα τον πατέρα και εκεί ξανασυστηθήκαμε, αν και επί της ουσίας δεν γνωριζόμασταν», ανέφερε ο Γιάννης Βαρδής.

Όπως αποκάλυψε, μέχρι εκείνη τη στιγμή οι στιγμές που περνούσαν μαζί περιορίζονταν σε Σαββατοκύριακα ή λίγες διακοπές μέσα στη χρονιά. «Δεν υπήρχε ουσιαστική επαφή, δεν υπήρχε τίποτα. Έτσι, λοιπόν, ξανασυστηθήκαμε από την αρχή και οι δύο. Ίσως και εκείνος δεν ήξερε τα πρώτα χρόνια πώς να λειτουργεί σαν πατέρας, δεν το είχε βιώσει στο πετσί του και εγώ δεν τον ήξερα καθόλου. Παρ’ όλα αυτά τον επέλεξα. Ήταν δύσκολο», τόνισε.

Αναφερόμενος στα πρώτα χρόνια που έζησαν μαζί, εξομολογήθηκε: «Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. Υπάρχει πάντα αυτό των γονέων, ότι μας μοιάζουν τα παιδιά μας αλλά στην πραγματικότητα έχουν εντελώς διαφορετική προσωπικότητα. Σίγουρα είχαμε κοινά στοιχεία αλλά ο πατέρας μου πίστευε ότι είμαστε ίδιοι».